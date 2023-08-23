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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:02

Просмотров: 792

«Трагедия не научила»: жители 9 микрорайона Актау опасаются за свои жизни из-за аварийного козырька

Жители 8 дома в 9 микрорайоне пожаловались на аварийное состояние козырька. По словам горожан, они на протяжении нескольких лет просили КСК произвести замену аварийного объекта. Однако, сотрудники коммунального предприятия вместо замены козырька установили под него железную опору, которая, по мнению жильцов, никак не поможет предотвратить разрушения.

Фото жителей 9 микрорайона
Жители 8 дома в 9 микрорайоне прислали в редакцию Lada.kz фотографии аварийного козырька у подъезда №7. Жильцы дома опасаются, что конструкция вот-вот может рухнуть.

«Трагедия не научила»: жители 9 микрорайона Актау опасаются за свои жизни из-за аварийного козырька


«Трагедия не научила»: жители 9 микрорайона Актау опасаются за свои жизни из-за аварийного козырька


«Трагедия не научила»: жители 9 микрорайона Актау опасаются за свои жизни из-за аварийного козырька


«Трагедия не научила»: жители 9 микрорайона Актау опасаются за свои жизни из-за аварийного козырька


- Жильцы данного подъезда годами просят КСК «Татьяна» произвести замену козырька. И вот, что мы получаем по итогу, они установили железную конструкцию. Конструкция, которую они установили не то, что не спасёт ситуацию, она первая рухнет и прибьет кого-нибудь, а за ней и этот козырёк, который годами находится в аварийном состоянии. Козырёк несёт угрозу и вред жизни и здоровью жильцов, проживающих в данном подъезде. Необходимо срочно принять меры, - пожаловались жители дома.

«Трагедия не научила»: жители 9 микрорайона Актау опасаются за свои жизни из-за аварийного козырька


«Трагедия не научила»: жители 9 микрорайона Актау опасаются за свои жизни из-за аварийного козырька


«Трагедия не научила»: жители 9 микрорайона Актау опасаются за свои жизни из-за аварийного козырька


«Трагедия не научила»: жители 9 микрорайона Актау опасаются за свои жизни из-за аварийного козырька


«Трагедия не научила»: жители 9 микрорайона Актау опасаются за свои жизни из-за аварийного козырька


«Трагедия не научила»: жители 9 микрорайона Актау опасаются за свои жизни из-за аварийного козырька


Жильцы дома просят руководство КСК «Татьяна» обратить внимание на проблему и полностью заменить аварийный козырек.

Напомним, козырёк в жилом доме № 4 в 9 микрорайоне Актау обрушился 11 мая 2023 года. В результате один мужчина скончался и двое пострадали при обрушении бетонного козырька в Актау. Позднее выяснилось, что пострадавшие от обрушения козырька рабочие занимались его демонтажем в Актау. У погибшего при обрушении бетонного козырька в Актау осталось пятеро детей.



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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 14:33
Пока не возобновят государственную программу ремонта ветхого жилья ситуация будет усугубляться.
Скоро начнут обрушаться несущие конструкции домов.
 
 

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