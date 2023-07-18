Гибель девятилетнего мальчика в бассейне не является поводом для проверки базы отдыха работниками ДЧС Мангистау

Кадр из видео
После инцидента со смертью мальчика в бассейне на территории одной из городских баз отдыха пользователи сети задались вопросом о виновном в происшествии. Большинство из них посчитали, что причиной трагедии стала халатность персонала зоны отдыха. Корреспонденты Lada.kz решили узнать, каким образом регламентируются в законодательстве подобные случаи.
Как рассказал подполковник Ратбек Демеуберген, начальник управления гражданской обороны ДЧС области, перед началом купального сезона, владельцев зон отдыха, расположенных возле моря, приглашают в местный исполнительный орган и проводят профилактическую беседу о соблюдении правил безопасности на водоёмах.
- В приказе министра МВД от 19 января 2015 года №34 описаны все правила безопасности на водоёмах. Владельцы зон отдыха обязаны их соблюдать. Так как существует мораторий на внеплановые проверки малого и среднего бизнеса, мы не можем просто так приехать на частную территорию с проверкой. Мы приезжаем только в двух случаях – получение травмы или гибель на территории зоны отдыха. Однако это касается только происшествий на открытом водоёме, на море. Бассейны не являются водными объектами, вследствие чего после происшествия с мальчиком внеплановых проверок на той базе отдыха не проводилось, - отметил Ратбек Демеуберген.
Подполковник гражданской обороны подчеркнул, что в Правилах есть требования касательно спасателей- дружинников, наличия спасательного оборудования и медицинского персонала. Однако проверка квалификации спасателей, работающих в частных зонах отдыха, в компетенцию сотрудников ДЧС не входит.
- Мы можем лишь по заявке руководства зоны отдыха провести курс обучения для их работников. Это будет скорее дополнительной тренировкой, так как у всех из них уже есть база знаний и умений в этом деле. Квалификацию спасателя утверждает руководство базы отдыха, мы лишь можем провести дополнительное обучение. Уровень нашей ответственности описан в выше указанном приказе министра, действовать вне его рамок мы не имеем право, - подчеркнул Ратбек Демеуберген.
С полным текстом приказа министра МВД №34 можно ознакомиться здесь.
Редакция ожидает официальный комментарий от департамента полиции региона о ходе следствия по факту гибели мальчика.
Напомним, 13 июля мальчик утонул в бассейне на одной из баз отдыха в Актау. В полиции тогда отметили, что рядом с ним были родители.
Как рассказал подполковник Ратбек Демеуберген, начальник управления гражданской обороны ДЧС области, перед началом купального сезона, владельцев зон отдыха, расположенных возле моря, приглашают в местный исполнительный орган и проводят профилактическую беседу о соблюдении правил безопасности на водоёмах.
- В приказе министра МВД от 19 января 2015 года №34 описаны все правила безопасности на водоёмах. Владельцы зон отдыха обязаны их соблюдать. Так как существует мораторий на внеплановые проверки малого и среднего бизнеса, мы не можем просто так приехать на частную территорию с проверкой. Мы приезжаем только в двух случаях – получение травмы или гибель на территории зоны отдыха. Однако это касается только происшествий на открытом водоёме, на море. Бассейны не являются водными объектами, вследствие чего после происшествия с мальчиком внеплановых проверок на той базе отдыха не проводилось, - отметил Ратбек Демеуберген.
Подполковник гражданской обороны подчеркнул, что в Правилах есть требования касательно спасателей- дружинников, наличия спасательного оборудования и медицинского персонала. Однако проверка квалификации спасателей, работающих в частных зонах отдыха, в компетенцию сотрудников ДЧС не входит.
- Мы можем лишь по заявке руководства зоны отдыха провести курс обучения для их работников. Это будет скорее дополнительной тренировкой, так как у всех из них уже есть база знаний и умений в этом деле. Квалификацию спасателя утверждает руководство базы отдыха, мы лишь можем провести дополнительное обучение. Уровень нашей ответственности описан в выше указанном приказе министра, действовать вне его рамок мы не имеем право, - подчеркнул Ратбек Демеуберген.
С полным текстом приказа министра МВД №34 можно ознакомиться здесь.
Редакция ожидает официальный комментарий от департамента полиции региона о ходе следствия по факту гибели мальчика.
Напомним, 13 июля мальчик утонул в бассейне на одной из баз отдыха в Актау. В полиции тогда отметили, что рядом с ним были родители.