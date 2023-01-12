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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:20

Просмотров: 2652

Школьников перевели на дистанционное обучение в Мангистау

В связи с неблагоприятными погодными условиями по Мангистауской области 12 января 2023 года все учащиеся школ региона переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщили в управлении образования Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Сегодня, 12 января, в управлении образования Мангистауской области сообщили, что школьников перевели на онлайн обучение.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями по Мангистауской области 12 января 2023 года все учащиеся школ города Жанаозен и Актау были переведены на дистанционное обучение, по всем районам: Бейнеу, Каракия, Мангистау, Мунайлы, Тупкараган, школьники начальных классов переведены на онлайн обучение. Переход на традиционный формат обучения регулируется в зависимости от погодных условий, - заявили в управлении образования Мангистауской области.

Ранее в управлении образования сообщили, что решение об обучении в онлайн-формате школьников в связи с неблагоприятными погодными условиями принимается администрацией школ самостоятельно.



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Комментарии ( 2 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 15:00
О. еврошкола на фото. Тоже актуально-))
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 14:07
Вот такая готовность у нас к зиме.
А как же живут люди где морозы до 30 градусов считают небольшими?
 
 

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