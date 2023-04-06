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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:20

Просмотров: 446

Участок земли под строительство приюта для бездомных собак выделили в Жанаозене

Участок земли выделили предпринимателю в Жанаозене под строительство приюта для бездомных собак. Об этом сообщили в Telegram-чате акима Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Индивидуальному предпринимателю из Жанаозена выделили 1 Га земельного участка под строительство приюта для бездомных собак.

- Ведутся работы по разгрузке строительных материалов, далее будет построено 90 вольеров. Планируемая вместимость приюта 500 собак одновременно. В условиях приюта животным будет оказана ветеринарная помощь: лечение, прививки и стерилизация, - сообщили в Telegram-чате акима Мангистауской области.

Ранее сообщалось, что отстрел собак в Жанаозене попал на видео.

В декабре прошлого года журналисты Lada.kz проводили расследование, чтобы выяснить, почему в Мангистау не работает Закон об ответственном обращении с животными и как власти региона намерены решать проблему приютов для бездомных кошек и собак.



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Комментарии ( 3 )

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babe (Посетители) Сегодня, 18:10
Хоть что-то в нашем регионе меняется в лучшую сторону ! В Актау тоже очень необходим приют!
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 17:52
сначала убили, теперь приют?
 
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Око (Посетители) Сегодня, 17:44
Огласите пожалуйста принцип работы. Спасибо.

всё вижу
 
 

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