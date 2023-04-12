Комиссия намерена рассмотреть требования рабочих из Жанаозена

Бастующие из Жанаозена
Как сообщили в пресс-службе КМГ, экс-работники «БерАли Мангистау Company», задержанные ранее полицией Астаны, освобождены и выехали поездом в Жанаозен.
- Между контактной группой КМГ и представителями «БерАли Мангистау Company» заключена договоренность о создании специальной рабочей комиссии, которая будет рассматривать требования бывших работников ТОО для их дальнейшего решения в правовом поле. В данную комиссию войдут десять представителей из числа экс-работников «БерАли Мангистау Company». Остальные экс-сотрудники предприятия, задержанные органами правопорядка, были ранее освобождены и в 8:57 по времени Астаны выехали поездом в Жанаозен, - сообщает пресс-служба КМГ.
Напомним, 10 апреля у здания Минэнерго в Астане собрались бывшие сотрудники компании «БерАли Мангистау Company», ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных работ для АО «Озенмунайгаз», дочерней компании КМГ. Рабочие приехали в столицу с требованием трудоустроить их в штат «Озенмунайгаза» (дочерняя компания «КазМунайГаза»).
Вечером 11 апреля рабочие, собравшиеся на площади, были задержаны полицией Астаны.
- В связи с нарушением митингующими закона «О мирных собраниях» в части отсутствия заявки в МИО на проведение митинга, а также проведением несанкционированного митинга в локации, которая не утверждена в перечне местного решения маслихата, в полицию был доставлен ряд организаторов и активных участников акции, - сообщили накануне в департаменте полиции Астаны.
Тем временем в Жанаозене сегодня утром, 12 апреля, группа граждан перекрыла проезжую часть, создавая препятствия для движения транспорта. Позднее задержанных отпустили домой после профилактической беседы.
Ранее аким Мангистауской области Нурлан Ногаев призвал жителей области сохранять спокойствие и не допускать дестабилизации ситуации.
Информацию о том, что всех участников протестов из Астаны отправляют в Мангистау, стало известно также от лидеров сотрудников компании «Берали Мангистау Company» Жолмурата Улыкпанова и Нурсултана Нурумулы.
Они также сообщили, что в дальнейшем в Мангистау в составе комиссии будут решать вопрос трудоустройства с представителями АО НК «Казмунайгаз».
- Между контактной группой КМГ и представителями «БерАли Мангистау Company» заключена договоренность о создании специальной рабочей комиссии, которая будет рассматривать требования бывших работников ТОО для их дальнейшего решения в правовом поле. В данную комиссию войдут десять представителей из числа экс-работников «БерАли Мангистау Company». Остальные экс-сотрудники предприятия, задержанные органами правопорядка, были ранее освобождены и в 8:57 по времени Астаны выехали поездом в Жанаозен, - сообщает пресс-служба КМГ.
Напомним, 10 апреля у здания Минэнерго в Астане собрались бывшие сотрудники компании «БерАли Мангистау Company», ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных работ для АО «Озенмунайгаз», дочерней компании КМГ. Рабочие приехали в столицу с требованием трудоустроить их в штат «Озенмунайгаза» (дочерняя компания «КазМунайГаза»).
Вечером 11 апреля рабочие, собравшиеся на площади, были задержаны полицией Астаны.
- В связи с нарушением митингующими закона «О мирных собраниях» в части отсутствия заявки в МИО на проведение митинга, а также проведением несанкционированного митинга в локации, которая не утверждена в перечне местного решения маслихата, в полицию был доставлен ряд организаторов и активных участников акции, - сообщили накануне в департаменте полиции Астаны.
Тем временем в Жанаозене сегодня утром, 12 апреля, группа граждан перекрыла проезжую часть, создавая препятствия для движения транспорта. Позднее задержанных отпустили домой после профилактической беседы.
Ранее аким Мангистауской области Нурлан Ногаев призвал жителей области сохранять спокойствие и не допускать дестабилизации ситуации.
Информацию о том, что всех участников протестов из Астаны отправляют в Мангистау, стало известно также от лидеров сотрудников компании «Берали Мангистау Company» Жолмурата Улыкпанова и Нурсултана Нурумулы.
Они также сообщили, что в дальнейшем в Мангистау в составе комиссии будут решать вопрос трудоустройства с представителями АО НК «Казмунайгаз».
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