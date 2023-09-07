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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:19

Просмотров: 925

ГАСК Мангистауской области будет выяснять причины обрушения этажа в строящемся доме Актау

В управлении государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области сообщили, что будет назначена проверка, в ходе которой они установят причины обрушения плиты перекрытия внутри возводящегося здания в 29А микрорайоне.

Фото предоставил Даурен Отепкали
Даурен Отепкали, руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области заявил, что причины обрушения этажа будут установлены после проведения проверки.

ГАСК Мангистауской области будет выяснять причины обрушения этажа в строящемся доме Актау


ГАСК Мангистауской области будет выяснять причины обрушения этажа в строящемся доме Актау



- Будет назначена проверка, в ходе которой мы выясним причины обрушения плиты перекрытия. В ходе проверки будем выяснять, это произошло из-за нарушений технологий в ходе строительства или из-за плохого качества применяемых строительных материалов. Единственное, мы столкнулись с проблемой. Застройщик ТОО «Caspian Mega Construction» ликвидировал следы обрушения и вывез все обломки. Но, несмотря на это, по результатам проверки будет установлена точная причина обрушения, - сказал Даурен Отепкали.


ГАСК Мангистауской области будет выяснять причины обрушения этажа в строящемся доме Актау


ГАСК Мангистауской области будет выяснять причины обрушения этажа в строящемся доме Актау


Напомним, на видео попали последствия обрушения этажа в строящемся здании в Актау.

Обрушение произошло 3 сентября, но до публикации видеоролика с инцидентом в СМИ информация о произошедшем от технического надзора не поступала. В управлении строительно-архитектурного контроля подтвердили, что у этого объекта строительства имеются: архитектурно-планировочное задание, согласованный эскизный проект, положительное заключение частной экспертизы на рабочий проект и уведомление о начале производства строительно-монтажных работ.



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Комментарии ( 7 )

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  • Placida
 Космос (Посетители) Сегодня, 11:57
На аварийном объекте толпа зевак (по-другому не скажешь!) в костюмчиках, без СИЗ (хоть бы каски надели для фото) это НОРМАЛЬНО?! Протоколом не пахнет?
 
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Placida (Посетители) Сегодня, 11:44
fotooleg,
ой, лучше не спрашивайте rofl

motor,
потому и чесались долго, что есть что скрыть. Никто ни в чем разбираться не будет. Накажут работяг. А все эти комиссии... podzatylnik

На фото даже непрофессионалу видно, как кладут стены, не приведи Господи nini
 
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  • Placida
 motor (Посетители) Сегодня, 11:37
А почему надзорные органы поздно чешутся, надо было реагировать немедленно, зафиксировать видео фотосъемкой, оградить, и не пустить застройщика пока не скроют следы
 
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Тася (Посетители) Сегодня, 11:34
Хорошо что это произошло сейчас, а ни когда уже люди там жили бы
 
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  • Placida
 fotooleg (Посетители) Сегодня, 11:29
Первая причина может быть в бракованной плите, вторая безграмотный монтаж. Например плита короче чем нужно и малое опирание на стену. Но кто то же этим руководил?
 
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  • Yevgeniy 24
  • Placida
  • bekenova
 spamregg (Посетители) Сегодня, 10:55
Аккуратней там, при раследовании главное не выйти на самих себя.
 
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master_kz (Посетители) Сегодня, 10:24
Домик трех поросят еще нормальный по сравнению с этим.
 
 

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