Людям запретили сжигать чучело на побережье Каспия близ Актау

Фото предоставили организаторы мероприятия
Как рассказали отмечающие праздник, в воскресенье, 26 февраля, обряд сжигания чучела им провести не удалось.
Само мероприятие проходило на набережной за селом Умирзак. Участниками стали порядка 60 человек, включая детей.
Организаторами, как и в предыдущие годы, стали городские жительницы Юлия Молдован и Виолетта Иванец.
В начале мероприятия на месте сбора, по словам организаторов, к ним подъехали полицейские, которые предупредили, что сжигать чучело запрещено. Позже с этим же требованием к ним обратились оперативники. Они пояснили, что необходимо иметь разрешение на сжигание чучела, выданное городским акиматом. А также напомнили о случае в Атырау, где директора школы наказали за сожженное на Масленицу чучело на территории учебного заведения.
При этом жечь костер, ставить самовар и готовить еду разрешили.
Собравшимся пришлось разобрать чучело, хотя они уже восемь лет подряд соблюдают подобную традицию.
Каждый принес блины с разными начинками. В казане готовили макароны с тушенкой.
Присутствующие не отчаялись, они говорят, что будут отмечать и другие праздники.
К данной группе могут присоединиться желающие, где им будут очень рады.
Можете обращаться по этим номерам: +7(702) 961-55-37 и +7(701) 347-22-08.
Напомним, в последний день Масленицы в прошлом году 6 марта местные жители провели обряд сжигания двухметрового чучела.
Само мероприятие проходило на набережной за селом Умирзак. Участниками стали порядка 60 человек, включая детей.
Организаторами, как и в предыдущие годы, стали городские жительницы Юлия Молдован и Виолетта Иванец.
В начале мероприятия на месте сбора, по словам организаторов, к ним подъехали полицейские, которые предупредили, что сжигать чучело запрещено. Позже с этим же требованием к ним обратились оперативники. Они пояснили, что необходимо иметь разрешение на сжигание чучела, выданное городским акиматом. А также напомнили о случае в Атырау, где директора школы наказали за сожженное на Масленицу чучело на территории учебного заведения.
При этом жечь костер, ставить самовар и готовить еду разрешили.
Собравшимся пришлось разобрать чучело, хотя они уже восемь лет подряд соблюдают подобную традицию.
Каждый принес блины с разными начинками. В казане готовили макароны с тушенкой.
Присутствующие не отчаялись, они говорят, что будут отмечать и другие праздники.
К данной группе могут присоединиться желающие, где им будут очень рады.
Можете обращаться по этим номерам: +7(702) 961-55-37 и +7(701) 347-22-08.
Напомним, в последний день Масленицы в прошлом году 6 марта местные жители провели обряд сжигания двухметрового чучела.