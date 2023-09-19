«Эти годы для Актау были очень непростыми»: экс-аким города Серик Оспанов поздравил жителей с юбилеем

- Вместе со всей страной мы вошли в период строительства нашей новой истории. И усугублялось это тем, что полуостров был в определенной степени «изолирован» от внешнего мира, отсутствием дорог и оптимального продуктово-промышленного обеспечения. Работая в городском акимате с 1994 года, скажу, что мы «принимали» город от ПГМК без каких-либо финансов и амортизационных отчислений. Но город выстоял. И даже в дальнейшем, когда предсказывали судьбу «вахтового города», мы верили, что у Актау большое будущее! Постепенно сменились приоритеты, если раньше доходными статьями бюджета были отчисления предприятий химической промышленности (от полистирола, удобрений и урана), то в последующем рост цены барреля нефти от 6-8 долларов и выше уже позволял бюджету решать определенные городские проблемы. Развивался малый бизнес, начали вновь открываться производства. Конечно, большая заслуга в этом наших горожан, веривших в свой город. Активно работали Советы общественности, которые вместе со школами, детскими садами и государственными лечебными учреждениями заботились тогда о зеленых насаждениях и благоустройстве микрорайонов, ввиду отсутствия данного финансирования, из-за нехватки средств городского бюджета, - рассказал Серик Оспанов.

- Недавно видел в социальных сетях фрагменты празднования 35-летия города. Как раз тогда был необходим этот праздник, духовный подъем, чтобы горожане поверили в свой город, чувство сопричастности к его судьбе и развитию, вера в его будущее. И это удалось силами наших творческих коллективов, предприятий города и бизнесменов, немногочисленных, но искренних спонсоров. Всегда Актау был славен своими людьми, благодаря которым и развивается сегодня. Труд строителей, коммунальщиков и озеленителей, наших учителей и врачей - настоящих патриотов - воплощен в жизнь и заслуживает высокой оценки в становлении и развитии нашего города. Все то, что планировали и ожидали тогда, а это развитие морского туризма, благоустройство набережной, «статус» западных морских ворот страны, весомая отдача от наших богатых природных ресурсов, все это в определенной степени стало реальностью в наши дни. Сегодня открываются новые перспективы, новые вызовы, ставятся новые задачи, и я верю, что все это под силу нашему городу и региону! Всем жителям хочу пожелать оставаться его настоящими хозяевами – неравнодушными, заботливыми и любящими свой город у моря! Дорогие земляки, поздравляю с Днем рождения нашего города. Счастья, мира, благополучия, успехов, процветания и энергии каждому! С юбилеем, любимый Актау! – сказал Серик Оспанов.