Где проживают самые бедные семьи в Казахстане: Мангистауская область вошла в список.

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По итогам третьего квартала 2022 года, количество семей, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума, выросло на 4,5% за год, до 180,9 тыс. человек, следует из доклада Бюро Национальной статистики, сообщает Zakon.kz.
В региональном разрезе больше всего семей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, было отмечено в Туркестанской области, где зафиксирована и наибольшая численность населения, проживающего за чертой бедности: 191,1 тысячи человек.
В пятерку аутсайдеров также попали Алматы, Шымкент, Мангистауская и Акмолинская области.
Меньше всего семей с низким доходом наблюдалось в Улытауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях.
Ранее сообщалось, что самый высокий прожиточный минимум зафиксирован в Мангистауской области. Сумма прожиточного минимума составила 45,4 тысячи тенге.
Кроме того, недавно стало известно, что самые высокие цены на социально значимые продукты питания наблюдаются в Мангистауской области. Цены выросли почти на три процента с начала года.
В региональном разрезе больше всего семей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, было отмечено в Туркестанской области, где зафиксирована и наибольшая численность населения, проживающего за чертой бедности: 191,1 тысячи человек.
В пятерку аутсайдеров также попали Алматы, Шымкент, Мангистауская и Акмолинская области.
Меньше всего семей с низким доходом наблюдалось в Улытауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях.
Ранее сообщалось, что самый высокий прожиточный минимум зафиксирован в Мангистауской области. Сумма прожиточного минимума составила 45,4 тысячи тенге.
Кроме того, недавно стало известно, что самые высокие цены на социально значимые продукты питания наблюдаются в Мангистауской области. Цены выросли почти на три процента с начала года.