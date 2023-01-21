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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 22:17

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Водозаборный канал снова обледенел в Актау

Произошло повторное обледенение водозаборного канала ТОО «МАЭК».

Кадр видео
По словам местного общественника и блогера Азамата Сарсенбаева, канал на «МАЭК» снова покрылся толщей льда. Автор видео кинул булыжник, но лед даже не треснул.

Видео снято сегодня вечером, 21 января.

На предприятии пока не прокомментировали ситуацию.

Напомним, на прошлой неделе горожане рассылали в мессенджерах сообщения, в которых говорилось, что необходимо запасаться водой, так как якобы замерз канал на «МАЭК». На предприятии приняли оперативные меры по устранению обледенения.

Позже на предприятии сообщили, что снижение уровня воды в Каспии может негативно повлиять на работу ТОО «МАЭК».

Вследствие разморозки уровень воды в канале поднялся более чем на два метра.

В ТОО «МАЭК» планируют установить новую дистилляционную опреснительную установку




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