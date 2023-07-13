Из-за аварии на МАЭК главе КМГ и вице-министру энергетики объявят выговор

Коллаж из фото
Президент Республики Казахстан принял Премьер-Министра Алихана Смаилова. Глава Правительства рассказал, что в результате расширенного анализа состояния энергосистемы западного региона выявили ряд системных недостатков в работе энергопредприятий. Кроме того, обнаружены недочеты в работе министерства энергетики, АО «KEGOC», ТОО «МАЭК» и АО «НК «КазМунайГаз».
В частности, председателю правления АО «НК «КазМунайГаз» Магзуму Мирзагалиеву будет объявлен выговор за несвоевременную реализацию мероприятий по обеспечению безопасной и стабильной работы нефтеперерабатывающего завода.
Кроме того, принято решение объявить выговор вице-министру энергетики Жандосу Нурмаганбетову за ослабление контроля по обеспечению безопасности западного энергоузла.
Помимо этого, будут приняты меры административного характера в отношении ряда руководителей и должностных лиц ТОО «МАЭК», АНПЗ и АО «KEGOC».
Напомним, в прошлом году главе КМГ Мирзагалиеву уже объявляли строгий выговор за непринятие своевременных мер по обеспечению дизельным топливом. Тогда комиссия зафиксировала факты, когда отечественные нефтебазы продавали дизтопливо по цене выше его розничной стоимости, что приводило к сокращению объемов реализации топлива в регионах, так как его покупка становилась нерентабельной для АЗС. Кроме того, были выявлены системные упущения и недостатки в выработке, маркетинге и логистике со стороны компаний "КазМунайГаз", Petrosun, а также нефтеперерабатывающих заводов.
Вместе с Мирзагалиевым выговор получил вице-министр энергетики Асет Магауов, которого освободили с должности в апреле этого года.
В частности, председателю правления АО «НК «КазМунайГаз» Магзуму Мирзагалиеву будет объявлен выговор за несвоевременную реализацию мероприятий по обеспечению безопасной и стабильной работы нефтеперерабатывающего завода.
Кроме того, принято решение объявить выговор вице-министру энергетики Жандосу Нурмаганбетову за ослабление контроля по обеспечению безопасности западного энергоузла.
Помимо этого, будут приняты меры административного характера в отношении ряда руководителей и должностных лиц ТОО «МАЭК», АНПЗ и АО «KEGOC».
Напомним, в прошлом году главе КМГ Мирзагалиеву уже объявляли строгий выговор за непринятие своевременных мер по обеспечению дизельным топливом. Тогда комиссия зафиксировала факты, когда отечественные нефтебазы продавали дизтопливо по цене выше его розничной стоимости, что приводило к сокращению объемов реализации топлива в регионах, так как его покупка становилась нерентабельной для АЗС. Кроме того, были выявлены системные упущения и недостатки в выработке, маркетинге и логистике со стороны компаний "КазМунайГаз", Petrosun, а также нефтеперерабатывающих заводов.
Вместе с Мирзагалиевым выговор получил вице-министр энергетики Асет Магауов, которого освободили с должности в апреле этого года.