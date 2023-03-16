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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:18

Просмотров: 1381

Торговцы и прокатчики вновь потребовали разрешить им работать на набережной Актау

Торговцы, работающие на набережной Актау, пришли на встречу акима области с населением и вновь потребовали не лишать их места работы. В ответ на это аким города Актау Ербол Избергенов заявил, что их деятельность незаконна, кроме того, большинство горожан выступают против торговли на городской набережной.

Фото из архива Lada.kz
Торговцы рассказали акиму области Нурлану Ногаеву и акиму города Ерболу Избергенову о тяжелой жизненной ситуации, которая вынуждает их работать на набережной Актау.

Торговцы и прокатчики вновь потребовали разрешить им работать на набережной Актау


- Я - мать пятерых детей, один из которых болеет. Мы никому не мешаем. Когда говорят проводить субботник - мы реагируем, за собой всегда убираем. За электричество и вывоз мусора мы тоже платим. Нам говорят, что нужно построить бутики. Но у меня нет двух-трех миллионов тенге, чтобы построить эти бутики. Я прошу вас поддержать нас и разрешить нам остаться. В парке «Акбота» нет столько людей, сколько на набережной. Это наш доход, хлеб наших детей, - обратилась женщина.

В ответ на это Ербол Избергенов заявил, что деятельность торговцев на набережной - незаконная. Кроме того, большинство горожан выступают против торговли на набережной.

Торговцы и прокатчики вновь потребовали разрешить им работать на набережной Актау


- Ваши заявления не остались без нашего внимания. Мы с вами встречались уже неоднократно. И я вам разъяснял, что ваша деятельность - незаконная. Помимо этого, мы проводили опрос среди жителей города, чтобы узнать непосредственно их мнение по поводу торговли на набережной. Результат таков - большинство выступают против, так как городская набережная предполагает место, в первую очередь, для отдыха. С результатами анкетирования людей вы знакомы. Мы предлагаем вам работать в других точках торговли, например, в парке «Акбота» или с теми объектами, с кем у нас подписан меморандум, - ответил аким Актау.

Напомним, в Актау на протяжении многих лет обсуждается вопрос торговли и проката на набережной. Жители города неоднократно жаловались на прокатчиков, продавцов игрушек и сладостей.

Летом 2022 года городская администрация пыталась бороться с незаконными торговцами с помощью полиции.



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Комментарии ( 9 )

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 Жанар (Посетители) Сегодня, 20:22
Цитата: Akmurzin
в административном кодексе РК есть статья за незаконную предпринимательскую деятельность. Почему не работает закон???

Потому ЧТО!, мзду собирают менты и ёкимат, а этих торгашей наверняка нет ни у кого разрешение на торговлю от налоговой, не говоря про медицинские книжки...


- Я - мать пятерых детей, один из которых болеет.

Вот и лечи его на то пособие ЧТО!, выплачивают из бюджета, и нечего лезть на берег...

Все мы ходим под богом.
 
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 AQTAUman (Посетители) Сегодня, 19:52
Нет мы конечно знаем одну известную поговорку -Наглость второе счастье...но не до такой же степени!!! Как говорится их в дверь они в окно...мало того, что засрали некогда благоустроенный городской приморский парк!! Где сейчас выжженная земля под названием Акбота со сломанными аттракционами с ржавеющим металлолом всё загадали и весело разбежались эти самые наглые и циничные предприниматели!!? Просто слов нет уже одно вопиющее безобразие!!! Как говорится после нас хоть потоп!!! По типу мы бабло рубим дружно парк губим!!Так и на набережной после них остаётся постоянно срач с горами мусора..нагло обманывают,что типа они убирают ни черта они не убирают,а убирают после них уже их же срач дворники!!!Пусть идут эти не предприниматели ,а рвачи и не лесом,а степью!! Единственное место где ещё более менее можно ещё отдохнуть эта набережная зона отдыха,а не срача и груды металлолома!!
 
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 Жуков (Посетители) Сегодня, 19:18
Дайте нам разрешение,аким! Мы набрали кредитов ,чтобы купить айфоны и крутые иномарки! Потратились на свадьбы и тои! На путешествия в тёплые страны!Нам нужно платить кредиты,а вместо этого нас выгнали с набережной! Карауул!!!
 
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 шевченко (Посетители) Сегодня, 17:55
..."Мы никому не мешаем"...
МЕШАЕТЕ!!!

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
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 Ed Word (Посетители) Сегодня, 17:46
А можно потребовать не платить налоги, ведь все что-то требуют же.., нельзя наверное да, есть же закон...
К сожалению, это не только доход и хлеб детей предпринимателей, но и безопасность граждан. Раз граждане не идут в Акботу, то возможно они хотят спокойной прогулки без последствий, ведь многие столкивались с некачественными продуктами вызывающими долгие болезненые "заседания" и траты на лекарства, а также с хаотично движущимися машинками и велосипедистами которые держут в напряжении во время прогулки по якобы обустроенной набережной.
Еще один момент касается наведения порядка патрулями на набережной, сделали велосипедную дорожку, но почему то она полна пешими гражданами для которых выделели остальное пространство, почему патрули не реагируют на пешеходов на велосипедной дорожке и велосипедистов вне ее!??
Порядок наступит тогда, когда акимат и подотчетная им местная полиция будут не только красиво и четко говорить, но и также действовать, и граждане ждут этого желая успехов на этом простом поприще. Мир всем!
 
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 шевченко (Посетители) Сегодня, 17:41
Знаете, часто гуляю с дочерью на набережной... Я в шоке прежде всего от полиции. Опять сплошной базар-вокзал. Куда смотрят правоохранительные органы? Мысль только одна: собирают дань. Докажите что НЕТ! А то пишут, что Аким не разрешили, а по факту оказывается он вообще НИКТО.

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
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 OpenSuser (Посетители) Сегодня, 16:57
Странные люди, ну не предназначена наша набережная для проката ваших тарантаек. Сколько уже людей там травмы получили? Хочешь выйти спокойно прогуляться на набережной, а в итоге шагаешь как в матрице, уворачиваясь от самокатов, машинок и прочего. Не надо превращать набережную в один сплошной опасный аттракцион. Те кто захочет "поразвлечься" придут к вам в Акботу. Выделили вам место - вот лучше им занимайтесь для привлечения публики, которая будет пользоваться вашим прокатом и прочим.
 
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:36
нельзя значит нельзя.
я тоже нуждаюсь. хочу своё кафе кофейню
именно на побережье, но я не могу платить взятку у меня её нет.

мы уже обращались с заявкой, везде отказ. но на моё место, которое планировалось тут же поставили бистро. как так?.. всем известно как

родившись тут я хочу дом на побережье. но я финансово не могу себе позволить и что? значит мне всё таки можно поставить домик?
 
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 Akmurzin (Посетители) Сегодня, 16:26
В ответ на это аким города Актау Ербол Избергенов заявил, что их деятельность незаконна


в административном кодексе РК есть статья за незаконную предпринимательскую деятельность. Почему не работает закон???
 
 

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