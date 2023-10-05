Отдел образования: во всех школах Актау есть мыло и туалетная бумага

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Родители учеников средней школы №5 в Актау решили выяснить, кто именно оплачивает закупку туалетной бумаги, и почему гигиеничные средства в школьных туалетах стали редкостью.
Помимо ситуации со средствами гигиены, родители заявили о нехватке камер видеонаблюдения в школе.
В отделе образования Актау прокомментировали жалобы родителей на отсутствие средств гигиены.
Что касается камер видеонаблюдения, то, по данным ведомства, в школе №5 функционирует 64 камеры видеонаблюдения, включая 20 наружных и 44 внутренних.
Ранее мы рассказывали историю ученицы из Актау, которая обрадовалась туалетной бумаге и жидкому мылу в школе. Подросток записала свою реакцию на видео, отметив, что средства гигиены неожиданно появились к приходу комиссии. На видео девочка говорит о том, что раньше средств для личной гигиены в школе не было.
После того, как о видеоролике узнала общественность, по словам автора видео, руководство школы пригрозило штрафом её родителям, а ей самой запретили участвовать от имени школы на олимпиадах. Вместе с этим учителя потребовали с девочки написать объяснительную.
Ситуацию взяли на контроль в Комитете по защите прав детей, где заявили, что законом закреплено право ребенка на свободу слова.
- Скажите, пожалуйста, что должно произойти в школе или в стране, чтобы в школьных туалетах, наконец-то, были мыло и туалетная бумага? В нашей 5-й школе дети не могут помыть руки после туалета, и в школе туалеты еще грязные и вонючие. Очень многие болезни передаются через грязные руки. Неужели школа не может централизованно организовать закупку гигиенических принадлежностей?, - задается вопросом родительница.
Помимо ситуации со средствами гигиены, родители заявили о нехватке камер видеонаблюдения в школе.
- В свете недавних событий в других городах Казахстана мы просим рассмотреть возможность установки камер наблюдения в коридорах и на входе в туалеты. Особое внимание следует уделить туалетам на первом этаже, предназначенным для начальных классов, но используемых также старшеклассниками, - добавили родители.
В отделе образования Актау прокомментировали жалобы родителей на отсутствие средств гигиены.
- В школах дважды в день производится розлив жидкого мыла в контейнеры во всех туалетах, которые находятся на первых четырех этажах, также в школах всегда есть запас туалетной бумаги. Следует также отметить, что учителям и администрации школ известно о случаях, когда ученики могут выкидывать рулоны туалетной бумаги. Мы призываем родителей объяснять своим детям важность соблюдения порядка и экономного использования ресурсов. Из местного бюджета каждой школе в Актау ежегодно выделяется сумма в размере 3,8 миллиона тенге на приобретение хозяйственных, канцелярских, строительных и прочих товаров. Из этой суммы 772 тысячи тенге выделяется на туалетную бумагу и жидкое мыло. При необходимости администрация может дополнительно закупать гигиенические средства из собственных средств, - отметили в ведомстве.
Что касается камер видеонаблюдения, то, по данным ведомства, в школе №5 функционирует 64 камеры видеонаблюдения, включая 20 наружных и 44 внутренних.
- Эти камеры охватывают коридоры и входы в туалеты, что позволяет более тщательно контролировать ситуацию внутри школы. Во время перемен на каждом этаже находятся дежурные учителя и технический персонал. Следует отметить, что на первом этаже туалеты предназначены исключительно для учеников начальных классов, в то время как старшеклассники используют туалеты на втором, третьем и четвертом этажах, - добавили в ведомстве.
Ранее мы рассказывали историю ученицы из Актау, которая обрадовалась туалетной бумаге и жидкому мылу в школе. Подросток записала свою реакцию на видео, отметив, что средства гигиены неожиданно появились к приходу комиссии. На видео девочка говорит о том, что раньше средств для личной гигиены в школе не было.
После того, как о видеоролике узнала общественность, по словам автора видео, руководство школы пригрозило штрафом её родителям, а ей самой запретили участвовать от имени школы на олимпиадах. Вместе с этим учителя потребовали с девочки написать объяснительную.
Ситуацию взяли на контроль в Комитете по защите прав детей, где заявили, что законом закреплено право ребенка на свободу слова.