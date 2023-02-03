Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 03 Февраля
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 459.92 KZT
  • €1 = 505.77 KZT
  • 1 RUB = 6.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 11:00

Просмотров: 249

Где проживают самые бедные семьи в Казахстане: Мангистауская область вошла в список

В региональном разрезе больше всего семей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, было отмечено в Туркестанской области, Алматы, Шымкенте, Мангистауской и Акмолинской областях. Об этом сообщается в докладе Бюро Национальной статистики, передает Zakon.kz.

фото с сайта Sputnik.kz
По итогам третьего квартала 2022 года, количество семей, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума, выросло на 4,5% за год, до 180,9 тыс. человек, следует из доклада Бюро Национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

В региональном разрезе больше всего семей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, было отмечено в Туркестанской области, где зафиксирована и наибольшая численность населения, проживающего за чертой бедности: 191,1 тысячи человек.

В пятерку аутсайдеров также попали Алматы, Шымкент, Мангистауская и Акмолинская области.

Меньше всего семей с низким доходом наблюдалось в Улытауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях.

Ранее сообщалось, что самый высокий прожиточный минимум зафиксирован в Мангистауской области. Сумма прожиточного минимума составила 45,4 тысячи тенге.

Кроме того, недавно стало известно, что самые высокие цены на социально значимые продукты питания наблюдаются в Мангистауской области. Цены выросли почти на три процента с начала года.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Шевченко 81
 Жанар (Посетители) Сегодня, 11:19
Где проживают самые бедные семьи в Казахстане: Мангистауская область вошла в список.

НУ!, очень интересно, и обидно что наша область входит в этот список...
"Лада", предлагаю Вам альтернативный список...My Webpage...Для обозрения народа Казахстана миллиардеров РК...

Все мы ходим под богом.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика