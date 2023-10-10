Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 10 Октября
+14...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 477.02 KZT
  • €1 = 502.45 KZT
  • 1 RUB = 4.73 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 10:01

Просмотров: 2

Ломать и строить: будут ли сносить здание спорткомплекса «Каспий» в Актау

Уже много лет горожан волнует судьба спортивного комплекса «Каспий». По данным управления спорта Мангистауской области, здание снесут после того, как на прибрежной зоне построят новый футбольный стадион. Ожидается, что объект введут в эксплуатацию до конца 2024 года за счёт средств спонсоров.

Фото из архива Lada.kz
Здание спортивного комплекса «Каспий» подлежит сносу, об этом сообщил Канат Жумабаев, руководитель управления спорта Мангистауской области.

- В первую очередь будет построен новый стадион, только потом здание будет снесено ввиду аварийного состояния. Что касается нового стадиона, то в настоящее время разработка технической документации подходит к концу. Комплекс будет расположен на берегу Каспийского моря и станет частью спортивных сооружений, включая крытый СК «Каспий», - сообщил руководитель управления спорта Мангистауской области.


Строительство современного футбольного стадиона планируют начать в начале 2024 года и завершить к концу того же года. Проект будет реализован благодаря спонсорским вложениям.

Ломать и строить: будут ли сносить здание спорткомплекса «Каспий» в Актау

Ломать и строить: будут ли сносить здание спорткомплекса «Каспий» в Актау


- Новый стадион сможет вмещать до 8 тысяч зрителей и будет соответствовать всем стандартам и критериям, установленным UEFA 4. Это гарантирует комфорт и безопасность для всех футбольных мероприятий, проводимых на нём, - сообщили в управлении спорта Мангистауской области.


В 2022 году стало известно о планах местных властей снести здание спортивного комплекса «Каспий». Такое решение вызвало широкий общественный резонанс: в сети появилась петиция, призывающая отменить снос здания спортивного комплекса. В письме активисты заявили, что объект передали на баланс областного акимата, а на его месте планируется строительство новой гостиницы.

В акимате объяснили решение о сносе технической изношенностью здания.

Как сейчас выглядит стадион в Актау, можно увидеть в нашем фоторепортаже.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика