Хоть стой, хоть падай: благоустроить остановку просят жители Актау

- Смысл было сносить старую добротную остановку, которая служила ещё с советских времен. Оставили бы хоть скамейки, а то приходится порой стоять с тяжёлыми пакетами по минут 15-20, - недовольна жительница 11 микрорайона.

- В следующем году рассматривается вопрос распределения крытых остановок под коммерческую деятельность. Кроме того, составлена сметная документация для строительства открытых остановок из металлической конструкции там, где технически не имеется возможность построить крытые остановки. Данные работы планируется провести по мере финансирования с бюджета, - заверили в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.