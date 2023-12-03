Трагедия в хостеле Алматы: прошли похороны погибшего из Актау

- Это мой единственный сын, которому 24 декабря будет 20 лет. Я не видела его 1,5 года. Сегодня обняла его в последний раз. Я была уверенна, что у меня будут в этой жизни внуки. Так здорово, когда есть планы на жизнь. Когда у ваших деток есть планы - вы живы. Держитесь за это! У меня сейчас таких планов нет. Напишите, пожалуйста, примеры, кому что помогло справиться. Мне нужно за что-то зацепиться, - написала Евгения Вегер.

Фотограф из Актау Евгения Вегер - мать погибшего в результате пожара в «Almaty Hostel» Никиты Королева сообщила на своей странице в Instagram о том, что 2 декабря прошли похороны ее сына.Он погиб за день до того, как должен был прилететь домой в Актау.Напомним, пожар в хостеле произошел 30 ноября около 05:33. По официальным данным, в пожаре, который произошел на цокольном этаже здания, где располагался хостел, погибли 13 человек. Предварительной причиной стало отравление угарным газом.Очевидцы рассказали о причинах возгорания.Хостел был открыт полтора месяца назад, помещение принадлежит Halyk Bank, как залоговое имущество, которое банк сдал в аренду.Президент выразил соболезнования родным и близким граждан Казахстана и иностранных государств, погибших в хостеле в Алматы.Позже мажилисмен Нартай Аралбайулы опубликовал список погибших, среди которых оказался уроженец Актау.