Аким Мангистауской области поздравил с жителей с Курбан-айтом

Фото из архива Lada.kz
- Уважаемые жители Мангистау, дорогие земляки! Поздравляю вас с одним из главных мусульманских праздников — Курбан-айт. Курбан-айт – это праздник проявления добрых, истинных намерений человека, день укрепления единства и сплоченности общества. Это не только праздник жертвоприношения, это особый день, символизирующий духовное очищение и нравственное совершенствование. Курбан-айт воплощает высокие идеалы добра и справедливости. По традиции в дни Курбан-айта мы проявляем любовь и милосердие к своим ближним, помогаем нуждающимся. От всего сердца желаю, чтобы всевышний услышал все ваши молитвы и благословил вас, ваших родных и друзей. Пусть все ваши добрые помыслы и поступки будут по справедливости вознаграждены счастьем, благополучием, крепким здоровьем и долголетием, - сказал Нурлан Ногаев.
Редакция Lada.kz присоединяется к поздравлениям и желает жителям Мангистау всего самого светлого и прекрасного. Пусть в ваших домах всегда будет достаток, а в семьях царят любовь и гармония.
Напомним, Ануар Елжанов, главный имам областной мечети Бекет-ата рассказал, как в этом году можно сделать пожертвования онлайн. В Курбан-айт будут работать четыре пункта забоя скота в Актау. Как не отравиться во время празднования Курбан-айт, рассказали санэпидемиологи Мангистау.
Редакция Lada.kz присоединяется к поздравлениям и желает жителям Мангистау всего самого светлого и прекрасного. Пусть в ваших домах всегда будет достаток, а в семьях царят любовь и гармония.
Напомним, Ануар Елжанов, главный имам областной мечети Бекет-ата рассказал, как в этом году можно сделать пожертвования онлайн. В Курбан-айт будут работать четыре пункта забоя скота в Актау. Как не отравиться во время празднования Курбан-айт, рассказали санэпидемиологи Мангистау.
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