Странное «перемещение» границы города удивило водителей Актау

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Дорожный знак «Конец населенного пункта» в Актау успел переместиться на 17 километров ближе к городу и вернуться обратно в течение суток.
В рубрику «Народные новости», прислали фото, на котором 7 августа запечатлен вышеуказанный знак возле моста над водозаборным каналом энергокомбината. Еще за день до этого, он был расположен на трассе Актау – Базы отдыха, на 17 её километре.
Спустя чуть больше суток знак вновь вернулся на свое прежнее место.
В полиции не объяснили перемещение дорожного знака, однако, подтвердили, что теперь он расположен на 17 километре трассы Актау - Базы отдыха.
Напомним, в социальных сетях разгорелся нешуточный спор между автовладельцами Актау касательно светофора и знака «Движение без остановки запрещено» на перекрестке перед железнодорожным переездом на автодороге Актау - базы отдыха.
Дорожный знак 2.5 «Движение без остановки запрещено» перед железнодорожным переездом, по дороге в сторону баз отдыха временно демонтировали. Это было связано с заменой его на новый, в рамках работ по содержанию.
Позже, стало известно, что С 60 км/час до 80 км/в час изменили максимальную скорость на автодороге в районе Тёплого пляжа.
В рубрику «Народные новости», прислали фото, на котором 7 августа запечатлен вышеуказанный знак возле моста над водозаборным каналом энергокомбината. Еще за день до этого, он был расположен на трассе Актау – Базы отдыха, на 17 её километре.
Спустя чуть больше суток знак вновь вернулся на свое прежнее место.
В полиции не объяснили перемещение дорожного знака, однако, подтвердили, что теперь он расположен на 17 километре трассы Актау - Базы отдыха.
Напомним, в социальных сетях разгорелся нешуточный спор между автовладельцами Актау касательно светофора и знака «Движение без остановки запрещено» на перекрестке перед железнодорожным переездом на автодороге Актау - базы отдыха.
Дорожный знак 2.5 «Движение без остановки запрещено» перед железнодорожным переездом, по дороге в сторону баз отдыха временно демонтировали. Это было связано с заменой его на новый, в рамках работ по содержанию.
Позже, стало известно, что С 60 км/час до 80 км/в час изменили максимальную скорость на автодороге в районе Тёплого пляжа.