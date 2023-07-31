Три года назад начали проектировать тротуарную дорожку в 16 микрорайоне Актау

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В 2021 году на блог главы области поступило обращение от жителя области с просьбой обратить внимание на отсутствие пешеходных тротуаров в 16 и17 микрорайонах.
В свою очередь зкс-аким Мангистауской области Серикбай Трумов заявил, проект находиться на стадии проектирования.
- После окончания проектирования получения положительного заключения экспертизы, будет начато строительство, - ответил глава региона.
Напомним, жители обратились с просьбой узнать, когда, наконец, благоустроят территорию от перекрестка между 12, 13, 16 и 17 микрорайонами до ТРК «Актау».
В городском отделе строительства сообщили, что на сегодня разработана проектно-сметная документация по строительству инженерных сетей, автомобильных и пешеходных дорог. Она направлена на рассмотрение государственной экспертизы.
В свою очередь зкс-аким Мангистауской области Серикбай Трумов заявил, проект находиться на стадии проектирования.
- После окончания проектирования получения положительного заключения экспертизы, будет начато строительство, - ответил глава региона.
Напомним, жители обратились с просьбой узнать, когда, наконец, благоустроят территорию от перекрестка между 12, 13, 16 и 17 микрорайонами до ТРК «Актау».
В городском отделе строительства сообщили, что на сегодня разработана проектно-сметная документация по строительству инженерных сетей, автомобильных и пешеходных дорог. Она направлена на рассмотрение государственной экспертизы.