Ездить приходится по проезжей части: Актау остается недоступным для инвалидов-колясочников

- У меня знакомый тоже инвалид, живет на четвертом этаже. В его доме не работает лифт и он уже четыре месяца сидит дома взаперти, не может спуститься. Все, что он может, это только посидеть у окна в своей квартире. А человек должен двигаться, пока он двигается - он живет, - сказал инвалид-колясочник.

В социальной сети жительница города опубликовала видео, как приходится передвигаться инвалидам-колясочникам в Актау.Женщина заявила, что в городе не созданы условия для передвижения на инвалидной или с детской коляской. На кадрах видно, как мужчине с ограниченными возможностями приходится трудно передвигаться по узкой тротуарной дорожке, на которой он едва может разъехаться с детской коляской. Обратно ему приходится возвращаться по проезжей части из-за отсутствия пешеходных тротуаров.На видео инвалид отметил, что, к сожалению, в Актау на сегодняшний день почти нет условий для людей с ограниченными возможностями.