Ломать и строить: будут ли сносить здание спорткомплекса «Каспий» в Актау

Фото из архива Lada.kz
Здание спортивного комплекса «Каспий» подлежит сносу, об этом сообщил Канат Жумабаев, руководитель управления спорта Мангистауской области.
Строительство современного футбольного стадиона планируют начать в начале 2024 года и завершить к концу того же года. Проект будет реализован благодаря спонсорским вложениям.
В 2022 году стало известно о планах местных властей снести здание спортивного комплекса «Каспий». Такое решение вызвало широкий общественный резонанс: в сети появилась петиция, призывающая отменить снос здания спортивного комплекса. В письме активисты заявили, что объект передали на баланс областного акимата, а на его месте планируется строительство новой гостиницы.
В акимате объяснили решение о сносе технической изношенностью здания.
Как сейчас выглядит стадион в Актау, можно увидеть в нашем фоторепортаже.
- В первую очередь будет построен новый стадион, только потом здание будет снесено ввиду аварийного состояния. Что касается нового стадиона, то в настоящее время разработка технической документации подходит к концу. Комплекс будет расположен на берегу Каспийского моря и станет частью спортивных сооружений, включая крытый СК «Каспий», - сообщил руководитель управления спорта Мангистауской области.
Строительство современного футбольного стадиона планируют начать в начале 2024 года и завершить к концу того же года. Проект будет реализован благодаря спонсорским вложениям.
- Новый стадион сможет вмещать до 8 тысяч зрителей и будет соответствовать всем стандартам и критериям, установленным UEFA 4. Это гарантирует комфорт и безопасность для всех футбольных мероприятий, проводимых на нём, - сообщили в управлении спорта Мангистауской области.
В 2022 году стало известно о планах местных властей снести здание спортивного комплекса «Каспий». Такое решение вызвало широкий общественный резонанс: в сети появилась петиция, призывающая отменить снос здания спортивного комплекса. В письме активисты заявили, что объект передали на баланс областного акимата, а на его месте планируется строительство новой гостиницы.
В акимате объяснили решение о сносе технической изношенностью здания.
Как сейчас выглядит стадион в Актау, можно увидеть в нашем фоторепортаже.
Оставьте свой комментарий первым.