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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 18:30

Просмотров: 1212

Нападение с ножом в отделении банка Актау: секрет сохранения полного спокойствия рассказала сотрудница

В момент, когда неизвестный мужчина пришёл в отделение актауского филиала Народного банка и стал угрожать посетителям ножом, он потребовал у сотрудницы снять в банкомате миллион тенге. Но работница продолжила обслуживать клиента. Telegram-канал «Qumash» связался с представительницей банковского филиала, проигнорировавшей требования вооружённого нарушителя.

Кадр видео
Telegram-канал «Qumash» пообщался с сотрудницей отделения Народного банка, где обезвредили мужчину с ножом. Как оказалось, нападающий потребовал от сотрудницы миллион тенге из банкомата. Но работница банка хладнокровно проигнорировала его требования и невозмутимо продолжила обслуживать клиента. Чуть позже мужчину помогли задержать клиенты банковского отделения.

Менеджер-консультант банка рассказала, что она действовала так, как её обучили в банке. По словам сотрудницы, важно в экстренной ситуации сохранять спокойствие и не проявлять панику. Именно это она и пыталась сделать в момент нападения.



Напомним, ранее сообщалось, что нападение с ножом на посетителей одного из банков в Актау попало на видео.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 1 )

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  • rastolkuy
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  • Papirosso
 Феникс (Посетители) Сегодня, 19:56
По словам сотрудницы, важно в экстренной ситуации сохранять спокойствие и не проявлять панику.
Да ладно! Сотрудница в последствии забыв про клиента и вошедшего парня в банк сбежала, а так называемая невозмутимость её, это просто тормоз от неожиданности. Зачем приукрашивать? Как случилось, так случилось. Видео зачем удалили?
Менеджер-консультант банка рассказала, что она действовала так, как её обучили в банке.
Ну ни чего себе обучение, сотрудница банка полный игнор без паники, а посетители значит помогают задержать грабителя.
 
 

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