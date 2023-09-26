Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 26 Сентября
+21...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 476.89 KZT
  • €1 = 505.27 KZT
  • 1 RUB = 4.95 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 18:54

Просмотров: 437

Блогер из Актау высказался о гибели фламинго и об использовании дронов на Караколе

Азамат Сарсенбаев, актауский блогер, прокомментировал возможный вред съемок фламинго с дрона и высказался о причинах их гибели и будущем строительстве смотровой площадки на озере Караколь.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Актауский блогер и общественник Азамат Сарсенбаев прокомментировал информацию о том, что съемки фламинго и других птиц квадрокоптером наносят непоправимый вред здоровью пернатых и являются возможной причиной их гибели на территории Мангистауской области.

В частности, Азамат отметил, что все зафиксированные случаи гибели фламинго в нашем регионе произошли вблизи линий электропередач.

- Фламинго погибают от инженерных сетей. Они налетают на электрические кабели и умирают. Я сам был свидетелем в прошлом году – я публиковал пост об этом, в Бейнеу – та же ситуация. Во время перелета об усталости птиц не может быть и речи: фламинго как летали, так и летают. Ежегодно в Караколе я наблюдаю лишь увеличение числа прилетающих птиц. Четыре года уже их снимаю, и не наблюдал, чтобы мои съемки повлияли на поведение фламинго - птицы не меняют место, они также прилетают на Караколь, - рассказал Азамат.

Он подчеркнул, что Караколь не является местом размножения фламинго, озеро является лишь локацией для их отдыха.

- Их не особо волнуют внешние раздражители. Факторов беспокойства у птиц и так достаточно: рядом гостиница, отдыхающие, дорога – они находятся вплотную с городской инфраструктурой. Может быть, если бы это было местом их размножения, все эти раздражители и влияли на них, но и то – навряд ли. А про съемку дроном я и вовсе молчу – у меня квадрокоптер современный, я веду съемку со ста метров, тем самым не могу их побеспокоить, - пояснил блогер.


Азамат рассказал о планах по строительству смотровой площадки на озере Караколь. По его словам, площадка должна быть бесплатной и находиться на безопасном для птиц расстоянии.

- Там должно быть спокойно и безопасно для птиц. Не только фламинго. Должны быть урны для мусора и тому подобное. В планах есть подобная инициатива, - заявил блогер.


Напомним, ранее биолог из Актау возмутился съёмкой фламинго дронами. Он подчеркнул, что подобные съемки должны пресекаться государственными органами.

В апреле этого года в восьми километрах от села Бейнеу в Мангистауской области мальчик обнаружил пять мертвых фламинго. По предварительной информации, причиной могло стать столкновение птиц с линиями высоковольтных электропередач.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Жанар (Посетители) Сегодня, 20:51
Цитата: Bass66
Почему для него делается исключение?

Наверное делится... money ...с "власть имущими"...

Все мы ходим под богом.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Жанар
 Маряк (Посетители) Сегодня, 19:28
Куда смотрят егеря? Караколь ведь природный заказник, где нельзя находится без разрешения
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Жанар
 Макс С. (Посетители) Сегодня, 19:28
Люди как правило, никогда не признаются в своей неправоте.
И этот оператор в том числе.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ЁмоЁ
  • Жанар
 Bass66 (Посетители) Сегодня, 19:22
Этот блогер возомнил себя великим специалистом?!
Сказано же, что запрещено там находиться и снимать! Почему для него делается исключение?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика