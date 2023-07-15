QR не работает: пассажирам автобуса пришлось переплачивать за проезд в Актау

- Вместо положенных 195 тенге, которые я оплачивала через QR-код, с меня взяли 260 тенге. Карты банка с собой у меня нет, я всегда пользуюсь только оплатой по QR-коду, - говорит местная жительница.

- С данным пассажиром мы созвонились. Я объяснил, что можно расплатиться картой любого банка второго уровня, либо приобрести транспортную карту «O-city» у кондуктора. Она же заявила, что принципиально хочет оплатить через QR-код. Диалог вёлся не на повышенных тонах - у нас имеется видеофиксация, - объяснил Руслан Ахметнабиев.