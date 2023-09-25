Сорвался с крыши и застрял между двумя многоэтажками: подростка выписали из больницы в Актау

Фото из архива Lada.kz
По данным врачей, пациент при госпитализации не реагировал на боль, реакция зрачков на свет отсутствовала.
Врачи сделали подростку компьютерную томографию головы, легких, поясницы. Ему также провели ультразвуковое исследование живота.
С его слов, в оперативном лечении и спасении жизни юного пациента участвовал целый коллектив медиков, включая реаниматологов, хирургов, нейрохирургов, медсестёр.
Подростка уже выписали домой. Он будет проходить реабилитацию, находясь под постоянным наблюдением врачей.
Напомним, подросток находился на крыше недостроенного здания. В какой-то момент под ним обвалилась плита, которая соединяла две многоэтажки, и ребенок упал вниз, застряв между стенами.
Пострадавший после падения 17-летний парень провел два дня в коме. 10 сентября, он пришел в сознание. Отключен от аппарата ИВЛ.
- Было незамедлительно проведено полное обследование состояния подростка, у него диагностировали травматический шок 3 степени, мозговую кому 2-й степени, закрытую черепно-мозговую травму, перелом поясничного отдела позвоночника. Пациента оперативно подключили к аппарату искусственного дыхания и начали противошоковую терапию, - рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Мангистауской областной многопрофильной детской больницы Мереке Бекбаев.
Врачи сделали подростку компьютерную томографию головы, легких, поясницы. Ему также провели ультразвуковое исследование живота.
- Через два дня пациент вышел из мозговой комы. Мы отключили аппарат, чтобы его дыхание восстановилось. Потихоньку подросток начал приходить в себя, и тогда его перевели из реанимации в хирургическое отделение, где продолжили лечение после выхода из шокового состояния. Сейчас общее состояние пациента удовлетворительное, - пояснил Мереке Бекбаев.
С его слов, в оперативном лечении и спасении жизни юного пациента участвовал целый коллектив медиков, включая реаниматологов, хирургов, нейрохирургов, медсестёр.
Подростка уже выписали домой. Он будет проходить реабилитацию, находясь под постоянным наблюдением врачей.
Напомним, подросток находился на крыше недостроенного здания. В какой-то момент под ним обвалилась плита, которая соединяла две многоэтажки, и ребенок упал вниз, застряв между стенами.
Пострадавший после падения 17-летний парень провел два дня в коме. 10 сентября, он пришел в сознание. Отключен от аппарата ИВЛ.
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