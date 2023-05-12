Суд над бывшим руководителем управления спорта и физкультуры Канатом Жумабаевым начался в Актау

Фото из архива Lada.kz
Судебный процесс в отношении экс-руководителя управления спорта и физической культуры Каната Жумабаева проходит в Актауском городском суде. Информацию об этом подтвердили в Мангистауском областном суде.
Известно, что подозреваемый Жумабаев находится в изоляторе временного содержания. Исполнительный директор футбольного клуба «Каспий» Алибек Урузгалиев проходит в деле в качестве потерпевшего.
Другие подробности дела пока неизвестны.
Напомним, в августе 2022 года Жумабаев был задержан на своем рабочем месте, когда он работал руководителем управления физической культуры и спорта. По данным источника, чиновник подозревается в хищении бюджетных средств.
Известно, что подозреваемый Жумабаев находится в изоляторе временного содержания. Исполнительный директор футбольного клуба «Каспий» Алибек Урузгалиев проходит в деле в качестве потерпевшего.
Другие подробности дела пока неизвестны.
Напомним, в августе 2022 года Жумабаев был задержан на своем рабочем месте, когда он работал руководителем управления физической культуры и спорта. По данным источника, чиновник подозревается в хищении бюджетных средств.