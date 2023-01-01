Новогодняя ночь в Мангистау прошла без пожаров

Фото из архива Lada.kz
По оперативной информации ведомства, празднование Нового года в Мангистау прошло без происшествий.
По данным спасателей, в преддверии праздника были усилены меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Начальник ДЧС Мангистауской области подполковник Мурат Муханов сам лично поздравил весь личный состав с Новым годом.
Напомним, в 2013 году в Актау из-за петарды, запущенной в толпе людей на площади «Астана», сгорела елка.
В ночь с 31 декабря на 1 января 2014 года в 22 микрорайоне Актау на территории кафе «Старый Дворик» произошло возгорание летней беседки при использовании пиротехники.
В ночь с 1 на 2 января 2015 года сгорело кафе «Ветерок» в 3А микрорайоне Актау.
Вечером 1 января 2017 года произошло возгорание на рынке «Масат».
По данным спасателей, в преддверии праздника были усилены меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Начальник ДЧС Мангистауской области подполковник Мурат Муханов сам лично поздравил весь личный состав с Новым годом.
Напомним, в 2013 году в Актау из-за петарды, запущенной в толпе людей на площади «Астана», сгорела елка.
В ночь с 31 декабря на 1 января 2014 года в 22 микрорайоне Актау на территории кафе «Старый Дворик» произошло возгорание летней беседки при использовании пиротехники.
В ночь с 1 на 2 января 2015 года сгорело кафе «Ветерок» в 3А микрорайоне Актау.
Вечером 1 января 2017 года произошло возгорание на рынке «Масат».
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