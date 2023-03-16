Торговцы и прокатчики вновь потребовали разрешить им работать на набережной Актау

Фото из архива Lada.kz
Торговцы рассказали акиму области Нурлану Ногаеву и акиму города Ерболу Избергенову о тяжелой жизненной ситуации, которая вынуждает их работать на набережной Актау.
- Я - мать пятерых детей, один из которых болеет. Мы никому не мешаем. Когда говорят проводить субботник - мы реагируем, за собой всегда убираем. За электричество и вывоз мусора мы тоже платим. Нам говорят, что нужно построить бутики. Но у меня нет двух-трех миллионов тенге, чтобы построить эти бутики. Я прошу вас поддержать нас и разрешить нам остаться. В парке «Акбота» нет столько людей, сколько на набережной. Это наш доход, хлеб наших детей, - обратилась женщина.
В ответ на это Ербол Избергенов заявил, что деятельность торговцев на набережной - незаконная. Кроме того, большинство горожан выступают против торговли на набережной.
- Ваши заявления не остались без нашего внимания. Мы с вами встречались уже неоднократно. И я вам разъяснял, что ваша деятельность - незаконная. Помимо этого, мы проводили опрос среди жителей города, чтобы узнать непосредственно их мнение по поводу торговли на набережной. Результат таков - большинство выступают против, так как городская набережная предполагает место, в первую очередь, для отдыха. С результатами анкетирования людей вы знакомы. Мы предлагаем вам работать в других точках торговли, например, в парке «Акбота» или с теми объектами, с кем у нас подписан меморандум, - ответил аким Актау.
Напомним, в Актау на протяжении многих лет обсуждается вопрос торговли и проката на набережной. Жители города неоднократно жаловались на прокатчиков, продавцов игрушек и сладостей.
Летом 2022 года городская администрация пыталась бороться с незаконными торговцами с помощью полиции.
- Я - мать пятерых детей, один из которых болеет. Мы никому не мешаем. Когда говорят проводить субботник - мы реагируем, за собой всегда убираем. За электричество и вывоз мусора мы тоже платим. Нам говорят, что нужно построить бутики. Но у меня нет двух-трех миллионов тенге, чтобы построить эти бутики. Я прошу вас поддержать нас и разрешить нам остаться. В парке «Акбота» нет столько людей, сколько на набережной. Это наш доход, хлеб наших детей, - обратилась женщина.
В ответ на это Ербол Избергенов заявил, что деятельность торговцев на набережной - незаконная. Кроме того, большинство горожан выступают против торговли на набережной.
- Ваши заявления не остались без нашего внимания. Мы с вами встречались уже неоднократно. И я вам разъяснял, что ваша деятельность - незаконная. Помимо этого, мы проводили опрос среди жителей города, чтобы узнать непосредственно их мнение по поводу торговли на набережной. Результат таков - большинство выступают против, так как городская набережная предполагает место, в первую очередь, для отдыха. С результатами анкетирования людей вы знакомы. Мы предлагаем вам работать в других точках торговли, например, в парке «Акбота» или с теми объектами, с кем у нас подписан меморандум, - ответил аким Актау.
Напомним, в Актау на протяжении многих лет обсуждается вопрос торговли и проката на набережной. Жители города неоднократно жаловались на прокатчиков, продавцов игрушек и сладостей.
Летом 2022 года городская администрация пыталась бороться с незаконными торговцами с помощью полиции.