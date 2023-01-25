Ербол Едилов: экс-заместитель акима Мангистауской области Нурдаулет Килыбай назначен генеральным директором АО «Озенмунайгаз»

Нурдаулет Килыбай
В Telegram-канале @yyedilov появилась информация о новом назначении Нурдаулета Килыбай.
- По информации некоторых источников, генеральным директором АО «Озенмунайгаз» назначен Нурдаулет Килыбай, экс-заместитель акима Мангистауской области, - говорится в сообщении.
В пресс-службе АО «Озенмунайгаз» сообщили, что официальной информации о назначении еще нет.
Напомним, 3 октября 2022 года акимом Актау стал Ербол Избергенов, сменив на посту Нурдаулета Килыбая. Нурдаулета Килыбая назначили заместителем акима Мангистауской области.
- По информации некоторых источников, генеральным директором АО «Озенмунайгаз» назначен Нурдаулет Килыбай, экс-заместитель акима Мангистауской области, - говорится в сообщении.
В пресс-службе АО «Озенмунайгаз» сообщили, что официальной информации о назначении еще нет.
Напомним, 3 октября 2022 года акимом Актау стал Ербол Избергенов, сменив на посту Нурдаулета Килыбая. Нурдаулета Килыбая назначили заместителем акима Мангистауской области.