Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 15 Ноября
+14...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 463.65 KZT
  • €1 = 496.75 KZT
  • 1 RUB = 5.07 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:27

Просмотров: 407

Прокуратура Мангистауской области проводит проверку в школе №1

В прокуратуре региона сообщили, что в школе №1 проводится комплексная проверка. По результатам проверки будет дана правовая оценка и приняты меры прокурорского реагирования.

Фото из архива
- Прокуратурой совместно с уполномоченными органами в деятельности КГУ «Общеобразовательная школа №1» проводится комплексная проверка на предмет обеспечения безопасности учеников, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, трудового законодательства, гражданской защиты и противодействия коррупции. По результатам проверки будет дана правовая оценка и приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.


Напомним, сегодня, 15 ноября, уволенного учителя школы №1 в Актау всё же восстановили в должности. Наталья Дроздова приступила к своим обязанностям.

Ранее скандалом обернулось увольнение учителя школы №1 в Актау. Внезапное увольнение учителя в школе №1 посреди учебного процесса вызвало возмущение у родителей, которые обратились в редакцию Lada.kz. По их мнению, педагог была образцовым и уходить не собиралась, поэтому новость шокировала и их самих, и учеников. Учитель биологии Наталья Дроздова рассказала журналисту нашего издания, что стало причиной увольнения. В городском отделе образования сообщили, что Приказ об увольнении отменен и принято решение о восстановлении в работе педагога.

10 ноября родители учеников школы №1 и сама преподаватель биологии Наталья Дроздова вновь обратились в редакцию Lada.kz. Они сообщили, что администрация школы до сих пор не уведомила учителя об отмене Приказа об увольнении и возвращении на рабочее место. В самой администрации школы отказались комментировать ситуацию.

Учителя школы №1 в Актау написали коллективное письмо в поддержку уволенной Натальи Дроздовой.

Преподаватели биологии города также выразили возмущение по поводу несправедливого увольнения учителя.

13 ноября 2023 года на сайте Lada.kz выходила новость о том, что отдел образования вручил уволенному учителю биологии Наталье Дроздовой уведомление о восстановлении на работу. Однако 14 ноября учитель Наталья Дроздова сообщила журналисту редакции о том, что ее так и не восстановили в должности, несмотря на вышедший приказ отдела образования.

Уволенного учителя школы №1 в Актау не восстановили в должности: Школьники записали видеообращение к Президенту.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Око
 Космос (Посетители) Сегодня, 16:58
Вот это правильно!
Уверен, что выявленные нарушения смело можно будет отнести к системным в заведениях среднего образования в Актау и составить План-график проверок других школ. Если полоть, так весь огород! ;)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Papirosso
 Око (Посетители) Сегодня, 16:56
Отличненько. Ждём результат. Прискорбно, конечно, что школы проверять приходится. А Директора то с отпуска отозвали?

всё вижу
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика