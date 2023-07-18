Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 18 Июля
+24...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.34 KZT
  • €1 = 501.73 KZT
  • 1 RUB = 4.95 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 10:43

Просмотров: 729

Гибель девятилетнего мальчика в бассейне не является поводом для проверки базы отдыха работниками ДЧС Мангистау

В управлении гражданской обороны департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) региона прокомментировали инцидент с гибелью девятилетнего мальчика в бассейне на одной из баз отдыха Актау. По информации ведомства, внеплановых проверок на территории зоны отдыха после трагического случая не проводилось, так как факт гибели произошёл не в акватории моря.

Кадр из видео
После инцидента со смертью мальчика в бассейне на территории одной из городских баз отдыха пользователи сети задались вопросом о виновном в происшествии. Большинство из них посчитали, что причиной трагедии стала халатность персонала зоны отдыха. Корреспонденты Lada.kz решили узнать, каким образом регламентируются в законодательстве подобные случаи.

Как рассказал подполковник Ратбек Демеуберген, начальник управления гражданской обороны ДЧС области, перед началом купального сезона, владельцев зон отдыха, расположенных возле моря, приглашают в местный исполнительный орган и проводят профилактическую беседу о соблюдении правил безопасности на водоёмах.

- В приказе министра МВД от 19 января 2015 года №34 описаны все правила безопасности на водоёмах. Владельцы зон отдыха обязаны их соблюдать. Так как существует мораторий на внеплановые проверки малого и среднего бизнеса, мы не можем просто так приехать на частную территорию с проверкой. Мы приезжаем только в двух случаях – получение травмы или гибель на территории зоны отдыха. Однако это касается только происшествий на открытом водоёме, на море. Бассейны не являются водными объектами, вследствие чего после происшествия с мальчиком внеплановых проверок на той базе отдыха не проводилось, - отметил Ратбек Демеуберген.

Подполковник гражданской обороны подчеркнул, что в Правилах есть требования касательно спасателей- дружинников, наличия спасательного оборудования и медицинского персонала. Однако проверка квалификации спасателей, работающих в частных зонах отдыха, в компетенцию сотрудников ДЧС не входит.

- Мы можем лишь по заявке руководства зоны отдыха провести курс обучения для их работников. Это будет скорее дополнительной тренировкой, так как у всех из них уже есть база знаний и умений в этом деле. Квалификацию спасателя утверждает руководство базы отдыха, мы лишь можем провести дополнительное обучение. Уровень нашей ответственности описан в выше указанном приказе министра, действовать вне его рамок мы не имеем право, - подчеркнул Ратбек Демеуберген.

С полным текстом приказа министра МВД №34 можно ознакомиться здесь.

Редакция ожидает официальный комментарий от департамента полиции региона о ходе следствия по факту гибели мальчика.

Напомним, 13 июля мальчик утонул в бассейне на одной из баз отдыха в Актау. В полиции тогда отметили, что рядом с ним были родители.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Космос
  • Ирон
  • Tor1m
 Perspectiva (Посетители) Сегодня, 11:41
Просто интересно; а что же тогда может стать поводом для проверки данной базы отдыха? Извержение вулкана? Ядерный взрыв?

В общем понятно каждому должно быть одно - это место, для собственной же безопасности, лучше обходить стороной.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ирон
  • Tor1m
 Космос (Посетители) Сегодня, 11:36
Гибель девятилетнего мальчика в бассейне не является поводом для проверки базы отдыха работниками ДЧС Мангистау

ДЧС в сторону, ваше мнение потом, не надо создавать фон... Любая Гибель Любого Человека по умолчанию есть факт для возбуждения уголовного дела - тут дело полиции.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • babe
  • Ирон
 шаман (Посетители) Сегодня, 10:59
это получается ни кто ни в чем не виноват...

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика