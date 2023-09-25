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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:22

Просмотров: 429

Сорвался с крыши и застрял между двумя многоэтажками: подростка выписали из больницы в Актау

Профессиональная работа врачей Мангистауской областной многопрофильной детской больницы позволила сохранить жизнь 17-летнему подростку, у которого после падения с высоты диагностировали тяжелые травмы, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

Фото из архива Lada.kz
По данным врачей, пациент при госпитализации не реагировал на боль, реакция зрачков на свет отсутствовала.

- Было незамедлительно проведено полное обследование состояния подростка, у него диагностировали травматический шок 3 степени, мозговую кому 2-й степени, закрытую черепно-мозговую травму, перелом поясничного отдела позвоночника. Пациента оперативно подключили к аппарату искусственного дыхания и начали противошоковую терапию, - рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Мангистауской областной многопрофильной детской больницы Мереке Бекбаев.


Врачи сделали подростку компьютерную томографию головы, легких, поясницы. Ему также провели ультразвуковое исследование живота.

- Через два дня пациент вышел из мозговой комы. Мы отключили аппарат, чтобы его дыхание восстановилось. Потихоньку подросток начал приходить в себя, и тогда его перевели из реанимации в хирургическое отделение, где продолжили лечение после выхода из шокового состояния. Сейчас общее состояние пациента удовлетворительное, - пояснил Мереке Бекбаев.


С его слов, в оперативном лечении и спасении жизни юного пациента участвовал целый коллектив медиков, включая реаниматологов, хирургов, нейрохирургов, медсестёр.

Сорвался с крыши и застрял между двумя многоэтажками: подростка выписали из больницы в Актау


Сорвался с крыши и застрял между двумя многоэтажками: подростка выписали из больницы в Актау


Подростка уже выписали домой. Он будет проходить реабилитацию, находясь под постоянным наблюдением врачей.

Напомним, подросток находился на крыше недостроенного здания. В какой-то момент под ним обвалилась плита, которая соединяла две многоэтажки, и ребенок упал вниз, застряв между стенами.

Пострадавший после падения 17-летний парень провел два дня в коме. 10 сентября, он пришел в сознание. Отключен от аппарата ИВЛ.



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