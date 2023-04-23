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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:05

Просмотров: 733

О выгуле собак в пригороде Актау напомнили чиновники

На фоне жалоб на отстрел собак в пригороде Актау администрация района напомнила о правилах содержания и выгула домашних животных.

Фото из доступных источников
Владелец и ответственное лицо домашних животных обязан носить с собой поводок, а при необходимости сразу же надеть его на питомца. Выгуливать собак на поводке длиной не более двух метров в местах, отмеченных запрещающим знаком.

В местах выгула питомец должен быть в наморднике, и хозяин обязан регулировать длину поводка, чтобы собака не смогла проявить агрессию на своих сородичей и окружающих.

О выгуле собак в пригороде Актау напомнили чиновники


Кроме того, домашних животных запрещено купать в фонтанах, а также на пляжах для отдыхающих.

О выгуле собак в пригороде Актау напомнили чиновники


В местах общепита, в торговых центрах, продуктовых магазинах, религиозных организациях, детских учреждениях и других имеют право находиться лишь «служебные собаки» и слабовидящие с собаками-поводырями. Разрешено нахождение в учреждениях культуры в случае проведения выставок, развлекательных и массовых мероприятий с участием собак.

О выгуле собак в пригороде Актау напомнили чиновники


Места для выгула домашних животных обозначают местные исполнительные органы.

Статья 407-2 КОАП РК регламентирует, какое наказание может грозить за нарушение законодательства РК в области ответственного обращения с животными.

Напомним, видео с мёртвыми бродячими животными предоставили местные зоозащитники.

Актауский эколог назвал это противозаконным.

После местность продезинфицировали.



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Комментарии ( 1 )

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  • kolu411
 Терра (Посетители) Сегодня, 20:41
Хотелось бы уточнить места для выгула животных.
 
 

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