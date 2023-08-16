Застройщик получил положительное заключение госэкспертизы на строительство над пещерой в Актау

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В городской администрации прокомментировали ситуацию со стройкой над пещерой в районе Скальной тропы. По данным пресс-службы главы города, с разрешения акимата Актау и городского отдела ЖКХ, застройщиком у пещеры было установлено ограждение на период строительства.
- В соответствии с генеральным планом данный участок относится к территориям, предназначенным для строительства жилых домов (генеральный план Актау утвержден в 2012 году, комплексно актуализирован с учетом разработанных планов детальной планировки в 2020 году). По словам инвестора, строительство не повредит облику пещеры, а также даст благоприятный мультипликативный эффект развитию городской среды, так как инвестор благоустроит прилежащую территорию и создаст новые, доступные для горожан общественные пространства. Помимо этого, появятся новые места для ведения предпринимательства, что увеличит налоговые поступления и способствует созданию новых рабочих мест, - пояснили в пресс-службе акима города.
Там же отметили, что собственником земельного участка, на котором ведется строительство в 4А микрорайоне, является ТОО «Hafeet Properties-Aktau». По проекту там планируется строительство двух 22-этажных жилых домов за счет частных инвестиций. Заказчиком проекта является Sheikh Suroor Projects Department (SSPD).
- Проект реализуется в рамках подписанного в 2018 году меморандума между акиматом Мангистауской области и суверенным фондом Abu Dhabi Investment Authority. Проект прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение. Инвестором SSPD соблюдены все требования к процессу строительства по нормам и правилам РК, - подчеркнули в акимате Актау.
Как оказалось, инвестором ведутся ежедневные работы по мониторингу пещеры, для чего была привлечена компания с многолетним опытом работы в геологии.
Напомним, в марте 2018 года был подписан первый меморандум о взаимном сотрудничестве по реализации проекта «Строительство многоэтажного многофункционального комплекса» между акиматом Мангистауской области в лице акима Ералы Тугжанова и суверенным фондом Abu Dhabi Investment Authority в лице Шейха Сурур Бин Мухаммед Аль Нахайяна. 35-этажный комплекс, включающий в себя жилые квартиры, бизнес-центр и отель, планировали построить в Актау. Тогдашний глава региона Ералы Тугжанов попросил учесть строительство здания при обустройстве пешеходной зоны.
Позже, в 2021 году, стало известно, что два 22-этажных жилищных комплекса будут возводиться в 4А микрорайоне. Жанболат Жакыпов, исполняющий тогда обязанности начальника отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства акимата Актау заявил, что мнение горожан о строительстве учитываться не будет.
Вчера, 15 августа, стало известно, что скальная тропа в Актау под угрозой из-за стройки.
- В соответствии с генеральным планом данный участок относится к территориям, предназначенным для строительства жилых домов (генеральный план Актау утвержден в 2012 году, комплексно актуализирован с учетом разработанных планов детальной планировки в 2020 году). По словам инвестора, строительство не повредит облику пещеры, а также даст благоприятный мультипликативный эффект развитию городской среды, так как инвестор благоустроит прилежащую территорию и создаст новые, доступные для горожан общественные пространства. Помимо этого, появятся новые места для ведения предпринимательства, что увеличит налоговые поступления и способствует созданию новых рабочих мест, - пояснили в пресс-службе акима города.
Там же отметили, что собственником земельного участка, на котором ведется строительство в 4А микрорайоне, является ТОО «Hafeet Properties-Aktau». По проекту там планируется строительство двух 22-этажных жилых домов за счет частных инвестиций. Заказчиком проекта является Sheikh Suroor Projects Department (SSPD).
- Проект реализуется в рамках подписанного в 2018 году меморандума между акиматом Мангистауской области и суверенным фондом Abu Dhabi Investment Authority. Проект прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение. Инвестором SSPD соблюдены все требования к процессу строительства по нормам и правилам РК, - подчеркнули в акимате Актау.
Как оказалось, инвестором ведутся ежедневные работы по мониторингу пещеры, для чего была привлечена компания с многолетним опытом работы в геологии.
Напомним, в марте 2018 года был подписан первый меморандум о взаимном сотрудничестве по реализации проекта «Строительство многоэтажного многофункционального комплекса» между акиматом Мангистауской области в лице акима Ералы Тугжанова и суверенным фондом Abu Dhabi Investment Authority в лице Шейха Сурур Бин Мухаммед Аль Нахайяна. 35-этажный комплекс, включающий в себя жилые квартиры, бизнес-центр и отель, планировали построить в Актау. Тогдашний глава региона Ералы Тугжанов попросил учесть строительство здания при обустройстве пешеходной зоны.
Позже, в 2021 году, стало известно, что два 22-этажных жилищных комплекса будут возводиться в 4А микрорайоне. Жанболат Жакыпов, исполняющий тогда обязанности начальника отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства акимата Актау заявил, что мнение горожан о строительстве учитываться не будет.
Вчера, 15 августа, стало известно, что скальная тропа в Актау под угрозой из-за стройки.