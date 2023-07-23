Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 23 Июля
+30...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 444.81 KZT
  • €1 = 494.94 KZT
  • 1 RUB = 4.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:19

Просмотров: 755

Пациенты детской инфекционной больницы в Актау второй день без воды

Ситуацию прокомментировали в областной детской инфекционной больнице.

Иллюстративное фото
С жалобой обратилась молодая мама с ребёнком. По её словам, уже второй день в медучреждении нет ни питьевой, ни технической воды. Приходится закупаться питьевой водой в пятилитровых бутылках.

Пациенты детской инфекционной больницы в Актау второй день без воды

Нечем помыть посуду для детского питания


- Нет возможности помыть посуду. В палате не убрано. Ничего конкретного нам не отвечают. Из-за таких обстоятельств мы хотим выписаться домой под расписку, но нас не отпускают, - возмущается пациентка Жазира.


Пациенты детской инфекционной больницы в Актау второй день без воды

Приходится покупать питьевую воду


В детской инфекционной больнице сообщили, что в настоящее время идёт замена трубопровода, так как они устарели, и вода часто протекает в подвал.

Когда закончится ремонт, пока неизвестно.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 15:18
пусть перенаправят пациентов туда, где есть вода - подготовят палаты.
А то получается "воды нет, но вы держитесь".
Тем более в условиях инфекционного стационара! Это вообще дикость!

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
cas277cas (Посетители) Сегодня, 14:45
Безмозглые обезьяны!!!!А сначала трубопровод питьевой воды поменять,потом технической воды,чтоб люди хоть с какой то водой были!!!Думают специально-чтоб хуже людям было...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика