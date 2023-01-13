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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:40

Просмотров: 723

Аманат Махмутов: Занимающиеся розничной реализацией газа предприниматели покупают его напрямую у производителя

В Мангистауской области цена на сжиженный газ составляет 50 тенге за литр, в отдаленных районах - на пять тенге дороже. Требование о стабилизации установленной цены на газ без изменений продлено до 30 июня 2023 года. Об этом сообщается на сайте Палаты предпринимателей Мангистауской области.

Фото из доступных источников
Приказ председателя Агентства РК по защите и развитию конкуренции о продлении регулирования розничных цен на сжиженный нефтяной газ для автотранспорта вступил в силу с 9 января 2023 года.

Предельные цены устанавливались в розницу индивидуально для каждого региона. В Мангистауской области сжиженный газ составляет 50 тенге за литр, в отдаленных районах - на пять тенге дороже. Требование о стабилизации ранее установленной цены на газ без изменений было продлено до 30 июня 2023 года.

- Как мы все знаем, одной из главных причин событий января прошлого года стал резкий рост стоимости сжиженного газа. В непростое время региональная Палата предпринимателей неоднократно собирала власти и предпринимателей за одним столом и приглашала к диалогу. Жители области попросили снизить цены на газ со 120 до 50 тенге за литр, и требование удовлетворено, - отметил заместитель директора Палаты предпринимателей Мангистауской области Аманат Махмутов.

Резкое повышение цен, по словам Аманата Махмутова, произошло из-за продажи сжиженного нефтяного газа на электронных торговых площадках. Розничным торговцам было трудно покупать газ. В результате возник дефицит топлива.

В целях защиты бизнесменов, Палата предпринимателей Мангистауской области, как говорит Аманат Махмутов, принимала активное участие в решении проблемы роста цен и ликвидации дефицита голубого топлива в регионе.

- Необходимо отметить активную работу, проделанную совместно с департаментом экономических расследований по Мангистауской области. Сотрудники департамента проверили систему работы организаторов торгов и их недобросовестных участников. Возбуждено уголовное дело, по результатам расследования виновные лица привлечены к ответственности. Сейчас субъекты предпринимательства, занимающиеся розничной реализацией сжиженного нефтяного газа, покупают его напрямую у производителя без посредников. И по ценам, регулируемым правительством, к конечным потребителям. В настоящее время в регионе стабильная ситуация с обеспечением сжиженного нефтяного газа, - сказал Аманат Махмутов.

Напомним, ранее стало известно, что цена на сжиженный газ в Мангистау будет заморожена ещё на полгода.



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Комментарии ( 3 )

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Kopbay Kalbay (Посетители) Сегодня, 14:10
У нас не работает биржевая система, так как увидели,посредники закупает вес объем потом эти объемы продает втри дорого и АЗС поднтмает цены. Убрать всех посредников газа, электроэнергий, воды так как производитель то один и за того что будет много продавцов эти ге влияет на цены или продавцы не будет продават ниже себестоимости! Требуем убрать всех посредников то не будет цены подниматся так как есть антимонополщики, акиматы который проверяет дейтельность этих субъектов. Биржа когда несколько производители и предложения из этих поставщиков по критерий выбирает одного. У нас поставщик один и какой резон? Все будет взвентит цены чтобы покупать но от этого для народа выгода никаких. И все остальное по цепной реакций подорожает, все. А там министры борется с инфляций если здесь поднимает цены на социально значимые товары.
 
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  • синдбад
  • Dushman
 Businessman (Посетители) Сегодня, 14:06
Что-то я не видел и не слышал, чтобы Палата предпринимателей выступила хоть один раз против электронно-торговых площадок и того беспредела, который творился при распределении газа. А теперь говорите: АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ.
 
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Orion (Посетители) Сегодня, 11:50
Ждем 01 июля 2023 года.
 
 

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