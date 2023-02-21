Жанна Токбаева: В магазинах сети «Алтын фуд» сменили старые ценники на лук на новые

Фото из магазина «Алтын фуд»
По словам руководителя управления предпринимательства и торговли Мангистауской области Жанны Токбаевой, специалисты управления оперативно провели мониторинг по жалобе жителей Актау о завышенных ценах на лук в супермаркетах Актау.
- По факту было установлено, что в сети «Алтын фуд» не успели поменять ценники на товар, но на кассе покупателям уже отпускали по новой цене. Ценники на товар уже заменили, - сообщила Жанна Токбаева.
Также руководитель управления предпринимательства и торговли региона отметила, что социальный лук за 187 тенге за килограмм продаётся только в тех магазинах, куда данный продукт был доставлен оператором ТОО «Вaystonе».
- Социальный лук по фиксированной цене 187 тенге продаётся во всех магазинах сети «Дина», «Анвар», «Алтын фуд» и «Лидер». В сети магазина «Дана» по данной цене отпускают лишь в одном магазине, так как лук они приобретали у других поставщиков и по другой цене. Но мы работаем над этим, в ближайшее время придём к договорённости с ними, чтобы во все магазины «Дана» оператор ТОО «Вaystonе» доставлял социальный лук. У жителей города появится возможность данный продукт покупать по фиксированной цене, - сказала Жанна Токбаева.
В целях сдерживания цен на лук по механизму «оборотный механизм» от государства в ТОО «Вaystonе» и «Ai Fruit» поступило 123 миллиона тенге. В результате из Западно-Казахстанской области в Мангистау было поставлено 772 тонны лука.
Напомним, сегодня, 21 февраля, в областном управлении предпринимательства и торговли заявили, что крупные торговые точки, подписавшие меморандум с местными ответственными органами, не могут продавать социально значимые продукты по завышенным ценам. Это значит, что жители Мангистау могут приобрести лук в магазинах «Дина», «Анвар», «Алтын фуд», «Лидер», «Дана» за 187 тенге.
Позже жители заявили о завышенных ценах на лук в супермаркетах Актау.
- По факту было установлено, что в сети «Алтын фуд» не успели поменять ценники на товар, но на кассе покупателям уже отпускали по новой цене. Ценники на товар уже заменили, - сообщила Жанна Токбаева.
Также руководитель управления предпринимательства и торговли региона отметила, что социальный лук за 187 тенге за килограмм продаётся только в тех магазинах, куда данный продукт был доставлен оператором ТОО «Вaystonе».
- Социальный лук по фиксированной цене 187 тенге продаётся во всех магазинах сети «Дина», «Анвар», «Алтын фуд» и «Лидер». В сети магазина «Дана» по данной цене отпускают лишь в одном магазине, так как лук они приобретали у других поставщиков и по другой цене. Но мы работаем над этим, в ближайшее время придём к договорённости с ними, чтобы во все магазины «Дана» оператор ТОО «Вaystonе» доставлял социальный лук. У жителей города появится возможность данный продукт покупать по фиксированной цене, - сказала Жанна Токбаева.
В целях сдерживания цен на лук по механизму «оборотный механизм» от государства в ТОО «Вaystonе» и «Ai Fruit» поступило 123 миллиона тенге. В результате из Западно-Казахстанской области в Мангистау было поставлено 772 тонны лука.
Напомним, сегодня, 21 февраля, в областном управлении предпринимательства и торговли заявили, что крупные торговые точки, подписавшие меморандум с местными ответственными органами, не могут продавать социально значимые продукты по завышенным ценам. Это значит, что жители Мангистау могут приобрести лук в магазинах «Дина», «Анвар», «Алтын фуд», «Лидер», «Дана» за 187 тенге.
Позже жители заявили о завышенных ценах на лук в супермаркетах Актау.
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