ГАСК Мангистауской области будет выяснять причины обрушения этажа в строящемся доме Актау

- Будет назначена проверка, в ходе которой мы выясним причины обрушения плиты перекрытия. В ходе проверки будем выяснять, это произошло из-за нарушений технологий в ходе строительства или из-за плохого качества применяемых строительных материалов. Единственное, мы столкнулись с проблемой. Застройщик ТОО «Caspian Mega Construction» ликвидировал следы обрушения и вывез все обломки. Но, несмотря на это, по результатам проверки будет установлена точная причина обрушения, - сказал Даурен Отепкали.



Даурен Отепкали, руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области заявил, что причины обрушения этажа будут установлены после проведения проверки.Напомним, на видео попали последствия обрушения этажа в строящемся здании в Актау.Обрушение произошло 3 сентября, но до публикации видеоролика с инцидентом в СМИ информация о произошедшем от технического надзора не поступала. В управлении строительно-архитектурного контроля подтвердили , что у этого объекта строительства имеются: архитектурно-планировочное задание, согласованный эскизный проект, положительное заключение частной экспертизы на рабочий проект и уведомление о начале производства строительно-монтажных работ.