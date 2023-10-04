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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 18:41

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В Мангистау проходит ОПМ «Нелегал»: за два дня выявлено 303 правонарушения

Со 2 по 8 октября в Мангистау проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал». Стражами порядка организовываются рейдовые мероприятия, проверяются строительные объекты. Об этом сообщает департамент полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Управлением миграционной службы ДП Мангистауской области за два дня выявлено 303 нарушителя миграционного законодательства.

Материалы будут направлены в суд по ч.5 статьи 517 КоАП РК (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения).

Полицейские предупреждают, что в случае нарушения законодательства в сфере миграции физические и юридические лица будут привлечены к ответственности.

Летом 2023 года жители Актау обращались в редакцию Lada.kz с жалобами на сервис в миграционном ЦОНе в Актау, расположенном в 21 микрорайоне. По словам горожан, они вынуждены часами стоять в очереди.

Ситуацию прокомментировали в «Правительстве для граждан». Сообщалось, что зачастую посетители обращаются в миграционный сектор с неполным пакетом документов, вследствие чего им приходится обращаться за оказанием услуг несколько раз.



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