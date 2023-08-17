Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 17 Августа
+26...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 454.3 KZT
  • €1 = 496.1 KZT
  • 1 RUB = 4.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 15:02

Просмотров: 2101

Какому миллионеру принадлежат возвращенные прокуратурой земли в Мангистау, выяснили СМИ

В числе «Золотых участков», возвращенных прокуратурой Мангистау (225 гектаров), принадлежащих ТОО «OilRealEstate», стоимостью один миллиард тенге - компания, являющаяся частью бизнес-империи семьи Рашита Сарсенова, №8 из списка Forbes за май 2023 года, сообщает Orda.kz.

Фото с сайта mapio.net
Как передает Orda.kz, в числе возвращенных прокуратурой Мангистау государству участков есть активы миллионера Рашита Сарсенова. Именно его семье принадлежит ТОО «Oil Real Estate», которое было создано для развития торгово-развлекательной сферы в Казахстане.

Какому миллионеру принадлежат возвращенные прокуратурой земли в Мангистау, выяснили СМИ


По некоторым данным, возвращенная земля расположена в районе бывшей резиденции в микрорайоне «Самал».

По данным сайта предприятия ТОО «Oil Real Estate», оно занималось строительством и управлением развлекательных и туристических объектов, в частности: ТРК «Актау» и ТЦ «Ардагер», отель «Caspian Riviera Grand Palalce» в Актау.

Также компания развивала аналогичные проекты в других регионах:
ТРК «Атырау» – Атырау;
ТРК «Орал» – Уральск;
БЦ «Астаналык» – Астана;
Строительство ТРК «Алма-Ата» (2014 год), ТЦ «Passage de Paris» (2013 год) – Алматы;
Винодельческий завод – город Сарыагаш.

О возвращении в государственную собственность так называемых «Золотых участков» сообщили сегодня в прокуратуре Мангистауской области.

Ранее стало известно, что по поручению Президента региональные резиденции Главы государства в городах Костанае, Актау, Таразе, Атырау и Актобе передаются акиматам на нужды детей.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • K_e_k_s
  • Tankushka
  • ЁмоЁ
 Неравнодушный (Посетители) Сегодня, 16:40
Нет такого города - Мәскеу, есть Москва. Это название одного города, но на разных языках.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Tango (Посетители) Сегодня, 16:05
Нет такого города Уральск есть город Орал на западе
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика