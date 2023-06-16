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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 17:09

Просмотров: 1124

Вместо отдыха конфликт: житель Актау вызвал полицейских из-за запрета приносить еду с собой в аквапарк

Запрет на пронос напитков и еды стал причиной конфликта между администрацией тематического аквапарка TetysBlue и одного из посетителей. По словам жителя Актау Келдыхана, ему пришлось вызвать полицию, потому что его семью не впускали на территорию парка из-за пяти бутербродов, которые они взяли с собой. Мужчина уверен, что его права были нарушены. И требует отреагировать на ситуацию департамент по защите прав потребителей Мангистауской области, куда он обратился с жалобой.

кадр из видеоролика
Житель Актау рассказал о неприятном инциденте, произошедшем в тематическом аквапарке TetysBlue с ним и его семьёй.

- Мы семьёй по путёвке приехали отдыхать в TetysBlue. Ввиду того, что в самом аквапарке необоснованно завышенные цены на еду - мы решили взять из дома пару бутербродов и компот. При прохождении через охрану у нас стали проверять содержимое в сумках. Увидев, что у нас с собой еда, от нас стали требовать, чтобы мы избавились от неё. Охрана предложила оставить еду в машине. Я был очень возмущён этой ситуацией, потому что буквально за несколько дней до посещения TetysBlue я отдыхал в аквапарке Laguna, где не было никаких смехотворных запретов. Более того, там даже у нас не проверяли сумки, - рассказал Келдыхан.



По его словам, он не хотел омрачать настроение своей семье и согласился не проносить еду с собой. Тем не менее, мужчина намерен добиться справедливости: для этого он обратился с жалобой в департамент по защите прав потребителей Мангистауской области.

- Я вызвал сотрудников полиции, чтобы зафиксировать нарушение. Теперь жду ответ от департамента по защите прав потребителей. Они говорят, что не могут провести проверку без моего заявления. Кто-то может сказать, что я зря трачу своё время, но я считаю, что справедливость должна восторжествовать. На территории парка предлагается еда за космические цены. К примеру, в тот день в TetysBlue я потратил 30 тысяч тенге за еду и хочу отметить - не самую вкусную. Чай, к примеру, стоит 1000 тенге. В городе он стоит 250 тенге. Я понимаю, что администрация хочет заработать, но для граждан со средним доходом - это неподъёмные деньги, - добавил житель Актау.

Келдыхан отметил, что в тот день он был не один, кто был также возмущён правилами аквапарка.

- Позже я узнал, что еду можно проносить с чеком. Полагаю, что делается это для того, чтобы в случае отравления руководство парка могло сказать, что отдыхающий отравился едой, которую он взял с собой. Но все-таки для меня непонятно - почему в одном аквапарке действуют одни законы, а в другом - другие, - отмечает мужчина.

Корреспондент Lada.kz дозвонился до представителей некоторых баз отдыха и аквапарков, чтобы спросить - можно ли отдыхающим приносить с собой еду и напитки.

В аквапарке Laguna сообщили, что посетители могут приносить с собой еду, не имея на руках фискальный чек. Однако под ограничение попадают алкогольные напитки.

На базу отдыха Tree of Life пускают людей с едой и напитками только при наличии фискального чека. Под запретом алкогольные напитки, семечки, молочные продукты, а также фрукты.

Оператор базы отдыха «Стигл» сообщила, что посетители могут приносить с собой еду и напитки - наличие чека необязательно. Брать с собой алкогольные напитки - нельзя. Это ограничение связывают с тем, что на территории базы отдыхают дети из лагерей.

На базе отдыха «Комарово» ограничений никаких, более того - администрация отметила, что на территории базы есть специальная зона для мангалов, где каждый отдыхающий может приготовить себе еду.

Ранее редакция Lada.kz разбиралась вместе с юристами о законности запрета приносить с собой еду на частные пляжи и базы отдыха.

Ознакомиться со списком баз отдыха и пляжей можно здесь.



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Комментарии ( 3 )

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  • Белое ☀️
  • Iron man
 fox1167 (Посетители) Сегодня, 18:11
При прохождении через охрану у нас стали проверять содержимое в сумках.

В статье 16 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях указано, что никто не может быть подвергнут личному досмотру и досмотру находящихся при нем вещей иначе, как на основаниях и в порядке, установленных данным кодексом.

Личный досмотр и досмотр вещей в соответствии со статьей 626 КоАП РК производится в отношении лица, совершившего административное правонарушение (например, мелкое хищение в магазине) с целью обнаружения орудий или предметов его совершения.

Аналогичная процедура в статье 135 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан именуется "личный обыск задержанного". Она применяется в случаях в отношении лица, задержанного по подозрению в совершении преступления, когда есть основание полагать, что он имеет при себе оружие либо попытается освободиться от доказательств, изобличающих его в совершении преступления, или в иных необходимых случаях.
Досмотр и обыск без понятых допускаются только в исключительных случаях при наличии оснований полагать, что при физическом лице находится оружие или иные предметы, которые могут быть использованы для причинения вреда жизни и здоровью окружающих. В течение 24 часов о досмотре без понятых уведомляется прокурор.

При досмотре обязательно составляется протокол, который подписывается лицом, его составившим, лицом, подвергнутым осмотру, владельцем вещей и понятыми с обязательным вручением копии протокола досматриваемому лицу. Если досматриваемый отказывается от подписи, об этом в протоколе делается отметка.
Охрану в организациях торговли и обслуживания, на территориях частных компаний чаще всего осуществляют сотрудники частных охранных фирм. Охранная деятельность в соответствии со статьями 1и 3 Закона Республики Казахстан "Об охранной деятельности" включает в себя:

защиту жизни и здоровья физических лиц от преступных и иных противоправных посягательств;
защиту имущества физических и юридических лиц от противоправных посягательств.
Иных полномочий охранникам законом не предоставлено. В статье 4 данного Закона, указано, что охранная деятельность основывается на конституционных принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также учета жизненно важных интересов личности, общества и государства. Осуществление охранной деятельности не должно нарушать прав и свобод третьих лиц.

Таким образом, ни охранник, ни другие работники магазина или организации, охраняемого предприятия не имеют права устраивать досмотр личных вещей посетителей. Они могут лишь попросить вас показать содержимое сумок или карманов. Но выполнять данную просьбу или нет – вы решаете самостоятельно.
 
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  • Белое ☀️
  • Iron man
 Космос (Посетители) Сегодня, 17:57
...всемогущими наз Законами РК и своим обыском нарушают права граждан. Да их привлекать надо к ответственности! По этому факту тоже отдельное заявление надо написать.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • xerox
  • Sportikus
  • Белое ☀️
  • синдбад
  • Iron man
 Космос (Посетители) Сегодня, 17:46
Молодец! Успехов тебе, Келдыхан!
Для информации: даже полиция единолично (без понятых и протокола) не имеет право шарить по сумкам граждан, а тут какие-то сторожа возомнили себя всемогущими...
 
 

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