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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 14:42

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Пострадавших в результате массового отравления на ауызашаре врачей выписали

Врач-пульмонолог Индира Атажанова сообщила, что всех медиков, получивших отравление после ауызашара, выписали из больницы.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Отравившихся после ауызашара медицинских работников, сегодня, 17 апреля, выписали из больницы.

Одна из пострадавших, врач-пульмонолог Индира Атажанова рассказала о пребывании в медицинском учреждении.

- Стационарное лечение в первые часы, когда у всех была рвота и диарея, очень помогло, это однозначно. Лечение мы получали в полном объеме - антибиотикотерапия, инфузионно-солевая терапия, ферментзамещающая терапия - все по протоколу, - отметила Индира Атажанова.

Врач-блогер отметила работу медперсонала.

- На качество медицинских услуг, в целом, никто не пожаловался. Возможно сказалось то, что мы коллеги, ведь наши лечащие врачи разговаривали с нами на уровне не пациентов, как обычно это бывает и с соблюдением всех этических норм. В свою очередь мы тоже соблюдали комплаенс врача и пациента, ведь мы все понимали, что мы сейчас пациенты и обязаны слушать лечащего врача, - добавила Индира Атажанова.

В свою очередь, в управлении санитарно-эпидемиологического контроля отметили, что результаты расследования по факту отравления медиков еще не готовы.

Напомним, в Актау произошло массовое отравление медиков - 16 врачей попали в больницу после ауызашара в одном из ресторанов города.

Позже стало известно, что специалистами управления санитарно-эпидемиологического контроля ведется расследование по факту массового отравления медиков после ауызашара в одном из ресторанов Актау.

Михаил Одинцов



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