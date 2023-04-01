Отстрел собак попал на видео в Жанаозене

- Мы здесь стараемся, лечим всех, спасаем животных, стерилизуем собак, а они убивают их. Засовывают живых в машину и выкидывают в пепелище. Что вообще происходит? - обратились зоозащитники.

Люди, занимающиеся отстрелом бродячих животных, сняли свои действия на видео. Они показали, как дротиками стреляют в собак, а затем, как выкидывают трупы в яму. Один из них на видео ведёт подсчёт убитых - их оказалось 18. Среди туш был живой щенок и овчарка.В Сети казахстанцы оставляют к видео гневные комментарии. Они просят чиновников обратить на это внимание.Напомним, десятки трупов собак обнаружили в яме близ Актау. В областном управлении сельского хозяйства сообщили, что члены комиссии выявили 29 трупов собак, выброшенных неизвестными лицами на территории Карагие в 50 километрах от Актау. Зоозащитники обратились к президенту.Ранее редакция Lada.kz проводила собственное расследование, чтобы выяснить, почему в Актау не работает закон об ответственном обращении с животными. Выяснилось, что единственный частный приют «Шанс» находится на грани закрытия. В акимате Мангистауской области, отвечая на вопрос о строительстве приюта, чётко ответили: результатов пока нет, чиновники ещё даже не определились с участком для будущего питомника.