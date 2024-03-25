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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:51

Просмотров: 553

Ездить приходится по проезжей части: Актау остается недоступным для инвалидов-колясочников

О том, что в городе нет условий для передвижения инвалидов и мам с колясками, в социальных сетях заявляют жители города и сами инвалиды-колясочники.

Кадр видео
В социальной сети жительница города опубликовала видео, как приходится передвигаться инвалидам-колясочникам в Актау.


Женщина заявила, что в городе не созданы условия для передвижения на инвалидной или с детской коляской. На кадрах видно, как мужчине с ограниченными возможностями приходится трудно передвигаться по узкой тротуарной дорожке, на которой он едва может разъехаться с детской коляской. Обратно ему приходится возвращаться по проезжей части из-за отсутствия пешеходных тротуаров.

На видео инвалид отметил, что, к сожалению, в Актау на сегодняшний день почти нет условий для людей с ограниченными возможностями.

- У меня знакомый тоже инвалид, живет на четвертом этаже. В его доме не работает лифт и он уже четыре месяца сидит дома взаперти, не может спуститься. Все, что он может, это только посидеть у окна в своей квартире. А человек должен двигаться, пока он двигается - он живет, - сказал инвалид-колясочник.



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Комментарии ( 2 )

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jokerok (Посетители) Сегодня, 15:08
Да и для здоровых людей то не очень всё приспособлено. Что уж об инвалидах говорить..

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • fox1167
  • jokerok
 Tankushka (Посетители) Сегодня, 13:57
И практически по всему городу тротуары перегорожены бардюрами. Съезда-заезда нет! Город бордюров, покорёженного асфальта, кривой тротуарной плитки и торчащей арматуры.
 
 

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