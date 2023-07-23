Пациенты детской инфекционной больницы в Актау второй день без воды

Нечем помыть посуду для детского питания

- Нет возможности помыть посуду. В палате не убрано. Ничего конкретного нам не отвечают. Из-за таких обстоятельств мы хотим выписаться домой под расписку, но нас не отпускают, - возмущается пациентка Жазира.

Приходится покупать питьевую воду

С жалобой обратилась молодая мама с ребёнком. По её словам, уже второй день в медучреждении нет ни питьевой, ни технической воды. Приходится закупаться питьевой водой в пятилитровых бутылках.В детской инфекционной больнице сообщили, что в настоящее время идёт замена трубопровода, так как они устарели, и вода часто протекает в подвал.Когда закончится ремонт, пока неизвестно.