Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 31 Марта
+12...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.78 KZT
  • €1 = 481.81 KZT
  • 1 RUB = 4.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:01

Просмотров: 263

Может рухнуть на голову: падения козырька опасаются жители Актау

По словам жителей 11 микрорайона, рабочие провели неполный демонтаж козырька, оставив каркас. В таком виде он находится уже месяц.

Фото жителей дома №31 в 11 микрорайоне
С жалобой обратились жильцы подъезда №6 в доме №31, расположенном в 11 микрорайоне. С их слов, месяц назад в их подъезде был проведен демонтаж старого бетонного козырька. Работы не были завершены – армированный каркас не убрали. Люди говорят, что существует вероятность его обрушения.

Может рухнуть на голову: падения козырька опасаются жители Актау


- Непонятно, чего ждут муниципальные службы? Ждут обвала и тогда примут меры? - пишет жительница дома №31.


В ПКСК «Светлана» корреспонденту Lada.kz сообщили, что работы проводит подрядная организация. Задержки в демонтаже связаны с тем, что кроме 11 микрорайона компания разбирает козырьки в 12 микрорайоне.

В течение двух дней, как заверили в обслуживающей компании, будет установлен новый козырек. Металлическая конструкция уже готова.

Может рухнуть на голову: падения козырька опасаются жители Актау


Напомним, в мае прошлого года в Актау из-за обрушения бетонного козырька скончался мужчина, еще двое пострадали.

Позднее выяснилось, что пострадавшие рабочие занимались демонтажом конструкции.

Врачи рассказали, что один из пострадавших получил ушиб и был отпущен домой, другого госпитализировали в Мангистаускую областную больницу.

У погибшего при обрушении бетонного козырька осталось пятеро детей.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика