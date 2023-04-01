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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:44

Просмотров: 695

Отстрел собак попал на видео в Жанаозене

В Сети появились кадры жестокого обращения с животными.

Кадр видео
Люди, занимающиеся отстрелом бродячих животных, сняли свои действия на видео. Они показали, как дротиками стреляют в собак, а затем, как выкидывают трупы в яму. Один из них на видео ведёт подсчёт убитых - их оказалось 18. Среди туш был живой щенок и овчарка.

- Мы здесь стараемся, лечим всех, спасаем животных, стерилизуем собак, а они убивают их. Засовывают живых в машину и выкидывают в пепелище. Что вообще происходит? - обратились зоозащитники.


В Сети казахстанцы оставляют к видео гневные комментарии. Они просят чиновников обратить на это внимание.



Напомним, десятки трупов собак обнаружили в яме близ Актау. В областном управлении сельского хозяйства сообщили, что члены комиссии выявили 29 трупов собак, выброшенных неизвестными лицами на территории Карагие в 50 километрах от Актау. Зоозащитники обратились к президенту.

Ранее редакция Lada.kz проводила собственное расследование, чтобы выяснить, почему в Актау не работает закон об ответственном обращении с животными. Выяснилось, что единственный частный приют «Шанс» находится на грани закрытия. В акимате Мангистауской области, отвечая на вопрос о строительстве приюта, чётко ответили: результатов пока нет, чиновники ещё даже не определились с участком для будущего питомника.



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Комментарии ( 4 )

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  • Tankushka
 ksero (Посетители) Сегодня, 15:02
VeraSad,
Хоть у кого то есть адекватное мнение на счет этого, у домашних животных должна быть регистрация, хозяин должен нести ответственность, как несут ответственность за своих детей, животное должно иметь регистрацию, прочипировано, стерилизовано и вакцинировано, за выброшенных животных штраф, за незарегистрированных животных штраф, а доводы зоозащитников сводятся к "ути пути" животных нельзя трогать. Зоозащитники не понимают что подкармливая животных на улице они способствуют к размножению бездомных животных
 
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Misik (Посетители) Сегодня, 14:38
Человек с достойным уровнем жизни ни за что не будет заниматься подобным.

Рабство и нищета всегда порождают насилие.

Надо всеми силами вырываться отсюда.
 
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  • Tankushka
 VeraSad (Посетители) Сегодня, 14:37
Приют для животных конечно нужен, но это решит только часть проблемы и добавит новые. Содержать всех отловленных собак и кошек будет невозможно. Придется усыплять невостребованных через месяц-два. хоронить или сжигать. Значит нужен участок и для захоронения. Сколько собак может содержать приют? Не более 500, даже меньше. Нетрудно посчитать, что на содержание ста собак потребуется не менее 10 тысяч тенге в сутки, по 100 тенге на каждую. Это еда и вода, а электроэнергия, медикаменты, зарплата ветеринару, рабочим, транспортные расходы и прочее - ещё 20 тысяч, по самым скромным подсчетам. То есть 900 тысяч в месяц или 11 миллионов в год. Сколько собак ежегодно отстреливают в нашем регионе? В Мангистауской области с начала 2022 года отловили и уничтожили чуть более пяти тысяч бродячих животных по просьбе жителей. Не менее 1500 человек ежегодно страдают от укусов бродячих собак, среди них одна треть дети. Так что усыплять в любом случае придётся, даже при огромном приюте. Но это не решит проблемы. Необходима тотальная регистрация всех кошек и собак, стерилизация и кастрация, учёт, контроль и строгое наказание за выброшенное животное на улицу. Это в десятки раз снизит количество бродячих собак и бездомных кошек. Значит кроме приюта должна быть мощная ветеринарная служба с ветеринарной клиникой. У частного приюта "Шанс" есть такие специалисты на примете, которые могут заняться такой работой? Лечить, кастрировать, стерилизовать животных, усыплять, хоронить по всем правилам санитарии и прочее ...
 
-1
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  • VeraSad
 babe (Посетители) Сегодня, 14:09
Какой ужас !!!!! Стыдно жить в такой стране! И это моя Родина ! Позор чиновникам нашим!!!
 
 

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