Какому миллионеру принадлежат возвращенные прокуратурой земли в Мангистау, выяснили СМИ

Фото с сайта mapio.net
Как передает Orda.kz, в числе возвращенных прокуратурой Мангистау государству участков есть активы миллионера Рашита Сарсенова. Именно его семье принадлежит ТОО «Oil Real Estate», которое было создано для развития торгово-развлекательной сферы в Казахстане.
По некоторым данным, возвращенная земля расположена в районе бывшей резиденции в микрорайоне «Самал».
По данным сайта предприятия ТОО «Oil Real Estate», оно занималось строительством и управлением развлекательных и туристических объектов, в частности: ТРК «Актау» и ТЦ «Ардагер», отель «Caspian Riviera Grand Palalce» в Актау.
Также компания развивала аналогичные проекты в других регионах:
ТРК «Атырау» – Атырау;
ТРК «Орал» – Уральск;
БЦ «Астаналык» – Астана;
Строительство ТРК «Алма-Ата» (2014 год), ТЦ «Passage de Paris» (2013 год) – Алматы;
Винодельческий завод – город Сарыагаш.
О возвращении в государственную собственность так называемых «Золотых участков» сообщили сегодня в прокуратуре Мангистауской области.
Ранее стало известно, что по поручению Президента региональные резиденции Главы государства в городах Костанае, Актау, Таразе, Атырау и Актобе передаются акиматам на нужды детей.
По некоторым данным, возвращенная земля расположена в районе бывшей резиденции в микрорайоне «Самал».
По данным сайта предприятия ТОО «Oil Real Estate», оно занималось строительством и управлением развлекательных и туристических объектов, в частности: ТРК «Актау» и ТЦ «Ардагер», отель «Caspian Riviera Grand Palalce» в Актау.
Также компания развивала аналогичные проекты в других регионах:
ТРК «Атырау» – Атырау;
ТРК «Орал» – Уральск;
БЦ «Астаналык» – Астана;
Строительство ТРК «Алма-Ата» (2014 год), ТЦ «Passage de Paris» (2013 год) – Алматы;
Винодельческий завод – город Сарыагаш.
О возвращении в государственную собственность так называемых «Золотых участков» сообщили сегодня в прокуратуре Мангистауской области.
Ранее стало известно, что по поручению Президента региональные резиденции Главы государства в городах Костанае, Актау, Таразе, Атырау и Актобе передаются акиматам на нужды детей.