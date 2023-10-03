Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 03 Октября
+21...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 477.25 KZT
  • €1 = 500.25 KZT
  • 1 RUB = 4.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:17

Просмотров: 1439

Глава Минэкологии заявил, что не слышал о пожаре на месторождении Южный Каратурун

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысамбаев заявил, что «не слышал» о пожаре на месторождении Южный Каратурун в Мангистауской области и предполагаемом выбросе метана, о котором ранее заявляли европейские учёные. Министр объяснил это тем, что недавно вступил в должность, пишет Власть.

Фото из архива
- Нет, я не слышал. Где это? Я же только пришёл. Я только вникаю, – заявил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысамбаев, отвечая на вопрос о пожаре на месторождении группы Каратурун компании «Бузачи-Нефть» и предполагаемой утечке метана во вторник в кулуарах форума Kazenergy.


При этом часть своего доклада на форуме Нысамбаев посвятил сокращению выбросов метана, отметив, что Казахстан рассматривает возможность присоединения к обязательству по их сокращению.

- Мы полагаем, что нефте-и газовой отраслям Казахстана необходимо предпринять активные меры по контролю и снижению выброса метана на всех этапах производства, – заявил министр.


Ерлан Нысамбаев был назначен министром экологии и природных ресурсов 5 сентября.

Напомним, пожар на месторождении начался 9 июня. При бурении скважины из-за подъема бурильного инструмента при забое 1088-1090 метров произошел выброс газо-водяной смеси. Он перешёл в открытый газо-водяной фонтан с дальнейшим возгоранием. 21 июня сообщалось, что создан оперативный штаб по ликвидации аварии и разработан план.

Иностранные СМИ заявили о крупной утечке метана на месторождении. В компании «Бузачи нефть» заявили, что «в отношении спутниковых снимков не согласны с предположениями, опубликованными в СМИ».

Экологи сообщили, что риски для людей из-за горящей скважины на месторождении в Мангистау отсутствуют.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 20:57
Какой из лесника министр экологии?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Vohazab
  • alixah
 Имярек (Посетители) Сегодня, 19:37
Это что такое? Как понять "только пришел"?
Откуда ? Из другого параллельного Казахстана?!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • мунайши73
  • from Aktau
  • Vohazab
  • alixah
 Жанар (Посетители) Сегодня, 18:29
Нет, я не слышал. Где это? Я же только пришёл. Я только вникаю, – заявил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысамбаев.

ДА!, совсем "плохо" со слухом у вновь "испечённого министра экологии"...

Цитата: OpenSuser
, все республиканские и не только СМИ это обмусолили




Иностранные СМИ заявили о крупной утечке метана на месторождении.

Интересно он хоть читать умеет?!...

Все мы ходим под богом.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +9
  • ЁмоЁ
  • Жанар
  • Beket
  • мунайши73
  • Космос
  • from Aktau
  • Vohazab
  • alixah
  • kolu411
 OpenSuser (Посетители) Сегодня, 17:38
"Show must go on"... 3 месяц горит месторождение, все республиканские и не только СМИ это обмусолили, а вот министр видимо всё это время свой доклад вручную писал, при чём в полном информационном вакууме, чтобы не отвлекаться.
Нет, я не слышал. Где это? Я же только пришёл. Я только вникаю, – заявил министр экологии и природных ресурсов
особо доставило
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика