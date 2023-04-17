Пострадавших в результате массового отравления на ауызашаре врачей выписали

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Отравившихся после ауызашара медицинских работников, сегодня, 17 апреля, выписали из больницы.
Одна из пострадавших, врач-пульмонолог Индира Атажанова рассказала о пребывании в медицинском учреждении.
- Стационарное лечение в первые часы, когда у всех была рвота и диарея, очень помогло, это однозначно. Лечение мы получали в полном объеме - антибиотикотерапия, инфузионно-солевая терапия, ферментзамещающая терапия - все по протоколу, - отметила Индира Атажанова.
Врач-блогер отметила работу медперсонала.
- На качество медицинских услуг, в целом, никто не пожаловался. Возможно сказалось то, что мы коллеги, ведь наши лечащие врачи разговаривали с нами на уровне не пациентов, как обычно это бывает и с соблюдением всех этических норм. В свою очередь мы тоже соблюдали комплаенс врача и пациента, ведь мы все понимали, что мы сейчас пациенты и обязаны слушать лечащего врача, - добавила Индира Атажанова.
В свою очередь, в управлении санитарно-эпидемиологического контроля отметили, что результаты расследования по факту отравления медиков еще не готовы.
Напомним, в Актау произошло массовое отравление медиков - 16 врачей попали в больницу после ауызашара в одном из ресторанов города.
Позже стало известно, что специалистами управления санитарно-эпидемиологического контроля ведется расследование по факту массового отравления медиков после ауызашара в одном из ресторанов Актау.
Михаил Одинцов
Одна из пострадавших, врач-пульмонолог Индира Атажанова рассказала о пребывании в медицинском учреждении.
- Стационарное лечение в первые часы, когда у всех была рвота и диарея, очень помогло, это однозначно. Лечение мы получали в полном объеме - антибиотикотерапия, инфузионно-солевая терапия, ферментзамещающая терапия - все по протоколу, - отметила Индира Атажанова.
Врач-блогер отметила работу медперсонала.
- На качество медицинских услуг, в целом, никто не пожаловался. Возможно сказалось то, что мы коллеги, ведь наши лечащие врачи разговаривали с нами на уровне не пациентов, как обычно это бывает и с соблюдением всех этических норм. В свою очередь мы тоже соблюдали комплаенс врача и пациента, ведь мы все понимали, что мы сейчас пациенты и обязаны слушать лечащего врача, - добавила Индира Атажанова.
В свою очередь, в управлении санитарно-эпидемиологического контроля отметили, что результаты расследования по факту отравления медиков еще не готовы.
Напомним, в Актау произошло массовое отравление медиков - 16 врачей попали в больницу после ауызашара в одном из ресторанов города.
Позже стало известно, что специалистами управления санитарно-эпидемиологического контроля ведется расследование по факту массового отравления медиков после ауызашара в одном из ресторанов Актау.
Михаил Одинцов
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