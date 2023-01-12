Школьников перевели на дистанционное обучение в Мангистау

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Сегодня, 12 января, в управлении образования Мангистауской области сообщили, что школьников перевели на онлайн обучение.
- В связи с неблагоприятными погодными условиями по Мангистауской области 12 января 2023 года все учащиеся школ города Жанаозен и Актау были переведены на дистанционное обучение, по всем районам: Бейнеу, Каракия, Мангистау, Мунайлы, Тупкараган, школьники начальных классов переведены на онлайн обучение. Переход на традиционный формат обучения регулируется в зависимости от погодных условий, - заявили в управлении образования Мангистауской области.
Ранее в управлении образования сообщили, что решение об обучении в онлайн-формате школьников в связи с неблагоприятными погодными условиями принимается администрацией школ самостоятельно.
- В связи с неблагоприятными погодными условиями по Мангистауской области 12 января 2023 года все учащиеся школ города Жанаозен и Актау были переведены на дистанционное обучение, по всем районам: Бейнеу, Каракия, Мангистау, Мунайлы, Тупкараган, школьники начальных классов переведены на онлайн обучение. Переход на традиционный формат обучения регулируется в зависимости от погодных условий, - заявили в управлении образования Мангистауской области.
Ранее в управлении образования сообщили, что решение об обучении в онлайн-формате школьников в связи с неблагоприятными погодными условиями принимается администрацией школ самостоятельно.