Глава Минэкологии заявил, что не слышал о пожаре на месторождении Южный Каратурун

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- Нет, я не слышал. Где это? Я же только пришёл. Я только вникаю, – заявил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысамбаев, отвечая на вопрос о пожаре на месторождении группы Каратурун компании «Бузачи-Нефть» и предполагаемой утечке метана во вторник в кулуарах форума Kazenergy.
При этом часть своего доклада на форуме Нысамбаев посвятил сокращению выбросов метана, отметив, что Казахстан рассматривает возможность присоединения к обязательству по их сокращению.
- Мы полагаем, что нефте-и газовой отраслям Казахстана необходимо предпринять активные меры по контролю и снижению выброса метана на всех этапах производства, – заявил министр.
Ерлан Нысамбаев был назначен министром экологии и природных ресурсов 5 сентября.
Напомним, пожар на месторождении начался 9 июня. При бурении скважины из-за подъема бурильного инструмента при забое 1088-1090 метров произошел выброс газо-водяной смеси. Он перешёл в открытый газо-водяной фонтан с дальнейшим возгоранием. 21 июня сообщалось, что создан оперативный штаб по ликвидации аварии и разработан план.
Иностранные СМИ заявили о крупной утечке метана на месторождении. В компании «Бузачи нефть» заявили, что «в отношении спутниковых снимков не согласны с предположениями, опубликованными в СМИ».
Экологи сообщили, что риски для людей из-за горящей скважины на месторождении в Мангистау отсутствуют.