Забастовка ТОО «West Oil Software» незаконна: апелляционный суд оставил решение без изменения

- Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Мангистауского областного суда от 24 января 2023 года решение Каракиянского районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба работников - без удовлетворения. При рассмотрении дела по существу судом первой инстанции правильно были установлены все обстоятельства, имеющие значения для разрешения спора, а также правильно применены нормы материального или процессуального права, - сообщает пресс служба областного суда.

Судебная коллегия по гражданским делам Мангистауского областного суда рассмотрела в апелляционной инстанции дело работников «West Oil Software». В жалобе они просили отменить решение суда о признании забастовки незаконной, оставив иск истца без удовлетворения.Ранее, в декабре 2023 года Каракиянский районный суд признал забастовку ТОО «West Oil Software» незаконной.Напомним, забастовка рабочих транспортной компании, обслуживающей два месторождения в Мангистау, началась 11 декабря. Свою оценку происходящему официально выразили представители нацкомпании «КазМунайГаз». Генеральный директор ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» рассказал, сколько получают бастующие нефтяники. А также поведал, что в 2018 году большая часть несогласных работала в компании, но получила компенсацию по программе «5/50» и добровольно уволилась.Сотрудников West Oil Software уволили из-за участия в незаконной забастовке в Мангистау.Бастующие нефтяники отказались вступать в переговоры с представителями «Казмунайгаза».По 25 млн в день теряет ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» из-за забастовки рабочих ТОО «West Oil Software».Руководство компании ТОО «West Oil Software» выпустило релиз, в котором рассказало об убытках фирмы и невозможности далее ждать бастующих нефтяников на работу. Они предупредили, те кто не вернется 12 января, к трудовым обязанностям будут уволены. Их места займут люди, ожидающие своей очереди на бирже труда.