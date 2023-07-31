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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:26

Просмотров: 600

Три года назад начали проектировать тротуарную дорожку в 16 микрорайоне Актау

Экс-аким Мангистауской области Серикбай Трумов еще в 2021 году заявил о проектировании тротуарной дорожки в 16 микрорайоне.

Иллюстративное фото
В 2021 году на блог главы области поступило обращение от жителя области с просьбой обратить внимание на отсутствие пешеходных тротуаров в 16 и17 микрорайонах.

В свою очередь зкс-аким Мангистауской области Серикбай Трумов заявил, проект находиться на стадии проектирования.

- После окончания проектирования получения положительного заключения экспертизы, будет начато строительство, - ответил глава региона.

Три года назад начали проектировать тротуарную дорожку в 16 микрорайоне Актау


Напомним, жители обратились с просьбой узнать, когда, наконец, благоустроят территорию от перекрестка между 12, 13, 16 и 17 микрорайонами до ТРК «Актау».

В городском отделе строительства сообщили, что на сегодня разработана проектно-сметная документация по строительству инженерных сетей, автомобильных и пешеходных дорог. Она направлена на рассмотрение государственной экспертизы.



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Комментарии ( 1 )

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  • arelav_74
  • ЛШП
 glu-info (Посетители) Сегодня, 19:22
Три года назад начали проектировать тротуарную дорожку в 16 микрорайоне Актау
Это нормально, Илья Муромец сидел на печи тридцать лет и три года, так что времени еще много в запасе.
 
 

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