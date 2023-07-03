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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 15:14

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Гибель даже одного тюленя - огромная потеря. Как спасают каспийских тюленей

О текущей ситуации по спасению каспийских тюленей рассказала Tengri Travel эколог, основатель CAIER (Центрально-Азиатского института экологических исследований) Асель Тасмагамбетова.

Фото из архива Асель Тасмагамбетовой
Как спасают тюленей


В 2020 году каспийского тюленя включили в Красную книгу Казахстана.

Как рассказала Tengri Travel Асель Тасмагамбетова, организация занимается изучением сокращения популяции с 2015 года, за это время было проведено семь международных экспедиций. В 2019 году на базе CAIER был открыт Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя в Актау. Также работает и Научный совет, в который вошли международные учёные, изучающие морское биоразнообразие.

- Тюлень – эндемик Каспия, важный маркер его здоровья, и сокращение численности животного показывает, насколько катастрофична экологическая обстановка не только в море, но во всем Каспийском регионе, - продолжила Асель Тасмагамбетова.



Большинство пациентов центра – это детеныши тюленя в возрасте от 3 недель до 3 месяцев, слишком рано отлученные от мамы.

- Все они поступали с различными травмами и переломами, гнойными ранами, с высокой температурой, сильным стрессом, вирусной̆ нагрузкой̆, нарушением кровообращения, со вшами. Были тюлени с характерными ранами вокруг шеи, что говорило о том, что они попали в рыболовные сети, были абсолютно изможденные, с низким весом, - рассказала Тасмагамбетова.

Эколог напоминает, что выхаживание больного тюленя непростой и довольно долгий процесс. Ученые центра разработали 63 протокола лечения тюленей и всегда на связи с зарубежными коллегами, которые дают рекомендации в сложных случаях.
- Лечение больного тюленя - это процесс выхаживания, по сути, как маленького ребёнка. Первое, что мы диагностируем, - какие раны имеются у животного и насколько животное обезвожено. Как правило, это сильная степень обезвоживания, и первым становится этап выпаивания регидроном. Каждые 4 часа с помощью зонда животному вливается раствор регидрона, в это время тюлень содержится в сухой ванне при полной темноте и при низкой̆ комнатной температуре. Для тюленя это жизненно необходимые условия. Только после того, как мы наблюдаем положительную динамику, мы начинаем прикорм, - сказала эколог.

Цена лечения

Бывают случаи, когда тюлени поступают в центр в критическом состоянии. Стоимость ветеринарного лечения и реабилитации тюленя зависит от нескольких факторов, среди них: насколько тяжелые раны получило животное, какие медикаменты потребовались для его лечения, как долго длился процесс реабилитации, делится Тасмагамбетова.
- Если тюлень находится в критическом состоянии, приходится подключать антибиотики и противопаразитарные препараты. Как только тюлень начинает набирать вес, это означает верный путь к выздоровлению. Но, как правило, это занимает 2-3 недели. На финальном этапе мы готовим животное к возвращению в естественную среду. В среднем лечение обходится от 100 тысяч тенге, - добавила она.

За четыре года работы организации удалось спасти и вернуть в естественную среду обитания более 40 тюленей.

- Однако печально сообщать, что в 2023 году из-за сложной экологической ситуации на Каспии в центр не поступал ни один пациент. К сожалению, мы получали сообщения лишь о погибших тюленях. После массового мора каспийского тюленя, о котором стало известно в прошлом году, мы опасались такой ситуации. Ведь большинство обнаруженных мертвых животных – беременные самки, - сказала она.

«Тюлений жир из Актау»

Также сотрудники регулярно беседуют с рыбаками, объясняют, как оказывать помощь тюленям, которые запутались в их сетях.

- Часто тюленей находят со следами побоев и запутанными в рыболовные сети. Вылов и торговля продукцией, изготовленной из каспийских тюленей (шкура, жир, мясо), на самом деле одна из глобальных проблем. Мы узнали, что в Актау спросом пользуется тюлений жир как чудодейственное лекарственное средство, ужаснулись, что это происходит в XXI веке, и решили провести свое собственное расследование. Купив весь ассортимент предлагаемого тюленьего жира, мы в лаборатории провели исследования, и в составе жира была выявлена повышенная концентрация тяжелых металлов, таких как кадмий, свинец, мышьяк и других, - предупреждает эколог.

По мнению ученых, это связано с деятельностью нефтегазовых компаний на каспийском шельфе и выбросами отправляющих веществ в море.

- Тюлений жир, поступающий на казахстанские рынки, изготовлен в кустарных условиях. Еще в 2021 году мы обнародовали результаты наших исследований в СМИ, чтобы больше людей узнало, что такой продукт может иметь токсическое действие. Но тем не менее по сей день очень легко и просто приобрести на рынке тюлений жир, - продолжила эколог.

Асель Тасмагамбетова напоминает, что гибель даже одного каспийского тюленя – это большая потеря для всей популяции, означающая, что в будущем появится меньше бельков.

- Роды у самки тюленя происходят каждые 2-3 года, при этом рождается всего один щенок. В прошлом году мы наблюдали массовый мор тюленей на побережье Каспия, большинство из погибших животных были беременными самками. Получается, что в 2022 году не родилось по меньшей мере около 1000 щенков, которые также в будущем могли бы принести потомство. На Каспии разворачивается экологическая катастрофа, а массовая гибель каспийского тюленя – это доказательство того, что требуются экстренные меры для спасения всего Каспийского региона, - резюмировала эколог.

Численность популяции каспийского тюленя, по официальной статистике, составляет не более 100 тысяч особей по всему Каспийскому морю. 

Как пояснила эколог, точную цифру ученые затрудняются назвать, поскольку в каждом из пяти прикаспийских государств собственная методика подсчета краснокнижных животных.

Напомним, летом 2022 года на берегу Каспия были обнаружены 64 туши тюленей и пять осетровых видов. Специалисты не смогли взять пробы тканей из-за сильного разложения тел.

Версии массовой гибели животных назывались разные.



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