Продолжается расследование в отношении застройщика ЖК «Атамекен» в Актау

Дольщиики ЖК «Атамекен». Фото из архива Lada.kz
Следствием установлено, что директор ТОО в период с марта 2017 года по сентябрь 2022 года под предлогом завершить строительство жилого комплекса присвоил денежные средства 119 дольщиков на сумму почти 400 млн тенге.
В отношении руководителя ТОО санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей».
В настоящее время проводятся следственные действия, ожидается проведение дополнительных судебных экспертиз, по результатам которых действиям подозреваемого будет дана окончательная правовая оценка.
Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Напомним, дольщики ЖК «Атамекен» на протяжении пяти лет ждали окончания строительства своих домов. Помимо оплаты квартир людей вынуждали приобретать места в паркинге за 2 миллиона тенге. Окончательно потеряв терпение, дольщики жилого комплекса «Атамекен» в Актау попросили помощь у президента
В отношении руководителя ТОО санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей».
В настоящее время проводятся следственные действия, ожидается проведение дополнительных судебных экспертиз, по результатам которых действиям подозреваемого будет дана окончательная правовая оценка.
Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Напомним, дольщики ЖК «Атамекен» на протяжении пяти лет ждали окончания строительства своих домов. Помимо оплаты квартир людей вынуждали приобретать места в паркинге за 2 миллиона тенге. Окончательно потеряв терпение, дольщики жилого комплекса «Атамекен» в Актау попросили помощь у президента
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