В Мангистау проходит ОПМ «Нелегал»: за два дня выявлено 303 правонарушения

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Управлением миграционной службы ДП Мангистауской области за два дня выявлено 303 нарушителя миграционного законодательства.
Материалы будут направлены в суд по ч.5 статьи 517 КоАП РК (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения).
Полицейские предупреждают, что в случае нарушения законодательства в сфере миграции физические и юридические лица будут привлечены к ответственности.
Летом 2023 года жители Актау обращались в редакцию Lada.kz с жалобами на сервис в миграционном ЦОНе в Актау, расположенном в 21 микрорайоне. По словам горожан, они вынуждены часами стоять в очереди.
Ситуацию прокомментировали в «Правительстве для граждан». Сообщалось, что зачастую посетители обращаются в миграционный сектор с неполным пакетом документов, вследствие чего им приходится обращаться за оказанием услуг несколько раз.
Материалы будут направлены в суд по ч.5 статьи 517 КоАП РК (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения).
Полицейские предупреждают, что в случае нарушения законодательства в сфере миграции физические и юридические лица будут привлечены к ответственности.
Летом 2023 года жители Актау обращались в редакцию Lada.kz с жалобами на сервис в миграционном ЦОНе в Актау, расположенном в 21 микрорайоне. По словам горожан, они вынуждены часами стоять в очереди.
Ситуацию прокомментировали в «Правительстве для граждан». Сообщалось, что зачастую посетители обращаются в миграционный сектор с неполным пакетом документов, вследствие чего им приходится обращаться за оказанием услуг несколько раз.
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