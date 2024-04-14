Строительство сквера перед зданием акимата затягивается в Актау

Осыпающаяся штукатурка на клумбах. Фото автора
Плитка на площади у здания акимата уже уложена. Правда, чем будут заполнять пространство с песком по обе стороны тротуарной дорожки, пока неизвестно.
Работы с клумбами не завершены. В них разбросан высушенный навоз.
На клумбах осыпается штукатурка.
В городском отделе ЖКХ заверили, что клумбы в ближайшее время покрасят.
В настоящее время приобретаются саженцы для озеленения территории.
Напомним, ограждение на площади перед зданием городского акимата появилось в июне 2023 года. В городской администрации тогда сообщили, что на участке ведутся работы по благоустройству.
Позже чиновники заявили, что работы временно приостановлены из-за отсутствия необходимых материалов.
В середине октября прошлого года строительство вновь возобновилось и в отделе ЖКХ говорили, что оно завершится к концу года.
В конце января 2024 года власти озвучили новые сроки.
Работы с клумбами не завершены. В них разбросан высушенный навоз.
На клумбах осыпается штукатурка.
В городском отделе ЖКХ заверили, что клумбы в ближайшее время покрасят.
В настоящее время приобретаются саженцы для озеленения территории.
Напомним, ограждение на площади перед зданием городского акимата появилось в июне 2023 года. В городской администрации тогда сообщили, что на участке ведутся работы по благоустройству.
Позже чиновники заявили, что работы временно приостановлены из-за отсутствия необходимых материалов.
В середине октября прошлого года строительство вновь возобновилось и в отделе ЖКХ говорили, что оно завершится к концу года.
В конце января 2024 года власти озвучили новые сроки.
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