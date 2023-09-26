Блогер из Актау высказался о гибели фламинго и об использовании дронов на Караколе

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Актауский блогер и общественник Азамат Сарсенбаев прокомментировал информацию о том, что съемки фламинго и других птиц квадрокоптером наносят непоправимый вред здоровью пернатых и являются возможной причиной их гибели на территории Мангистауской области.
В частности, Азамат отметил, что все зафиксированные случаи гибели фламинго в нашем регионе произошли вблизи линий электропередач.
Он подчеркнул, что Караколь не является местом размножения фламинго, озеро является лишь локацией для их отдыха.
Азамат рассказал о планах по строительству смотровой площадки на озере Караколь. По его словам, площадка должна быть бесплатной и находиться на безопасном для птиц расстоянии.
Напомним, ранее биолог из Актау возмутился съёмкой фламинго дронами. Он подчеркнул, что подобные съемки должны пресекаться государственными органами.
В апреле этого года в восьми километрах от села Бейнеу в Мангистауской области мальчик обнаружил пять мертвых фламинго. По предварительной информации, причиной могло стать столкновение птиц с линиями высоковольтных электропередач.
В частности, Азамат отметил, что все зафиксированные случаи гибели фламинго в нашем регионе произошли вблизи линий электропередач.
- Фламинго погибают от инженерных сетей. Они налетают на электрические кабели и умирают. Я сам был свидетелем в прошлом году – я публиковал пост об этом, в Бейнеу – та же ситуация. Во время перелета об усталости птиц не может быть и речи: фламинго как летали, так и летают. Ежегодно в Караколе я наблюдаю лишь увеличение числа прилетающих птиц. Четыре года уже их снимаю, и не наблюдал, чтобы мои съемки повлияли на поведение фламинго - птицы не меняют место, они также прилетают на Караколь, - рассказал Азамат.
Он подчеркнул, что Караколь не является местом размножения фламинго, озеро является лишь локацией для их отдыха.
- Их не особо волнуют внешние раздражители. Факторов беспокойства у птиц и так достаточно: рядом гостиница, отдыхающие, дорога – они находятся вплотную с городской инфраструктурой. Может быть, если бы это было местом их размножения, все эти раздражители и влияли на них, но и то – навряд ли. А про съемку дроном я и вовсе молчу – у меня квадрокоптер современный, я веду съемку со ста метров, тем самым не могу их побеспокоить, - пояснил блогер.
Азамат рассказал о планах по строительству смотровой площадки на озере Караколь. По его словам, площадка должна быть бесплатной и находиться на безопасном для птиц расстоянии.
- Там должно быть спокойно и безопасно для птиц. Не только фламинго. Должны быть урны для мусора и тому подобное. В планах есть подобная инициатива, - заявил блогер.
Напомним, ранее биолог из Актау возмутился съёмкой фламинго дронами. Он подчеркнул, что подобные съемки должны пресекаться государственными органами.
В апреле этого года в восьми километрах от села Бейнеу в Мангистауской области мальчик обнаружил пять мертвых фламинго. По предварительной информации, причиной могло стать столкновение птиц с линиями высоковольтных электропередач.