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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:57

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Строительство сквера перед зданием акимата затягивается в Актау

Строительство сквера перед зданием городской администрации приобрело затяжной характер. Комментарий предоставили в Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Осыпающаяся штукатурка на клумбах. Фото автора
Плитка на площади у здания акимата уже уложена. Правда, чем будут заполнять пространство с песком по обе стороны тротуарной дорожки, пока неизвестно.

Строительство сквера перед зданием акимата затягивается в Актау


Работы с клумбами не завершены. В них разбросан высушенный навоз.

Строительство сквера перед зданием акимата затягивается в Актау


На клумбах осыпается штукатурка.

Строительство сквера перед зданием акимата затягивается в Актау


В городском отделе ЖКХ заверили, что клумбы в ближайшее время покрасят.

В настоящее время приобретаются саженцы для озеленения территории.

Напомним, ограждение на площади перед зданием городского акимата появилось в июне 2023 года. В городской администрации тогда сообщили, что на участке ведутся работы по благоустройству.

Позже чиновники заявили, что работы временно приостановлены из-за отсутствия необходимых материалов.

В середине октября прошлого года строительство вновь возобновилось и в отделе ЖКХ говорили, что оно завершится к концу года.

В конце января 2024 года власти озвучили новые сроки.



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