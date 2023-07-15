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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:38

Просмотров: 1349

QR не работает: пассажирам автобуса пришлось переплачивать за проезд в Актау

Местные жители выразили недовольство тем, что из-за сбоя в системе банка, проезд в общественном транспорте им обошёлся дороже.

Фото предоставили пассажиры маршрута №105
Пассажиры маршрута №105 пожаловались, что не смогли оплатить проезд с помощью QR-кода.

- Вместо положенных 195 тенге, которые я оплачивала через QR-код, с меня взяли 260 тенге. Карты банка с собой у меня нет, я всегда пользуюсь только оплатой по QR-коду, - говорит местная жительница.


Женщина потребовала связать её с директором маршрута. Он, с её слов, грубо ответил ей, что оплата через QR-код не работает, и деньги за проезд кондуктор не вернёт.

QR не работает: пассажирам автобуса пришлось переплачивать за проезд в Актау


Директор данного маршрута Руслан Ахметнабиев сообщил, что сегодня, 15 июля, со стороны банка до 14:00 был сбой. Он просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Вины перевозчика в данном случае нет.

- С данным пассажиром мы созвонились. Я объяснил, что можно расплатиться картой любого банка второго уровня, либо приобрести транспортную карту «O-city» у кондуктора. Она же заявила, что принципиально хочет оплатить через QR-код. Диалог вёлся не на повышенных тонах - у нас имеется видеофиксация, - объяснил Руслан Ахметнабиев.


К слову, оплата через QR-код введена для улучшения качества перевозок по Актау.

Напомним, с этой недели введён дифференцированный тариф на проезд в автобусах.




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Комментарии ( 2 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 19:36
Вот примерно так у нас работают все сервисы.
 
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Argallo (Посетители) Сегодня, 19:35
Это к каспи вопросы. Каждую их черную пятницу банк падает и ничего сделать невозможно. Их оборудование не рассчитано на такое количество людей, а им пофиг.
 
 

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