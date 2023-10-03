Глава Минэкологии заявил, что не слышал о пожаре на месторождении Южный Каратурун

- Нет, я не слышал. Где это? Я же только пришёл. Я только вникаю, – заявил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысамбаев, отвечая на вопрос о пожаре на месторождении группы Каратурун компании «Бузачи-Нефть» и предполагаемой утечке метана во вторник в кулуарах форума Kazenergy.

- Мы полагаем, что нефте-и газовой отраслям Казахстана необходимо предпринять активные меры по контролю и снижению выброса метана на всех этапах производства, – заявил министр.