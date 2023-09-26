Блогер из Актау высказался о гибели фламинго и об использовании дронов на Караколе

- Фламинго погибают от инженерных сетей. Они налетают на электрические кабели и умирают. Я сам был свидетелем в прошлом году – я публиковал пост об этом, в Бейнеу – та же ситуация. Во время перелета об усталости птиц не может быть и речи: фламинго как летали, так и летают. Ежегодно в Караколе я наблюдаю лишь увеличение числа прилетающих птиц. Четыре года уже их снимаю, и не наблюдал, чтобы мои съемки повлияли на поведение фламинго - птицы не меняют место, они также прилетают на Караколь, - рассказал Азамат.



- Их не особо волнуют внешние раздражители. Факторов беспокойства у птиц и так достаточно: рядом гостиница, отдыхающие, дорога – они находятся вплотную с городской инфраструктурой. Может быть, если бы это было местом их размножения, все эти раздражители и влияли на них, но и то – навряд ли. А про съемку дроном я и вовсе молчу – у меня квадрокоптер современный, я веду съемку со ста метров, тем самым не могу их побеспокоить, - пояснил блогер.

- Там должно быть спокойно и безопасно для птиц. Не только фламинго. Должны быть урны для мусора и тому подобное. В планах есть подобная инициатива, - заявил блогер.