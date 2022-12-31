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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:15

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Хоть стой, хоть падай: благоустроить остановку просят жители Актау

С просьбой оборудовать остановку общественного транспорта обратились жители 11 микрорайона.

Фото жителей 11 микрорайона
По словам жителей 11 микрорайона, автобусную остановку с навесом и скамейками напротив дома №38 демонтировали несколько лет назад. До сих пор на её месте так и не появилось замены.

- Смысл было сносить старую добротную остановку, которая служила ещё с советских времен. Оставили бы хоть скамейки, а то приходится порой стоять с тяжёлыми пакетами по минут 15-20, - недовольна жительница 11 микрорайона.


В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что для маршрутных автобусов наблюдается нехватка оборудованных остановок.

Хоть стой, хоть падай: благоустроить остановку просят жители Актау


- В следующем году рассматривается вопрос распределения крытых остановок под коммерческую деятельность. Кроме того, составлена сметная документация для строительства открытых остановок из металлической конструкции там, где технически не имеется возможность построить крытые остановки. Данные работы планируется провести по мере финансирования с бюджета, - заверили в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.


Напомним, на проблему с отсутствием автобусной остановки просят обратить внимание местные жители около рынка «РусКаз».



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