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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:24

Просмотров: 976

Людям запретили сжигать чучело на побережье Каспия близ Актау

В этом году проводы Масленицы прошли иначе - традиционный ритуал сжигания был запрещен.

Фото предоставили организаторы мероприятия
Как рассказали отмечающие праздник, в воскресенье, 26 февраля, обряд сжигания чучела им провести не удалось.

Людям запретили сжигать чучело на побережье Каспия близ Актау


Само мероприятие проходило на набережной за селом Умирзак. Участниками стали порядка 60 человек, включая детей.

Людям запретили сжигать чучело на побережье Каспия близ Актау


Организаторами, как и в предыдущие годы, стали городские жительницы Юлия Молдован и Виолетта Иванец.

Людям запретили сжигать чучело на побережье Каспия близ Актау


В начале мероприятия на месте сбора, по словам организаторов, к ним подъехали полицейские, которые предупредили, что сжигать чучело запрещено. Позже с этим же требованием к ним обратились оперативники. Они пояснили, что необходимо иметь разрешение на сжигание чучела, выданное городским акиматом. А также напомнили о случае в Атырау, где директора школы наказали за сожженное на Масленицу чучело на территории учебного заведения.

Людям запретили сжигать чучело на побережье Каспия близ Актау


При этом жечь костер, ставить самовар и готовить еду разрешили.

Людям запретили сжигать чучело на побережье Каспия близ Актау


Собравшимся пришлось разобрать чучело, хотя они уже восемь лет подряд соблюдают подобную традицию.

Людям запретили сжигать чучело на побережье Каспия близ Актау


Каждый принес блины с разными начинками. В казане готовили макароны с тушенкой.

Людям запретили сжигать чучело на побережье Каспия близ Актау


Присутствующие не отчаялись, они говорят, что будут отмечать и другие праздники.

К данной группе могут присоединиться желающие, где им будут очень рады.

Людям запретили сжигать чучело на побережье Каспия близ Актау


Можете обращаться по этим номерам: +7(702) 961-55-37 и +7(701) 347-22-08.

Людям запретили сжигать чучело на побережье Каспия близ Актау


Напомним, в последний день Масленицы в прошлом году 6 марта местные жители провели обряд сжигания двухметрового чучела.

Людям запретили сжигать чучело на побережье Каспия близ Актау

Людям запретили сжигать чучело на побережье Каспия близ Актау



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Комментарии ( 4 )

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  • Альфарий
  • Космос
  • Галина63
 Vladik (Посетители) Сегодня, 10:17
Акимат, дабы скрыть отсутствие работы и невыполнение своих прямых обязанностей, имитируют бурную деятельность подобными запретами.

А в городе продолжают гнить системы коммуникации, сохнуть деревья и обваливается облицовка домов.
 
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  • Космос
 Альфарий (Посетители) Сегодня, 10:14
Цирк какой-то. "А также напомнили о случае в Атырау, где директора школы наказали за сожженное на Масленицу чучело на территории учебного заведения" там-то все понятно что пожарная безопасность на территории учебного заведения. А тут костры можно, но чучело надо у акимата разрешение спрашивать. Наш акимат как всегда зажигает и без чучела) маразм крепчал, деревья гнулись(
 
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  • Vladik
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 Жанар (Посетители) Сегодня, 10:07
Цитата: Имярек
Блин блинсий!!!какое-то чучело сжечь в честь праздника в Е́кимат идти за разрешением,что за бред?!

За то когда придёт наурыз, будут резать баранов возле домов, и выбрасывать шкуры в мусорные контейнеры,- это всё можно без разрешения...

Все мы ходим под богом.
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 09:36
Блин блинсий!!!какое-то чучело сжечь в честь праздника в Е́кимат идти за разрешением,что за бред?!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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