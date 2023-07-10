Должен доказывать оплату: На работу транспортной карты «O-city» пожаловался пассажир в Актау

фото из архива Lada.kz
На работу транспортной карты пассажир пожаловался в телеграмм-чат акима Мангистауской области. Мужчина сообщил сразу о нескольких недостатках в работе специального приложения для оплаты проезда.
- Сообщаю разработчикам приложения «O-CITY». Приложение «сырое» и работает некорректно. Мы купили вашу карту. Во-первых, QR у нее не работает: ни карту не могли зарегистрировать, ни в автобусе не считывает, что затрудняет оплату. Во-вторых, в приложении есть опция добавления банковской карты, с которой потом можно оплачивать. Карта не добавляется. В-третьих, при оплате по коду маршрута, выскакивает QR, где указана сумма оплаты и подпись показать это контролёру. Когда по маршруту №2 (номер автобуса 223) показали оплату контролёру, она задала вопрос: «Что это?!»...Открыв детализацию, смогли доказать, что оплата была произведена. Только по времени потому, как она была проведена минуту назад. В детализации и в чеке код маршрута не указан. Почему обычный пассажир должен доказывать, что он оплатил и выслушивать от кондуктора негатив? Почему кондуктор позволяет себе хамское отношение?, - написал житель Актау.
В компании, которая занималась разработкой приложения сообщили, что по всем возникающим вопросам пассажиры могут обращаться в Call-центр.
- По всем вопросам пассажир может обратиться в Колл-центр по номерам телефона: 8 800 004 0403 или по номеру указанному на обратной стороне транспортной карты, оператор подскажет и поможет в решении возникшей проблемы у пассажира, - прокомментировали в компании.
Напомним, ранее в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что с 10 июля стоимость тарифа для пассажиров, кто оплачивает проезд через QR-код, банковскую карту или транспортную карту «O-city», будет по-прежнему составлять 70 тенге для взрослых и 35 тенге для детей. При оплате наличными стоимость повышается уже до 100 тенге для взрослых и 50 тенге для детей.
Телефоны для справок: 33-65-43, 33-65-44.
- Сообщаю разработчикам приложения «O-CITY». Приложение «сырое» и работает некорректно. Мы купили вашу карту. Во-первых, QR у нее не работает: ни карту не могли зарегистрировать, ни в автобусе не считывает, что затрудняет оплату. Во-вторых, в приложении есть опция добавления банковской карты, с которой потом можно оплачивать. Карта не добавляется. В-третьих, при оплате по коду маршрута, выскакивает QR, где указана сумма оплаты и подпись показать это контролёру. Когда по маршруту №2 (номер автобуса 223) показали оплату контролёру, она задала вопрос: «Что это?!»...Открыв детализацию, смогли доказать, что оплата была произведена. Только по времени потому, как она была проведена минуту назад. В детализации и в чеке код маршрута не указан. Почему обычный пассажир должен доказывать, что он оплатил и выслушивать от кондуктора негатив? Почему кондуктор позволяет себе хамское отношение?, - написал житель Актау.
В компании, которая занималась разработкой приложения сообщили, что по всем возникающим вопросам пассажиры могут обращаться в Call-центр.
- По всем вопросам пассажир может обратиться в Колл-центр по номерам телефона: 8 800 004 0403 или по номеру указанному на обратной стороне транспортной карты, оператор подскажет и поможет в решении возникшей проблемы у пассажира, - прокомментировали в компании.
Напомним, ранее в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что с 10 июля стоимость тарифа для пассажиров, кто оплачивает проезд через QR-код, банковскую карту или транспортную карту «O-city», будет по-прежнему составлять 70 тенге для взрослых и 35 тенге для детей. При оплате наличными стоимость повышается уже до 100 тенге для взрослых и 50 тенге для детей.
Телефоны для справок: 33-65-43, 33-65-44.