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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 16:55

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Общественник Актау: Замена электросетей ГКП «АУЭС» не должна ложиться на плечи потребителей

Один из общественных активистов города высказался на тему поднятия тарифа от энергопередающей организации. По его мнению, принятие таких мер из-за изношенности сетей – неправомерная причина, так как обслуживание электросетей не должно «ложиться на плечи» граждан.

Иллюстративное фото с сайта sputnik.kz
Фарид Кинаятов, общественный активист Актау, рассказал, в каких случаях может происходить поднятие тарифа коммунальных предприятий. По словам общественника, он задавал вопрос по этой теме антимонопольному органу региона, где ему сообщили, что единственной причиной поднятия тарифа для населения является увеличение цены на энергоносители.

- К примеру, МАЭК поднимает тариф, потому что подорожала цена на энергоноситель, в частности, на газ. Износ энергосетей, их замена, починка и прочее – внутренние проблемы самого предприятия, такого, как ГКП «АУЭС». Несвоевременно выполненные работы или невыполненные вообще – не должны ложиться на плечи потребителей. Это их ежедневная работа – проверять состояние своих же сетей. Мы им платим за то, что они доставляют к нам в квартиры ток. Пришло электричество – я заплатил. А то, что у них, оказывается, изношены электросети, меня волновать, как потребителя, не должно, - сказал Фарид Кинаятов.

Общественный активист также отметил «странную» инициативу от антимонопольного органа на повышение тарифов. По его мнению, данное ведомство должно следить за монополиями, которой ГКП «АУЭС» и является.

- «АУЭС» – монополия, у меня, как у потребителя, альтернативы нет. Очень мутный вопрос, и их на самом деле, ещё больше. Доводы, приведённые ведомством – однобокие. Естественно, после таких заявлений народ будет волноваться и правильно сделает, - отметил общественник города.

По словам Фарида Кинаятова, энергопередающая организация могла хотя бы предоставить сметы о замене указанных электросетей для потребителя.

- Это нужно для того, чтобы мы знали, на что идут деньги. К примеру, они повышают тариф, потому что кабель подорожал в цене. Но кабель не является энергоносителем. Да и, к тому же, я уверен, что у них на складах имеется всё необходимое. Весь вопрос вокруг этого кабеля – куда они смотрели в своё время? Почему не произвели замену вовремя? – посетовал Фарид Кинаятов.

Напомним, ранее сообщалось, что электрические сети в Актау чрезмерно изношены, морально и физически устарели. В связи с этим с 1 августа 2023 года для населения поднимут тариф, чтобы провести модернизацию.



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Комментарии ( 1 )

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Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 17:54
Общественнику наверное надо краткий курс экономики прослушать. Я конечно не сторонник, но очевидно что все затраты пусть своевременно выполненные или нет ложатся в себестоимость товаров и услуг.
 
 

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