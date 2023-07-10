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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 07:24

Просмотров: 637

На переполненные автобусы пожаловались жители Актау

Жалоба от жителей поступила на маршрут №3.

Фото автора
По словам жительницы 12 микрорайона Гульназ, она со своим мужем каждый день ездит на работу в 6 микрорайон. И каждый раз сталкивается с отсутствием свободных сидячих мест.

Мы проверили, как и с каким интервалом передвигается автобус по маршруту №3.

В 16:26 автобус отъехал от остановки напротив дома №1 в 12 микрорайоне. На него мы опоздали. Следующий автобус прибыл в 16:38.

На переполненные автобусы пожаловались жители Актау


Действительно, сидячих мест не оказалось.

На переполненные автобусы пожаловались жители Актау


Свободные места появились после остановки в 5 микрорайоне.

На переполненные автобусы пожаловались жители Актау


В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что на маршруте №3 на договорной основе курсируют 16 автобусов с интервалом 6-8 минут.

- Большой пассажиропоток на данном маршруте наблюдается только на 3-4 рейсах в утренние время, - уверяют чиновники.


Напомним, оплату за проезд наличными поднимают в Актау.



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Комментарии ( 4 )

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Кари (Посетители) Сегодня, 09:03
Цитата: Андpей
Наверно это будет сюрпризом. Но автобусы расчитаны не только на сидячие места, там есть ещё и стоячие.

lol bravo
 
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  • Кари
  • Ирон
 Андpей (Посетители) Сегодня, 08:45
Наверно это будет сюрпризом. Но автобусы расчитаны не только на сидячие места, там есть ещё и стоячие.
 
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  • Андpей
  • Ирон
 Кари (Посетители) Сегодня, 08:28
Людям не угодишь, сидячих мест нет, стоячих нет, все люди едут куда-то, теперь что, по 10 метров автобусы подавать, чтобы и лечь можно было, спасибо что хоть с кондёрами автобусы.
 
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Кинст (Посетители) Сегодня, 07:55
Ещё меньше автобусы пустите на линию, или удлините ещё больше маршрут – не то что сидячих мест, ни зайти, ни выйти невозможно будет.
Управление пассажирского транспорта вообще занимается анализом логистики перевозок?
Какие-то автобусы уже с начальной остановки полные едут, а которые практически весь маршрут воздух перевозят
 
 

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