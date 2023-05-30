Бывшим работникам ТОО «БерАли Мангистау Company» предложили трудоустройство с сохранением зарплат

Фото пресс-службы АО «Казмунайгаз»
Встреча состоялась 29 мая. В ходе нее генеральный директор АО «Озенмунайгаз» Нурдаулет Килыбай озвучил предложение по трудоустройству экс-сотрудников ТОО «БерАли Мангистау Company» в ТОО «Мөлдір Мұнай Сервис» с целью обеспечения их занятости.
- Присутствующим был представлен договор между АО «Озенмунайгаз» и ТОО «Мөлдір Мұнай Сервис», предусматривающий гарантированное сохранение бывшим работникам компании «БерАли» прежнего уровня заработной платы. Также присутствующим было объявлено о проведении тендера на закуп объема промышленного ремонта скважин на 3-летний период. В свою очередь, экс-сотрудники «БерАли» взяли время на рассмотрение предложенных условий, - сообщили в национальной компании.
Напомним, стало известно, что руководитель «БерАли Мангистау Company» присвоил почти 250 миллионов тенге. Рабочие в Жанаозене перекрывали проезжую часть.
Бастующие нефтяники из Жанаозена прибыли в Астану к зданию министерства энергетики.
Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев призвал жителей области сохранять спокойствие и не допускать дестабилизации ситуации.
Позже стало известно, что лидеры протестующих в Астане нефтяников компании «Берали Мангистау Company» Жолмурат Улыкпанов и Нурсултан Нурумулы сообщили, что всех участников протестов из Астаны отправляют в Мангистау.
Они также сообщили, что в дальнейшем в Мангистау в составе комиссии будут решать вопрос трудоустройства с представителями АО НК «Казмунайгаз».
- Присутствующим был представлен договор между АО «Озенмунайгаз» и ТОО «Мөлдір Мұнай Сервис», предусматривающий гарантированное сохранение бывшим работникам компании «БерАли» прежнего уровня заработной платы. Также присутствующим было объявлено о проведении тендера на закуп объема промышленного ремонта скважин на 3-летний период. В свою очередь, экс-сотрудники «БерАли» взяли время на рассмотрение предложенных условий, - сообщили в национальной компании.
Напомним, стало известно, что руководитель «БерАли Мангистау Company» присвоил почти 250 миллионов тенге. Рабочие в Жанаозене перекрывали проезжую часть.
Бастующие нефтяники из Жанаозена прибыли в Астану к зданию министерства энергетики.
Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев призвал жителей области сохранять спокойствие и не допускать дестабилизации ситуации.
Позже стало известно, что лидеры протестующих в Астане нефтяников компании «Берали Мангистау Company» Жолмурат Улыкпанов и Нурсултан Нурумулы сообщили, что всех участников протестов из Астаны отправляют в Мангистау.
Они также сообщили, что в дальнейшем в Мангистау в составе комиссии будут решать вопрос трудоустройства с представителями АО НК «Казмунайгаз».
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