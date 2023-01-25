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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:02

Просмотров: 1929

Ербол Едилов: экс-заместитель акима Мангистауской области Нурдаулет Килыбай назначен генеральным директором АО «Озенмунайгаз»

Об этом политолог Ербол Едилов сообщил в своём Telegram-канале @yyedilov.

Нурдаулет Килыбай
В Telegram-канале @yyedilov появилась информация о новом назначении Нурдаулета Килыбай.

- По информации некоторых источников, генеральным директором АО «Озенмунайгаз» назначен Нурдаулет Килыбай, экс-заместитель акима Мангистауской области, - говорится в сообщении.

В пресс-службе АО «Озенмунайгаз» сообщили, что официальной информации о назначении еще нет.

Напомним, 3 октября 2022 года акимом Актау стал Ербол Избергенов, сменив на посту Нурдаулета Килыбая. Нурдаулета Килыбая назначили заместителем акима Мангистауской области.



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Комментарии ( 2 )

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  • Шевченко 81
 Жанар (Посетители) Сегодня, 19:33
Цитата: afgan
ЧЕЛОВЕК НЕ ИМЕЕТ ПРЕДСТАВЛЯЕНИЯ О НЕФТЯННОМ ПРОМЫСЛЕ!!!!!!!!!!!!


ЗА!, ТО!, имеет ... money ..., и знает кому их дать, "новый казахстан", "продвижение" по карьерной лестнице...

Все мы ходим под богом.
 
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  • Космос
  • Жанар
 afgan (Посетители) Сегодня, 18:32
КААААААААААААК ЭТО СТАЛО В ГД В АО ОЗЕНМУНАЙГАЗ ??????????????????????????????????????????????


Трудовую деятельность начал в 1999 году дежурным по станции Мангистауского отделения перевозок.

С 2000 по 2002 годы — приемосдатчик, старший приемосдатчик грузов по подъездным путям станции Астана.

С 2002 по 2005 годы — главный специалист, начальник отдела, помощник управляющего Дирекцией магистральной сети АО «НК "КТЖ».

С 2005 по 2009 годы — начальник отдела, начальник управления, заместитель Председателя Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК.

С 2009 по 2010 годы — президент АО «Вокзал-сервис».

С 2010 по 2010 годы — управляющий директор по пассажирским перевозкам АО «НК «ҚТЖ».

С 2010 по 2011 годы — председатель Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК.

С 2011 по 2012 годы — советник президента АО «НК «ҚТЖ», директор филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Мангистауское отделение дороги».

С 2012 по 2013 годы — председатель Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК.

С 2013 по 2015 годы — управляющий директор, руководитель аппарата АО «НК «ҚТЖ».

С 2015 по 2017 годы — исполнительный директор АО «НК «ҚТЖ» - Президент АО «Пассажирские перевозки».

С 2017 по 2018 годы — председатель Правления, генеральный директор АО «Темиржолсу».

С 2018 по 2020 годы — заместитель акима Мангистауской области.[2]

С 2012 года — Депутат Мангистауского областного маслихата.

С 2020 по 2022 годы — аким города Актау Мангистауской области.[3][4]

С 3 октября 2022 года — заместитель акима Мангистауской области.[5]

ЧЕЛОВЕК НЕ ИМЕЕТ ПРЕДСТАВЛЯЕНИЯ О НЕФТЯННОМ ПРОМЫСЛЕ!!!!!!!!!!!!


тюльпаны пластиковые - да
пальмы с подсветкой - да
маяк восстановить - да

НО В АО ОЗЕНИУНАЙГАЗ
КААААААААААААААААААААААААААААААААААК ?

ждем пластиковые тюльпаны и пальмы в поле около скважин.
 
 

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