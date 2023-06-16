Вместо отдыха конфликт: житель Актау вызвал полицейских из-за запрета приносить еду с собой в аквапарк

кадр из видеоролика
Житель Актау рассказал о неприятном инциденте, произошедшем в тематическом аквапарке TetysBlue с ним и его семьёй.
- Мы семьёй по путёвке приехали отдыхать в TetysBlue. Ввиду того, что в самом аквапарке необоснованно завышенные цены на еду - мы решили взять из дома пару бутербродов и компот. При прохождении через охрану у нас стали проверять содержимое в сумках. Увидев, что у нас с собой еда, от нас стали требовать, чтобы мы избавились от неё. Охрана предложила оставить еду в машине. Я был очень возмущён этой ситуацией, потому что буквально за несколько дней до посещения TetysBlue я отдыхал в аквапарке Laguna, где не было никаких смехотворных запретов. Более того, там даже у нас не проверяли сумки, - рассказал Келдыхан.
По его словам, он не хотел омрачать настроение своей семье и согласился не проносить еду с собой. Тем не менее, мужчина намерен добиться справедливости: для этого он обратился с жалобой в департамент по защите прав потребителей Мангистауской области.
- Я вызвал сотрудников полиции, чтобы зафиксировать нарушение. Теперь жду ответ от департамента по защите прав потребителей. Они говорят, что не могут провести проверку без моего заявления. Кто-то может сказать, что я зря трачу своё время, но я считаю, что справедливость должна восторжествовать. На территории парка предлагается еда за космические цены. К примеру, в тот день в TetysBlue я потратил 30 тысяч тенге за еду и хочу отметить - не самую вкусную. Чай, к примеру, стоит 1000 тенге. В городе он стоит 250 тенге. Я понимаю, что администрация хочет заработать, но для граждан со средним доходом - это неподъёмные деньги, - добавил житель Актау.
Келдыхан отметил, что в тот день он был не один, кто был также возмущён правилами аквапарка.
- Позже я узнал, что еду можно проносить с чеком. Полагаю, что делается это для того, чтобы в случае отравления руководство парка могло сказать, что отдыхающий отравился едой, которую он взял с собой. Но все-таки для меня непонятно - почему в одном аквапарке действуют одни законы, а в другом - другие, - отмечает мужчина.
Корреспондент Lada.kz дозвонился до представителей некоторых баз отдыха и аквапарков, чтобы спросить - можно ли отдыхающим приносить с собой еду и напитки.
В аквапарке Laguna сообщили, что посетители могут приносить с собой еду, не имея на руках фискальный чек. Однако под ограничение попадают алкогольные напитки.
На базу отдыха Tree of Life пускают людей с едой и напитками только при наличии фискального чека. Под запретом алкогольные напитки, семечки, молочные продукты, а также фрукты.
Оператор базы отдыха «Стигл» сообщила, что посетители могут приносить с собой еду и напитки - наличие чека необязательно. Брать с собой алкогольные напитки - нельзя. Это ограничение связывают с тем, что на территории базы отдыхают дети из лагерей.
На базе отдыха «Комарово» ограничений никаких, более того - администрация отметила, что на территории базы есть специальная зона для мангалов, где каждый отдыхающий может приготовить себе еду.
Ранее редакция Lada.kz разбиралась вместе с юристами о законности запрета приносить с собой еду на частные пляжи и базы отдыха.
Ознакомиться со списком баз отдыха и пляжей можно здесь.
- Мы семьёй по путёвке приехали отдыхать в TetysBlue. Ввиду того, что в самом аквапарке необоснованно завышенные цены на еду - мы решили взять из дома пару бутербродов и компот. При прохождении через охрану у нас стали проверять содержимое в сумках. Увидев, что у нас с собой еда, от нас стали требовать, чтобы мы избавились от неё. Охрана предложила оставить еду в машине. Я был очень возмущён этой ситуацией, потому что буквально за несколько дней до посещения TetysBlue я отдыхал в аквапарке Laguna, где не было никаких смехотворных запретов. Более того, там даже у нас не проверяли сумки, - рассказал Келдыхан.
По его словам, он не хотел омрачать настроение своей семье и согласился не проносить еду с собой. Тем не менее, мужчина намерен добиться справедливости: для этого он обратился с жалобой в департамент по защите прав потребителей Мангистауской области.
- Я вызвал сотрудников полиции, чтобы зафиксировать нарушение. Теперь жду ответ от департамента по защите прав потребителей. Они говорят, что не могут провести проверку без моего заявления. Кто-то может сказать, что я зря трачу своё время, но я считаю, что справедливость должна восторжествовать. На территории парка предлагается еда за космические цены. К примеру, в тот день в TetysBlue я потратил 30 тысяч тенге за еду и хочу отметить - не самую вкусную. Чай, к примеру, стоит 1000 тенге. В городе он стоит 250 тенге. Я понимаю, что администрация хочет заработать, но для граждан со средним доходом - это неподъёмные деньги, - добавил житель Актау.
Келдыхан отметил, что в тот день он был не один, кто был также возмущён правилами аквапарка.
- Позже я узнал, что еду можно проносить с чеком. Полагаю, что делается это для того, чтобы в случае отравления руководство парка могло сказать, что отдыхающий отравился едой, которую он взял с собой. Но все-таки для меня непонятно - почему в одном аквапарке действуют одни законы, а в другом - другие, - отмечает мужчина.
Корреспондент Lada.kz дозвонился до представителей некоторых баз отдыха и аквапарков, чтобы спросить - можно ли отдыхающим приносить с собой еду и напитки.
В аквапарке Laguna сообщили, что посетители могут приносить с собой еду, не имея на руках фискальный чек. Однако под ограничение попадают алкогольные напитки.
На базу отдыха Tree of Life пускают людей с едой и напитками только при наличии фискального чека. Под запретом алкогольные напитки, семечки, молочные продукты, а также фрукты.
Оператор базы отдыха «Стигл» сообщила, что посетители могут приносить с собой еду и напитки - наличие чека необязательно. Брать с собой алкогольные напитки - нельзя. Это ограничение связывают с тем, что на территории базы отдыхают дети из лагерей.
На базе отдыха «Комарово» ограничений никаких, более того - администрация отметила, что на территории базы есть специальная зона для мангалов, где каждый отдыхающий может приготовить себе еду.
Ранее редакция Lada.kz разбиралась вместе с юристами о законности запрета приносить с собой еду на частные пляжи и базы отдыха.
Ознакомиться со списком баз отдыха и пляжей можно здесь.