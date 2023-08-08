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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 16:07

Просмотров: 372

Странное «перемещение» границы города удивило водителей Актау

Знак «Конец населенного пункта» простоял чуть больше суток в районе моста над водозаборным каналом ТОО «МАЭК». В департаменте полиции сообщили, что знак сейчас стоит на 17 километре трассы Актау - Базы отдыха.

Фото пользователя Сети
Дорожный знак «Конец населенного пункта» в Актау успел переместиться на 17 километров ближе к городу и вернуться обратно в течение суток.

В рубрику «Народные новости», прислали фото, на котором 7 августа запечатлен вышеуказанный знак возле моста над водозаборным каналом энергокомбината. Еще за день до этого, он был расположен на трассе Актау – Базы отдыха, на 17 её километре.

Спустя чуть больше суток знак вновь вернулся на свое прежнее место.

В полиции не объяснили перемещение дорожного знака, однако, подтвердили, что теперь он расположен на 17 километре трассы Актау - Базы отдыха.

Напомним, в социальных сетях разгорелся нешуточный спор между автовладельцами Актау касательно светофора и знака «Движение без остановки запрещено» на перекрестке перед железнодорожным переездом на автодороге Актау - базы отдыха.

Дорожный знак 2.5 «Движение без остановки запрещено» перед железнодорожным переездом, по дороге в сторону баз отдыха временно демонтировали. Это было связано с заменой его на новый, в рамках работ по содержанию.

Позже, стало известно, что С 60 км/час до 80 км/в час изменили максимальную скорость на автодороге в районе Тёплого пляжа.



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Комментарии ( 4 )

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Vohazab (Посетители) Сегодня, 16:30
Почему знак населённого пункта такой маленький? Они что его на принтере формата А4 напечатали? Ну есть же стандарты! Хотя о чем это я...
 
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Empro (Посетители) Сегодня, 16:20
Когда наиграются?
Компетентность на низшем уровне.
Где ответ от пресс службы департамента полиции, о том, что не нужно останавливаться на знаке Стоп, перед работающим светофором жд бело-луного света?
Дайте нормальный, компетентный ответ, от сотрудника, который знает ПДД РК.

tim77712,
Ещё 10 раз переставлять будут, чтобы легче было.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Empro
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 16:18
А его специально сделали таким маленьким/миниатюрным чтоб трудно было заметить?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Empro
 Кари (Посетители) Сегодня, 16:18
в шахматы что ли играют call
 
 

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