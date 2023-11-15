Прокуратура Мангистауской области проводит проверку в школе №1

- Прокуратурой совместно с уполномоченными органами в деятельности КГУ «Общеобразовательная школа №1» проводится комплексная проверка на предмет обеспечения безопасности учеников, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, трудового законодательства, гражданской защиты и противодействия коррупции. По результатам проверки будет дана правовая оценка и приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, сегодня, 15 ноября, уволенного учителя школы №1 в Актау всё же восстановили в должности. Наталья Дроздова приступила к своим обязанностям.Ранее скандалом обернулось увольнение учителя школы №1 в Актау. Внезапное увольнение учителя в школе №1 посреди учебного процесса вызвало возмущение у родителей, которые обратились в редакцию Lada.kz. По их мнению, педагог была образцовым и уходить не собиралась, поэтому новость шокировала и их самих, и учеников. Учитель биологии Наталья Дроздова рассказала журналисту нашего издания, что стало причиной увольнения. В городском отделе образования сообщили, что Приказ об увольнении отменен и принято решение о восстановлении в работе педагога.10 ноября родители учеников школы №1 и сама преподаватель биологии Наталья Дроздова вновь обратились в редакцию Lada.kz. Они сообщили, что администрация школы до сих пор не уведомила учителя об отмене Приказа об увольнении и возвращении на рабочее место. В самой администрации школы отказались комментировать ситуацию.Учителя школы №1 в Актау написали коллективное письмо в поддержку уволенной Натальи Дроздовой.Преподаватели биологии города также выразили возмущение по поводу несправедливого увольнения учителя.13 ноября 2023 года на сайте Lada.kz выходила новость о том, что отдел образования вручил уволенному учителю биологии Наталье Дроздовой уведомление о восстановлении на работу. Однако 14 ноября учитель Наталья Дроздова сообщила журналисту редакции о том, что ее так и не восстановили в должности, несмотря на вышедший приказ отдела образования.Уволенного учителя школы №1 в Актау не восстановили в должности: Школьники записали видеообращение к Президенту.