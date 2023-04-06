Участок земли под строительство приюта для бездомных собак выделили в Жанаозене

Фото из архива Lada.kz
Индивидуальному предпринимателю из Жанаозена выделили 1 Га земельного участка под строительство приюта для бездомных собак.
- Ведутся работы по разгрузке строительных материалов, далее будет построено 90 вольеров. Планируемая вместимость приюта 500 собак одновременно. В условиях приюта животным будет оказана ветеринарная помощь: лечение, прививки и стерилизация, - сообщили в Telegram-чате акима Мангистауской области.
Ранее сообщалось, что отстрел собак в Жанаозене попал на видео.
В декабре прошлого года журналисты Lada.kz проводили расследование, чтобы выяснить, почему в Мангистау не работает Закон об ответственном обращении с животными и как власти региона намерены решать проблему приютов для бездомных кошек и собак.
- Ведутся работы по разгрузке строительных материалов, далее будет построено 90 вольеров. Планируемая вместимость приюта 500 собак одновременно. В условиях приюта животным будет оказана ветеринарная помощь: лечение, прививки и стерилизация, - сообщили в Telegram-чате акима Мангистауской области.
Ранее сообщалось, что отстрел собак в Жанаозене попал на видео.
В декабре прошлого года журналисты Lada.kz проводили расследование, чтобы выяснить, почему в Мангистау не работает Закон об ответственном обращении с животными и как власти региона намерены решать проблему приютов для бездомных кошек и собак.