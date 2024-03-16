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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:31

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Работу двух хостелов приостановили после проверки МЧС в Актау

Внеплановые проверки провел инспекторский состав, сообщает пресс-служба МЧС РК.

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На сегодня в Актау проверено восемь хостелов, в которых выявлено более 50 нарушений.

По итогам проверок, хозяева всех восьми гостиниц экономкласса привлечены к административной ответственности. Решением суда приостановлена деятельность двух хостелов.

Спасатели призывают граждан и предпринимателей строго соблюдать требования пожарной безопасности.



Напомним, 13 человек погибли в хостеле Алматы в пожаре, который произошел 30 ноября около 05:33. Предварительной причиной стало отравление угарным газом.

Очевидцы рассказали о причинах возгорания.

Хостел был открыт за полтора месяца до трагедии, помещение принадлежит Halyk Bank, как залоговое имущество, которое банк сдал в аренду.

Президент выразил соболезнования родным и близким граждан Казахстана и иностранных государств, погибших в хостеле в Алматы.

Среди погибших оказался и уроженец Актау. Никиту Королева похоронили в родном городе у моря.



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