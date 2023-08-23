«Трагедия не научила»: жители 9 микрорайона Актау опасаются за свои жизни из-за аварийного козырька

Фото жителей 9 микрорайона
Жители 8 дома в 9 микрорайоне прислали в редакцию Lada.kz фотографии аварийного козырька у подъезда №7. Жильцы дома опасаются, что конструкция вот-вот может рухнуть.
- Жильцы данного подъезда годами просят КСК «Татьяна» произвести замену козырька. И вот, что мы получаем по итогу, они установили железную конструкцию. Конструкция, которую они установили не то, что не спасёт ситуацию, она первая рухнет и прибьет кого-нибудь, а за ней и этот козырёк, который годами находится в аварийном состоянии. Козырёк несёт угрозу и вред жизни и здоровью жильцов, проживающих в данном подъезде. Необходимо срочно принять меры, - пожаловались жители дома.
Жильцы дома просят руководство КСК «Татьяна» обратить внимание на проблему и полностью заменить аварийный козырек.
Напомним, козырёк в жилом доме № 4 в 9 микрорайоне Актау обрушился 11 мая 2023 года. В результате один мужчина скончался и двое пострадали при обрушении бетонного козырька в Актау. Позднее выяснилось, что пострадавшие от обрушения козырька рабочие занимались его демонтажем в Актау. У погибшего при обрушении бетонного козырька в Актау осталось пятеро детей.
- Жильцы данного подъезда годами просят КСК «Татьяна» произвести замену козырька. И вот, что мы получаем по итогу, они установили железную конструкцию. Конструкция, которую они установили не то, что не спасёт ситуацию, она первая рухнет и прибьет кого-нибудь, а за ней и этот козырёк, который годами находится в аварийном состоянии. Козырёк несёт угрозу и вред жизни и здоровью жильцов, проживающих в данном подъезде. Необходимо срочно принять меры, - пожаловались жители дома.
Жильцы дома просят руководство КСК «Татьяна» обратить внимание на проблему и полностью заменить аварийный козырек.
Напомним, козырёк в жилом доме № 4 в 9 микрорайоне Актау обрушился 11 мая 2023 года. В результате один мужчина скончался и двое пострадали при обрушении бетонного козырька в Актау. Позднее выяснилось, что пострадавшие от обрушения козырька рабочие занимались его демонтажем в Актау. У погибшего при обрушении бетонного козырька в Актау осталось пятеро детей.