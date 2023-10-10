Ломать и строить: будут ли сносить здание спорткомплекса «Каспий» в Актау

- В первую очередь будет построен новый стадион, только потом здание будет снесено ввиду аварийного состояния. Что касается нового стадиона, то в настоящее время разработка технической документации подходит к концу. Комплекс будет расположен на берегу Каспийского моря и станет частью спортивных сооружений, включая крытый СК «Каспий», - сообщил руководитель управления спорта Мангистауской области.

- Новый стадион сможет вмещать до 8 тысяч зрителей и будет соответствовать всем стандартам и критериям, установленным UEFA 4. Это гарантирует комфорт и безопасность для всех футбольных мероприятий, проводимых на нём, - сообщили в управлении спорта Мангистауской области.