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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:21

Просмотров: 256

Трагедия в хостеле Алматы: прошли похороны погибшего из Актау

Пост в социальных сетях опубликовала мама Никиты Королева, умершего при пожаре в хостеле Алматы.

Фото матери Никиты Королева
Фотограф из Актау Евгения Вегер - мать погибшего в результате пожара в «Almaty Hostel» Никиты Королева сообщила на своей странице в Instagram о том, что 2 декабря прошли похороны ее сына.

Трагедия в хостеле Алматы: прошли похороны погибшего из Актау


Он погиб за день до того, как должен был прилететь домой в Актау.

- Это мой единственный сын, которому 24 декабря будет 20 лет. Я не видела его 1,5 года. Сегодня обняла его в последний раз. Я была уверенна, что у меня будут в этой жизни внуки. Так здорово, когда есть планы на жизнь. Когда у ваших деток есть планы - вы живы. Держитесь за это! У меня сейчас таких планов нет. Напишите, пожалуйста, примеры, кому что помогло справиться. Мне нужно за что-то зацепиться, - написала Евгения Вегер.


Трагедия в хостеле Алматы: прошли похороны погибшего из Актау


Напомним, пожар в хостеле произошел 30 ноября около 05:33. По официальным данным, в пожаре, который произошел на цокольном этаже здания, где располагался хостел, погибли 13 человек. Предварительной причиной стало отравление угарным газом.

Очевидцы рассказали о причинах возгорания.

Хостел был открыт полтора месяца назад, помещение принадлежит Halyk Bank, как залоговое имущество, которое банк сдал в аренду.

Президент выразил соболезнования родным и близким граждан Казахстана и иностранных государств, погибших в хостеле в Алматы.

Позже мажилисмен Нартай Аралбайулы опубликовал список погибших, среди которых оказался уроженец Актау.



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Комментарии ( 1 )

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  • Ingul
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 Макс С. (Посетители) Сегодня, 12:39
Ужасно ужасно…
Соболезную. Царствие небесного.
 
 

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