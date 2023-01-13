Аманат Махмутов: Занимающиеся розничной реализацией газа предприниматели покупают его напрямую у производителя

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Приказ председателя Агентства РК по защите и развитию конкуренции о продлении регулирования розничных цен на сжиженный нефтяной газ для автотранспорта вступил в силу с 9 января 2023 года.
Предельные цены устанавливались в розницу индивидуально для каждого региона. В Мангистауской области сжиженный газ составляет 50 тенге за литр, в отдаленных районах - на пять тенге дороже. Требование о стабилизации ранее установленной цены на газ без изменений было продлено до 30 июня 2023 года.
- Как мы все знаем, одной из главных причин событий января прошлого года стал резкий рост стоимости сжиженного газа. В непростое время региональная Палата предпринимателей неоднократно собирала власти и предпринимателей за одним столом и приглашала к диалогу. Жители области попросили снизить цены на газ со 120 до 50 тенге за литр, и требование удовлетворено, - отметил заместитель директора Палаты предпринимателей Мангистауской области Аманат Махмутов.
Резкое повышение цен, по словам Аманата Махмутова, произошло из-за продажи сжиженного нефтяного газа на электронных торговых площадках. Розничным торговцам было трудно покупать газ. В результате возник дефицит топлива.
В целях защиты бизнесменов, Палата предпринимателей Мангистауской области, как говорит Аманат Махмутов, принимала активное участие в решении проблемы роста цен и ликвидации дефицита голубого топлива в регионе.
- Необходимо отметить активную работу, проделанную совместно с департаментом экономических расследований по Мангистауской области. Сотрудники департамента проверили систему работы организаторов торгов и их недобросовестных участников. Возбуждено уголовное дело, по результатам расследования виновные лица привлечены к ответственности. Сейчас субъекты предпринимательства, занимающиеся розничной реализацией сжиженного нефтяного газа, покупают его напрямую у производителя без посредников. И по ценам, регулируемым правительством, к конечным потребителям. В настоящее время в регионе стабильная ситуация с обеспечением сжиженного нефтяного газа, - сказал Аманат Махмутов.
Напомним, ранее стало известно, что цена на сжиженный газ в Мангистау будет заморожена ещё на полгода.
Предельные цены устанавливались в розницу индивидуально для каждого региона. В Мангистауской области сжиженный газ составляет 50 тенге за литр, в отдаленных районах - на пять тенге дороже. Требование о стабилизации ранее установленной цены на газ без изменений было продлено до 30 июня 2023 года.
- Как мы все знаем, одной из главных причин событий января прошлого года стал резкий рост стоимости сжиженного газа. В непростое время региональная Палата предпринимателей неоднократно собирала власти и предпринимателей за одним столом и приглашала к диалогу. Жители области попросили снизить цены на газ со 120 до 50 тенге за литр, и требование удовлетворено, - отметил заместитель директора Палаты предпринимателей Мангистауской области Аманат Махмутов.
Резкое повышение цен, по словам Аманата Махмутова, произошло из-за продажи сжиженного нефтяного газа на электронных торговых площадках. Розничным торговцам было трудно покупать газ. В результате возник дефицит топлива.
В целях защиты бизнесменов, Палата предпринимателей Мангистауской области, как говорит Аманат Махмутов, принимала активное участие в решении проблемы роста цен и ликвидации дефицита голубого топлива в регионе.
- Необходимо отметить активную работу, проделанную совместно с департаментом экономических расследований по Мангистауской области. Сотрудники департамента проверили систему работы организаторов торгов и их недобросовестных участников. Возбуждено уголовное дело, по результатам расследования виновные лица привлечены к ответственности. Сейчас субъекты предпринимательства, занимающиеся розничной реализацией сжиженного нефтяного газа, покупают его напрямую у производителя без посредников. И по ценам, регулируемым правительством, к конечным потребителям. В настоящее время в регионе стабильная ситуация с обеспечением сжиженного нефтяного газа, - сказал Аманат Махмутов.
Напомним, ранее стало известно, что цена на сжиженный газ в Мангистау будет заморожена ещё на полгода.