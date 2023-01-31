Нападение с ножом в отделении банка Актау: секрет сохранения полного спокойствия рассказала сотрудница

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Telegram-канал «Qumash» пообщался с сотрудницей отделения Народного банка, где обезвредили мужчину с ножом. Как оказалось, нападающий потребовал от сотрудницы миллион тенге из банкомата. Но работница банка хладнокровно проигнорировала его требования и невозмутимо продолжила обслуживать клиента. Чуть позже мужчину помогли задержать клиенты банковского отделения.
Менеджер-консультант банка рассказала, что она действовала так, как её обучили в банке. По словам сотрудницы, важно в экстренной ситуации сохранять спокойствие и не проявлять панику. Именно это она и пыталась сделать в момент нападения.
Напомним, ранее сообщалось, что нападение с ножом на посетителей одного из банков в Актау попало на видео.
Михаил Одинцов
Менеджер-консультант банка рассказала, что она действовала так, как её обучили в банке. По словам сотрудницы, важно в экстренной ситуации сохранять спокойствие и не проявлять панику. Именно это она и пыталась сделать в момент нападения.
Напомним, ранее сообщалось, что нападение с ножом на посетителей одного из банков в Актау попало на видео.
Михаил Одинцов