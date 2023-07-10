На переполненные автобусы пожаловались жители Актау

- Большой пассажиропоток на данном маршруте наблюдается только на 3-4 рейсах в утренние время, - уверяют чиновники.

По словам жительницы 12 микрорайона Гульназ, она со своим мужем каждый день ездит на работу в 6 микрорайон. И каждый раз сталкивается с отсутствием свободных сидячих мест.Мы проверили, как и с каким интервалом передвигается автобус по маршруту №3.В 16:26 автобус отъехал от остановки напротив дома №1 в 12 микрорайоне. На него мы опоздали. Следующий автобус прибыл в 16:38.Действительно, сидячих мест не оказалось.Свободные места появились после остановки в 5 микрорайоне.В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что на маршруте №3 на договорной основе курсируют 16 автобусов с интервалом 6-8 минут.Напомним, оплату за проезд наличными поднимают в Актау.