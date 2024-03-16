Работу двух хостелов приостановили после проверки МЧС в Актау

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На сегодня в Актау проверено восемь хостелов, в которых выявлено более 50 нарушений.
По итогам проверок, хозяева всех восьми гостиниц экономкласса привлечены к административной ответственности. Решением суда приостановлена деятельность двух хостелов.
Спасатели призывают граждан и предпринимателей строго соблюдать требования пожарной безопасности.
Напомним, 13 человек погибли в хостеле Алматы в пожаре, который произошел 30 ноября около 05:33. Предварительной причиной стало отравление угарным газом.
Очевидцы рассказали о причинах возгорания.
Хостел был открыт за полтора месяца до трагедии, помещение принадлежит Halyk Bank, как залоговое имущество, которое банк сдал в аренду.
Президент выразил соболезнования родным и близким граждан Казахстана и иностранных государств, погибших в хостеле в Алматы.
Среди погибших оказался и уроженец Актау. Никиту Королева похоронили в родном городе у моря.
По итогам проверок, хозяева всех восьми гостиниц экономкласса привлечены к административной ответственности. Решением суда приостановлена деятельность двух хостелов.
Спасатели призывают граждан и предпринимателей строго соблюдать требования пожарной безопасности.
Напомним, 13 человек погибли в хостеле Алматы в пожаре, который произошел 30 ноября около 05:33. Предварительной причиной стало отравление угарным газом.
Очевидцы рассказали о причинах возгорания.
Хостел был открыт за полтора месяца до трагедии, помещение принадлежит Halyk Bank, как залоговое имущество, которое банк сдал в аренду.
Президент выразил соболезнования родным и близким граждан Казахстана и иностранных государств, погибших в хостеле в Алматы.
Среди погибших оказался и уроженец Актау. Никиту Королева похоронили в родном городе у моря.
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