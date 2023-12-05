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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 09:45

Просмотров: 667

Продолжается расследование в отношении застройщика ЖК «Атамекен» в Актау

В Мангистауской области ведётся уголовное дело в отношении руководства ТОО «Багис» по факту присвоения и растраты вверенных денежных средств вкладчиков недостроенного жилого объекта ЖК «Атамекен», передаёт пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ РК).

Дольщиики ЖК «Атамекен». Фото из архива Lada.kz
Следствием установлено, что директор ТОО в период с марта 2017 года по сентябрь 2022 года под предлогом завершить строительство жилого комплекса присвоил денежные средства 119 дольщиков на сумму почти 400 млн тенге.

В отношении руководителя ТОО санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей».

В настоящее время проводятся следственные действия, ожидается проведение дополнительных судебных экспертиз, по результатам которых действиям подозреваемого будет дана окончательная правовая оценка.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Напомним, дольщики ЖК «Атамекен» на протяжении пяти лет ждали окончания строительства своих домов. Помимо оплаты квартир людей вынуждали приобретать места в паркинге за 2 миллиона тенге. Окончательно потеряв терпение, дольщики жилого комплекса «Атамекен» в Актау попросили помощь у президента



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