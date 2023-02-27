Легализация иностранных авто: огромные очереди в спецЦОН Мангистау сняли на видео

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В социальной сети Instagram житель региона разместил видео под названием «Легализация авто по-актауски». На кадрах видно столпотворение в спецЦОНе Мангистау. По словам автора, видео он снял сегодня, 27 февраля, в спецЦОНе региона.
В пресс-службе некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Мангистауской области подтвердили, что ситуация с большими очередями действительно наблюдается в последнюю неделю в спецЦОНе.
- Данная ситуация происходит только в утреннее время. До обеда наши специалисты быстро обрабатывают и распределяют документацию. И максимально делаем все возможное, чтобы было удобно нашим клиентам получать услуги. После оформления документов автовладельцы через 15–20 минут получают готовые документы. Из трех операторов спецЦОНа двое задействованы в выдаче талонов по услуге легализации, - рассказали в пресс-службе ведомства.
В госкорпорации отметили, что автовладельцам нет необходимости устраивать столпотворение, так как легализация иностранных автомобилей продлится до 1 июля 2023 года.
СпецЦОН принимает граждан в будние дни - с 09:00 до 18:00, без обеда, в субботу - с 09:00 до 14:00. Выдача готовых документов производится до 20:00.
Напомним, 23 января в стране началась легализация иностранных автомобилей. По последним данным, 418 человек получили казахстанские государственные номера. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
Как пройти процедуру легализации иностранных авто быстро и безошибочно, ранее рассказывал заместитель руководителя МОФ НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Манарбек Сейлов.
В пресс-службе некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Мангистауской области подтвердили, что ситуация с большими очередями действительно наблюдается в последнюю неделю в спецЦОНе.
- Данная ситуация происходит только в утреннее время. До обеда наши специалисты быстро обрабатывают и распределяют документацию. И максимально делаем все возможное, чтобы было удобно нашим клиентам получать услуги. После оформления документов автовладельцы через 15–20 минут получают готовые документы. Из трех операторов спецЦОНа двое задействованы в выдаче талонов по услуге легализации, - рассказали в пресс-службе ведомства.
В госкорпорации отметили, что автовладельцам нет необходимости устраивать столпотворение, так как легализация иностранных автомобилей продлится до 1 июля 2023 года.
СпецЦОН принимает граждан в будние дни - с 09:00 до 18:00, без обеда, в субботу - с 09:00 до 14:00. Выдача готовых документов производится до 20:00.
Напомним, 23 января в стране началась легализация иностранных автомобилей. По последним данным, 418 человек получили казахстанские государственные номера. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
Как пройти процедуру легализации иностранных авто быстро и безошибочно, ранее рассказывал заместитель руководителя МОФ НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Манарбек Сейлов.
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