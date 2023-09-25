Сорвался с крыши и застрял между двумя многоэтажками: подростка выписали из больницы в Актау

- Было незамедлительно проведено полное обследование состояния подростка, у него диагностировали травматический шок 3 степени, мозговую кому 2-й степени, закрытую черепно-мозговую травму, перелом поясничного отдела позвоночника. Пациента оперативно подключили к аппарату искусственного дыхания и начали противошоковую терапию, - рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Мангистауской областной многопрофильной детской больницы Мереке Бекбаев.

- Через два дня пациент вышел из мозговой комы. Мы отключили аппарат, чтобы его дыхание восстановилось. Потихоньку подросток начал приходить в себя, и тогда его перевели из реанимации в хирургическое отделение, где продолжили лечение после выхода из шокового состояния. Сейчас общее состояние пациента удовлетворительное, - пояснил Мереке Бекбаев.