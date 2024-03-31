Может рухнуть на голову: падения козырька опасаются жители Актау

Фото жителей дома №31 в 11 микрорайоне
С жалобой обратились жильцы подъезда №6 в доме №31, расположенном в 11 микрорайоне. С их слов, месяц назад в их подъезде был проведен демонтаж старого бетонного козырька. Работы не были завершены – армированный каркас не убрали. Люди говорят, что существует вероятность его обрушения.
В ПКСК «Светлана» корреспонденту Lada.kz сообщили, что работы проводит подрядная организация. Задержки в демонтаже связаны с тем, что кроме 11 микрорайона компания разбирает козырьки в 12 микрорайоне.
В течение двух дней, как заверили в обслуживающей компании, будет установлен новый козырек. Металлическая конструкция уже готова.
Напомним, в мае прошлого года в Актау из-за обрушения бетонного козырька скончался мужчина, еще двое пострадали.
Позднее выяснилось, что пострадавшие рабочие занимались демонтажом конструкции.
Врачи рассказали, что один из пострадавших получил ушиб и был отпущен домой, другого госпитализировали в Мангистаускую областную больницу.
У погибшего при обрушении бетонного козырька осталось пятеро детей.
- Непонятно, чего ждут муниципальные службы? Ждут обвала и тогда примут меры? - пишет жительница дома №31.
В ПКСК «Светлана» корреспонденту Lada.kz сообщили, что работы проводит подрядная организация. Задержки в демонтаже связаны с тем, что кроме 11 микрорайона компания разбирает козырьки в 12 микрорайоне.
В течение двух дней, как заверили в обслуживающей компании, будет установлен новый козырек. Металлическая конструкция уже готова.
Напомним, в мае прошлого года в Актау из-за обрушения бетонного козырька скончался мужчина, еще двое пострадали.
Позднее выяснилось, что пострадавшие рабочие занимались демонтажом конструкции.
Врачи рассказали, что один из пострадавших получил ушиб и был отпущен домой, другого госпитализировали в Мангистаускую областную больницу.
У погибшего при обрушении бетонного козырька осталось пятеро детей.
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