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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 13:22

Просмотров: 1000

Застройщик получил положительное заключение госэкспертизы на строительство над пещерой в Актау

Застройщик инициировал закрытие от посещений пещеры на Скальной тропе на период строительства объекта. Разрешение на это было дано городской администрацией совместно с Актауским отделом жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом сообщили в пресс-службе акима Актау.

Фото пользователя Сети
В городской администрации прокомментировали ситуацию со стройкой над пещерой в районе Скальной тропы. По данным пресс-службы главы города, с разрешения акимата Актау и городского отдела ЖКХ, застройщиком у пещеры было установлено ограждение на период строительства.

- В соответствии с генеральным планом данный участок относится к территориям, предназначенным для строительства жилых домов (генеральный план Актау утвержден в 2012 году, комплексно актуализирован с учетом разработанных планов детальной планировки в 2020 году). По словам инвестора, строительство не повредит облику пещеры, а также даст благоприятный мультипликативный эффект развитию городской среды, так как инвестор благоустроит прилежащую территорию и создаст новые, доступные для горожан общественные пространства. Помимо этого, появятся новые места для ведения предпринимательства, что увеличит налоговые поступления и способствует созданию новых рабочих мест, - пояснили в пресс-службе акима города.

Там же отметили, что собственником земельного участка, на котором ведется строительство в 4А микрорайоне, является ТОО «Hafeet Properties-Aktau». По проекту там планируется строительство двух 22-этажных жилых домов за счет частных инвестиций. Заказчиком проекта является Sheikh Suroor Projects Department (SSPD).

- Проект реализуется в рамках подписанного в 2018 году меморандума между акиматом Мангистауской области и суверенным фондом Abu Dhabi Investment Authority. Проект прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение. Инвестором SSPD соблюдены все требования к процессу строительства по нормам и правилам РК, - подчеркнули в акимате Актау.

Как оказалось, инвестором ведутся ежедневные работы по мониторингу пещеры, для чего была привлечена компания с многолетним опытом работы в геологии.



Напомним, в марте 2018 года был подписан первый меморандум о взаимном сотрудничестве по реализации проекта «Строительство многоэтажного многофункционального комплекса» между акиматом Мангистауской области в лице акима Ералы Тугжанова и суверенным фондом Abu Dhabi Investment Authority в лице Шейха Сурур Бин Мухаммед Аль Нахайяна. 35-этажный комплекс, включающий в себя жилые квартиры, бизнес-центр и отель, планировали построить в Актау. Тогдашний глава региона Ералы Тугжанов попросил учесть строительство здания при обустройстве пешеходной зоны.

Позже, в 2021 году, стало известно, что два 22-этажных жилищных комплекса будут возводиться в 4А микрорайоне. Жанболат Жакыпов, исполняющий тогда обязанности начальника отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства акимата Актау заявил, что мнение горожан о строительстве учитываться не будет.

Вчера, 15 августа, стало известно, что скальная тропа в Актау под угрозой из-за стройки.



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Комментарии ( 8 )

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  • Sensation
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  • ЁмоЁ
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 OlegVak (Посетители) Сегодня, 14:51
За деньги, в нашем правовом государстве, можно купить любое разрешение и заключение.
 
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 OpOp (Посетители) Сегодня, 14:50
и опять строят типа элитные домики для типа элиток с видом на море. У людей не только отобрали нормальный доступ к морю, так еще и вид на море забирают. Где там еще че строить? Еще и такие высотные? Полная безнаказанность.
 
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babushka (Посетители) Сегодня, 14:49
Да, нормально все,
 
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  • Adai11
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 шаман (Посетители) Сегодня, 13:49
вспомнил анекдот мне кажется близко к теме:
Приходит муж домой, жена там с любовником. Она видит его и спрашивает: — Ну, и чему ты веришь, своим бесстыжим глазам или моему честному слову?

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 13:45
*... положительное заключение госэкспертизы на строительство над пещерой ...*- озвучьте сумму полученную по *заключению*. draznilka
 
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  • Галина63
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 Arzt_MD (Посетители) Сегодня, 13:41
Вроде говорили, что не будут больше строить новые дома, тем более высотки. Ужасно.
 
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 AQTAUman (Посетители) Сегодня, 13:38
Ну кто бы сомневался в компетентности местных властей у которых на кону маячат "зелёные рассветы " да откаты applause Ералы Тугжанов в бытность главой нашей области ну ничем себя не проявил и не зарекомендовал только лишь с продолжением продаж земельных участков под ИСЖ для магнатов и разного рода инвесторов из вне beat Это же надо так умудриться продать целый участок земли как раз над Скальным гротом под строительства аж целых 2-х 22-х этажных жилых дома!! Карл!!!и после красиво уйти то есть получив "волшебного" пендаля "откочевать" в столицу.
 
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 Кинст (Посетители) Сегодня, 13:37
Акимат тот ещё балабол. Конечно, они ответят, что все разрешительные документы прошли полную сертификацию...
 
 

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