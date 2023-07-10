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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 16:06

Просмотров: 891

Должен доказывать оплату: На работу транспортной карты «O-city» пожаловался пассажир в Актау

На работу транспортной карты «O-city» пожаловался один из пассажиров в Актау. По словам пользователя общественного транспорта, карта работала некорректно, а также ему пришлось доказывать кондуктору, что оплата была произведена.

фото из архива Lada.kz
На работу транспортной карты пассажир пожаловался в телеграмм-чат акима Мангистауской области. Мужчина сообщил сразу о нескольких недостатках в работе специального приложения для оплаты проезда.

- Сообщаю разработчикам приложения «O-CITY». Приложение «сырое» и работает некорректно. Мы купили вашу карту. Во-первых, QR у нее не работает: ни карту не могли зарегистрировать, ни в автобусе не считывает, что затрудняет оплату. Во-вторых, в приложении есть опция добавления банковской карты, с которой потом можно оплачивать. Карта не добавляется. В-третьих, при оплате по коду маршрута, выскакивает QR, где указана сумма оплаты и подпись показать это контролёру. Когда по маршруту №2 (номер автобуса 223) показали оплату контролёру, она задала вопрос: «Что это?!»...Открыв детализацию, смогли доказать, что оплата была произведена. Только по времени потому, как она была проведена минуту назад. В детализации и в чеке код маршрута не указан. Почему обычный пассажир должен доказывать, что он оплатил и выслушивать от кондуктора негатив? Почему кондуктор позволяет себе хамское отношение?, - написал житель Актау.

В компании, которая занималась разработкой приложения сообщили, что по всем возникающим вопросам пассажиры могут обращаться в Call-центр.

- По всем вопросам пассажир может обратиться в Колл-центр по номерам телефона: 8 800 004 0403 или по номеру указанному на обратной стороне транспортной карты, оператор подскажет и поможет в решении возникшей проблемы у пассажира, - прокомментировали в компании.

Напомним, ранее в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что с 10 июля стоимость тарифа для пассажиров, кто оплачивает проезд через QR-код, банковскую карту или транспортную карту «O-city», будет по-прежнему составлять 70 тенге для взрослых и 35 тенге для детей. При оплате наличными стоимость повышается уже до 100 тенге для взрослых и 50 тенге для детей.

Телефоны для справок: 33-65-43, 33-65-44.



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Комментарии ( 2 )

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 fox1167 (Посетители) Сегодня, 17:00
оператор подскажет и поможет в решении возникшей проблемы у пассажира, - прокомментировали в компании.

А почему, собственно, у ПАССАЖИРА должны быть проблемы из-за ваших недоработок? Пассажиру надо всего лишь добраться из пункта А в пункт Б, сделав за это оплату! Это проблемы разработчиков транспортной карты и приложения «O-CITY»! Исправляйте свои косяки!
 
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  • Галина63
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 Кари (Посетители) Сегодня, 16:13
Ой еще сколько будет криков по этим их нововведениям boyan
 
 

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